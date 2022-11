Toyota bZ Compact SUV sở hữu thiết kế khiến bạn phải... trầm trồ

Tham gia triển lãm Ô tô Los Angeles 2022, khai mạc vào ngày 17/11 tại Mỹ, hãng xe đình đám Nhật Bản đã vén màn mẫu ôtô điện mới mang tên Toyota bZ Compact SUV mới. Chỉ cần nghe cái tên này, nhiều người có lẽ cũng có thể đoán ra Toyota bZ Compact SUV chạy điện chỉ là xe concept. Đồng thời, cái tên này cũng hé lộ việc mẫu xe này thuộc phân khúc SUV cỡ C. Tuy là xe concept nhưng Toyota bZ Compact SUV sở hữu thiết kế ngoại thất như đã sẵn sàng lên dây chuyền sản xuất thương mại. Đồng thời, mẫu xe này chia sẻ ngôn ngữ thiết kế với những ô tô ra mắt trong thời gian gần đây của Toyota như bZ4X hay bZ3. Ngoài ra, Toyota bZ Compact SUV còn sở hữu thiết kế đầu xe khá giống với Prius thế hệ mới và Crown Sport, đặc biệt là cụm đèn trước. Bên ngoài, mẫu xe điện Toyota bZ Compact SUV trông khá thể thao và hầm hố. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của mẫu xe này nằm ở cụm đèn pha thanh mảnh và dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe Không dừng ở đó, dải đèn LED này còn kéo dài lên chắn bùn trước và ăn sâu vào bên trong nắp ca-pô, tạo thành hình lưỡi câu, gợi liên tưởng đến mẫu xe Toyota Crown Sport từng được hé lộ vào hồi tháng 7 năm nay. Bên dưới là cản trước tích hợp hốc gió trung tâm cỡ lớn, sơn màu đen bóng. Ở hai góc của cản trước còn có thêm đèn sương mù LED nằm dọc khá mỏng và khe gió. Trong khi đó, khu vực sườn xe gây ấn tượng với thiết kế sắc sảo, nóc dốc về phía sau mượt mà, kính cửa sổ tương đối hẹp, tay nắm cửa trước nằm chìm vào thân xe và tay nắm cửa sau đặt trên cột C. Nằm bên trong hốc bánh là bộ vành đa chấu sơn màu tối. Ở phía sau, Toyota bZ Compact SUV được trang bị cụm đèn hậu LED thanh mảnh, nằm vắt ngang đuôi xe khiến khu vực này như rộng hơn. Thêm vào đó là kính chắn gió dốc sâu, 2 cánh gió mui nhỏ, anten hình vây cá trên nóc tích hợp đèn phanh thứ 3 và cản sau hầm hố, đi kèm bộ khuếch tán gió. Đặc biệt, ở giữa bộ khuếch tán gió còn có một dải đèn mỏng màu đỏ nằm dọc, giống với Lexus LF-Z Electrified Concept từng ra mắt Việt Nam trong triển lãm VMS 2022 vào hồi tháng 10 vừa qua. Theo hãng Toyota, bZ Compact SUV là mẫu xe có hệ số lực cản không khí thấp. Tuy nhiên, hệ số lực cản không khí của xe là bao nhiêu thì hãng không tiết lộ. Bên trong Toyota bZ Compact SUV là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với những chất liệu tái chế và có nguồn gốc thực vật.





Cách bố trí của nội thất khá giống với Toyota bZ4X.





Chi tiết thu hút sự chú ý nhất của Toyota bZ Compact SUV có lẽ là vô lăng với thiết kế vát phía trên, tương tự mẫu SUV hạng sang Lexus RZ 450e. Nếu được sản xuất thương mại thì Toyota bZ Compact SUV nhiều khả năng sẽ dùng vô lăng bình thường hơn.





Chưa hết, mẫu xe concept này còn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều có thiết kế uốn cong lạ mắt.







Màn hình trung tâm này kết hợp với trợ lý ảo có tên Yui, truyền thông tin tới những người ngồi trên xe thông qua ánh sáng và âm thanh di chuyển xung quanh nội thất.







Thêm vào đó là cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô và cụm điều khiển trung tâm nhỏ gọn, tích hợp nút bấm khởi động máy, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời cũng như lẫy gạt chuyển số. Hai bên cụm điều khiển trung tâm là 2 đế sạc điện thoại thông minh không dây cỡ lớn.





Cụm điều khiển trung tâm và sạc không dây của xe được thiết kế lơ lửng nên giải phóng không gian giữa 2 ghế trước.





Những khu vực còn lại của xe như mặt táp-lô và tapi cửa đều có thiết kế vô cùng tối giản.





Toyota bZ Compact SUV còn có trần bằng kính...





... và gương chiếu hậu kỹ thuật số.





Hiện hãng Toyota không công bố thông số vận hành của bZ Compact SUV. Tuy nhiên, nhiều khả năng xe sẽ được lên dây chuyền sản xuất thương mại dưới dạng SUV cỡ C và được định vị thấp hơn đàn anh bZ4X.

Video: Giới thiệu Toyota bZ Compact SUV Concept chạy điện.





Tham gia triển lãm Ô tô Los Angeles 2022, khai mạc vào ngày 17/11 tại Mỹ, hãng xe đình đám Nhật Bản đã vén màn mẫu ôtô điện mới mang tên Toyota bZ Compact SUV mới. Chỉ cần nghe cái tên này, nhiều người có lẽ cũng có thể đoán ra Toyota bZ Compact SUV chạy điện chỉ là xe concept. Đồng thời, cái tên này cũng hé lộ việc mẫu xe này thuộc phân khúc SUV cỡ C. Tuy là xe concept nhưng Toyota bZ Compact SUV sở hữu thiết kế ngoại thất như đã sẵn sàng lên dây chuyền sản xuất thương mại. Đồng thời, mẫu xe này chia sẻ ngôn ngữ thiết kế với những ô tô ra mắt trong thời gian gần đây của Toyota như bZ4X hay bZ3. Ngoài ra, Toyota bZ Compact SUV còn sở hữu thiết kế đầu xe khá giống với Prius thế hệ mới và Crown Sport, đặc biệt là cụm đèn trước. Bên ngoài, mẫu xe điện Toyota bZ Compact SUV trông khá thể thao và hầm hố. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của mẫu xe này nằm ở cụm đèn pha thanh mảnh và dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe Không dừng ở đó, dải đèn LED này còn kéo dài lên chắn bùn trước và ăn sâu vào bên trong nắp ca-pô, tạo thành hình lưỡi câu, gợi liên tưởng đến mẫu xe Toyota Crown Sport từng được hé lộ vào hồi tháng 7 năm nay. Bên dưới là cản trước tích hợp hốc gió trung tâm cỡ lớn, sơn màu đen bóng. Ở hai góc của cản trước còn có thêm đèn sương mù LED nằm dọc khá mỏng và khe gió. Trong khi đó, khu vực sườn xe gây ấn tượng với thiết kế sắc sảo, nóc dốc về phía sau mượt mà, kính cửa sổ tương đối hẹp, tay nắm cửa trước nằm chìm vào thân xe và tay nắm cửa sau đặt trên cột C. Nằm bên trong hốc bánh là bộ vành đa chấu sơn màu tối. Ở phía sau, Toyota bZ Compact SUV được trang bị cụm đèn hậu LED thanh mảnh, nằm vắt ngang đuôi xe khiến khu vực này như rộng hơn. Thêm vào đó là kính chắn gió dốc sâu, 2 cánh gió mui nhỏ, anten hình vây cá trên nóc tích hợp đèn phanh thứ 3 và cản sau hầm hố, đi kèm bộ khuếch tán gió. Đặc biệt, ở giữa bộ khuếch tán gió còn có một dải đèn mỏng màu đỏ nằm dọc, giống với Lexus LF-Z Electrified Concept từng ra mắt Việt Nam trong triển lãm VMS 2022 vào hồi tháng 10 vừa qua. Theo hãng Toyota, bZ Compact SUV là mẫu xe có hệ số lực cản không khí thấp. Tuy nhiên, hệ số lực cản không khí của xe là bao nhiêu thì hãng không tiết lộ. Bên trong Toyota bZ Compact SUV là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với những chất liệu tái chế và có nguồn gốc thực vật.





Cách bố trí của nội thất khá giống với Toyota bZ4X.





Chi tiết thu hút sự chú ý nhất của Toyota bZ Compact SUV có lẽ là vô lăng với thiết kế vát phía trên, tương tự mẫu SUV hạng sang Lexus RZ 450e. Nếu được sản xuất thương mại thì Toyota bZ Compact SUV nhiều khả năng sẽ dùng vô lăng bình thường hơn.





Chưa hết, mẫu xe concept này còn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều có thiết kế uốn cong lạ mắt.







Màn hình trung tâm này kết hợp với trợ lý ảo có tên Yui, truyền thông tin tới những người ngồi trên xe thông qua ánh sáng và âm thanh di chuyển xung quanh nội thất.







Thêm vào đó là cửa gió điều hòa kéo dài trên mặt táp-lô và cụm điều khiển trung tâm nhỏ gọn, tích hợp nút bấm khởi động máy, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời cũng như lẫy gạt chuyển số. Hai bên cụm điều khiển trung tâm là 2 đế sạc điện thoại thông minh không dây cỡ lớn.





Cụm điều khiển trung tâm và sạc không dây của xe được thiết kế lơ lửng nên giải phóng không gian giữa 2 ghế trước.





Những khu vực còn lại của xe như mặt táp-lô và tapi cửa đều có thiết kế vô cùng tối giản.





Toyota bZ Compact SUV còn có trần bằng kính...





... và gương chiếu hậu kỹ thuật số.





Hiện hãng Toyota không công bố thông số vận hành của bZ Compact SUV. Tuy nhiên, nhiều khả năng xe sẽ được lên dây chuyền sản xuất thương mại dưới dạng SUV cỡ C và được định vị thấp hơn đàn anh bZ4X.

Video: Giới thiệu Toyota bZ Compact SUV Concept chạy điện.