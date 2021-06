Ngắm hình ảnh “bằng xương, bằng thịt” của Toyota bZ4X mới

Tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2021 diễn ra vào cuối tháng 4 năm nay, hãng Toyota đã vén màn mẫu xe concept hoàn toàn mới mang tên Toyota bZ4X hoàn toàn mới. Sau 1 tháng, hãng Toyota lại mang bZ4X đến trưng bày ở nước Mỹ trong sự kiện ra mắt hàng loạt xe như Corolla Cross, Tacoma, GR 86 và GR Supra A91-CF Edition tại bang Texas. Được biết, mẫu xe SUV Toyota bZ4X là hình ảnh xem trước cho mẫu SUV cỡ nhỏ chạy hoàn toàn bằng điện mà hãng Toyota sẽ tung ra thị trường trong tương lai không xa. Đồng thời, đây cũng sẽ là mẫu xe điện đầu tiên mang thương hiệu “bZ” (Beyond Zero) của hãng Toyota. bZ4X là sản phẩm do Toyota kết hợp cùng "đối tác ruột" Subaru phát triển. Nếu như Toyota có bZ4X thì Subaru cũng có Solterra. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ e-TNGA mới dành riêng cho xe điện, Toyota bZ4X chạy điện có kích thước tương đương với RAV4. Tuy nhiên, so với RAV4, Toyota bZ4X sở hữu thiết kế ngoại thất góc cạnh và khí động lực học hơn. Trên đầu xe, bZ4X không được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn đặc trưng của thương hiệu Toyota vì đây là ô tô điện. Thay vào đó, Toyota bZ4X có ốp màu đen bóng nằm giữa 2 đèn pha, tích hợp cảm biến. Bên dưới là hốc gió trung tâm khá lớn với viền mạ crôm. Tiếp đến là cụm đèn pha hình thang với 4 bóng LED vuông vắn, nằm bên dưới dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Cụm đèn pha được tích hợp vào chắn bùn trước màu đen bóng. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ thấy những đường dập gân sắc sảo, chắn bùn sau nổi bật và ốp màu đen bóng xung quanh hốc bánh. Các cột và nóc của Toyota bZ4X cũng được sơn màu đen bóng. Thú vị hơn là thiết kế đuôi xe của Toyota bZ4X với cụm đèn hậu nối với nhau bằng dải đèn LED thanh mảnh ở giữa. Ngay bên trên dải đèn LED này là cánh gió nhỏ màu đen dù Toyota bZ4X đã có cánh gió mui. Ngoài ra, hãng Toyota còn trang bị ốp màu đen bóng, ăn sâu vào chắn bùn sau, cho cụm đèn hậu. Bên trong xe, Toyota bZ4X được trang bị nội thất đậm chất tương lai với vô lăng hình bán chữ nhật (yoke) theo phong cách xe đua, kết hợp với hệ thống lái điện tử. Theo hãng Toyota, vô lăng này giúp người lái không cần phải di chuyển tay khi ôm cua hay quay đầu. Nằm trên cao, sau vô lăng, là bảng đồng hồ kỹ thuật số. Tiếp đến là cụm điều khiển trung tâm được thiết kế theo phong cách thác nước, đi kèm màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô và núm xoay chuyển số. Hãng Toyota khẳng định cơ sở gầm bệ e-TNGA mới sẽ giúp bZ4X có chiều dài cơ sở lớn, mang đến khoảng duỗi chân ở hàng ghế sau rộng như SUV cỡ D. Hiện hãng Toyota chưa công bố thông số của mô-tơ điện dùng cho bZ4X. Chỉ biết rằng, mẫu xe này có mô-tơ điện trên cả cầu trước lẫn cầu sau, mang đến hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cho xe. Vì được Toyota phát triển cùng với Subaru nên bZ4X hứa hẹn có "khả năng off-road đích thực", khác hoàn toàn với những đối thủ cùng phân khúc. Đồng thời, hãng Toyota cũng hứa hẹn rằng bZ4X sẽ có khả năng tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc, phạm vi hoạt động "cạnh tranh" và cụm pin vừa dùng được lâu vừa đáng tin cậy. Dự kiến, Toyota bZ4X bản thương mại sẽ được công bố thông tin vào cuối năm nay. Đây là một phần trong kế hoạch điện hóa 70% dòng sản phẩm của Toyota vào năm 2025. Từ nay đến lúc đó, hãng Toyota sẽ tung ra tổng cộng 15 ô tô điện mới, bao gồm 7 mẫu xe mang thương hiệu bZ. Video: Xem chi tiết mẫu xe điện Toyota bZ4X hoàn toàn mới.

