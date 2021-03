Toyota Aygo X Prologue 2023, crossover tí hon sắp ra mắt có gì?

Phân khúc xe hạng A đang chết dần ở châu Âu, nhưng Toyota vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, hãng xe Nhật Bản mới cho mắt một mẫu concept mới là Toyota X Prologue 2023 mới, đóng vai trò cái nhìn trước cho Aygo thế hệ thứ 3 – mẫu xe nhỏ nhất của công ty. Không giống mẫu xe hiện tại đang được đồng phát triển với Peugeot and Citroën, Aygo mới sẽ được Toyota chịu trách nhiệm phát triển hoàn toàn bởi hai thương hiệu Pháp đang từ bỏ phân khúc hạng A. Mẫu concept Toyota X Aygo Prologue mới tập trung nhấn mạnh vào thiết kế mới táo bạo của Aygo với bộ la-zăng lớn và tấm chắn bùn dày dặn mà khiến nó trông giống như chiếc crossover nhỏ nhất thế giới. Bộ la-zăng hợp kim ngoại cỡ, tay nắm cửa chìm và gương chiếu hậu bên tương đối nhỏ chắc sẽ không được giữ lại trên bản sản xuất vì nguyên mẫu gần đây bị chụp trộm gần đây cho thấy la-zăng nhỏ hơn, tay nắm cửa truyền thống, và gương bên sườn to lớn. Theo phong cách xe concept điển hình, Toyota Aygo X Prologue hoàn toàn mới có một vài tính năng rất thú vị. Ví dụ, gương ở cả hai bên đều được tích hợp “camera hành động” và Toyota cho biết chúng “hoàn hảo để chụp và chia sẻ những khoảnh khắc khám phá khi di chuyển”. Ở phía sau, tấm bảo vệ gầm lại tích hợp một giá đỡ xe đạp để làm nổi bật thêm cá tính phiêu lưu của mẫu xe concept. Dáng vẻ hai tông màu của phiên bản tiền nhiệm vẫn được giữ nguyên, cho thấy khách hàng một lần nữa sẽ có thêm các tùy chọn cá nhân hóa đối với mẫu xe đô thị nhắm đến giới trẻ của Toyota. Phần đuôi xe với tấm kính mở rộng, kẹp giữa bởi đèn hậu thẳng đứng làm gợi nhớ đến mẫu Volvo C30 kỳ dị trong quá khứ. Hiện tại, nội thất xe mới vẫn còn là một bí ẩn và Toyota cũng đang giữ bí mật về các thông số kỹ thuật cụ thể. Các thông tin trước đây cho biết rằng Aygo thế hệ mới đã được thiết kế và phát triển ở châu Âu cho thị trường châu Âu, nơi nó vẫn sẽ có động cơ đốt trong. Được định vị bên dưới xe supermini Yarisi, Aygo mới có thể sẽ được trang bị động cơ chạy xăng 3 xi-lanh. Nó sẽ được chế tạo dựa trên khung gầm TNGA-B tương tự như người an hem to lớn hơn Yaris Cross , cho phép Toyota đạt được sự tiết kiệm cần thiết và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Aygo. Bản xe sản xuất có thể sẽ được công bố vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2022 bởi các nguyên mẫu đã phần nào cho thấy thiết kế cuối cùng. Video: Giới thiệu concept Toyota X Aygo Prologue hoàn toàn mới.

Phân khúc xe hạng A đang chết dần ở châu Âu, nhưng Toyota vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Cụ thể, hãng xe Nhật Bản mới cho mắt một mẫu concept mới là Toyota X Prologue 2023 mới, đóng vai trò cái nhìn trước cho Aygo thế hệ thứ 3 – mẫu xe nhỏ nhất của công ty. Không giống mẫu xe hiện tại đang được đồng phát triển với Peugeot and Citroën, Aygo mới sẽ được Toyota chịu trách nhiệm phát triển hoàn toàn bởi hai thương hiệu Pháp đang từ bỏ phân khúc hạng A. Mẫu concept Toyota X Aygo Prologue mới tập trung nhấn mạnh vào thiết kế mới táo bạo của Aygo với bộ la-zăng lớn và tấm chắn bùn dày dặn mà khiến nó trông giống như chiếc crossover nhỏ nhất thế giới. Bộ la-zăng hợp kim ngoại cỡ, tay nắm cửa chìm và gương chiếu hậu bên tương đối nhỏ chắc sẽ không được giữ lại trên bản sản xuất vì nguyên mẫu gần đây bị chụp trộm gần đây cho thấy la-zăng nhỏ hơn, tay nắm cửa truyền thống, và gương bên sườn to lớn. Theo phong cách xe concept điển hình, Toyota Aygo X Prologue hoàn toàn mới có một vài tính năng rất thú vị. Ví dụ, gương ở cả hai bên đều được tích hợp “camera hành động” và Toyota cho biết chúng “hoàn hảo để chụp và chia sẻ những khoảnh khắc khám phá khi di chuyển”. Ở phía sau, tấm bảo vệ gầm lại tích hợp một giá đỡ xe đạp để làm nổi bật thêm cá tính phiêu lưu của mẫu xe concept. Dáng vẻ hai tông màu của phiên bản tiền nhiệm vẫn được giữ nguyên, cho thấy khách hàng một lần nữa sẽ có thêm các tùy chọn cá nhân hóa đối với mẫu xe đô thị nhắm đến giới trẻ của Toyota. Phần đuôi xe với tấm kính mở rộng, kẹp giữa bởi đèn hậu thẳng đứng làm gợi nhớ đến mẫu Volvo C30 kỳ dị trong quá khứ. Hiện tại, nội thất xe mới vẫn còn là một bí ẩn và Toyota cũng đang giữ bí mật về các thông số kỹ thuật cụ thể. Các thông tin trước đây cho biết rằng Aygo thế hệ mới đã được thiết kế và phát triển ở châu Âu cho thị trường châu Âu, nơi nó vẫn sẽ có động cơ đốt trong. Được định vị bên dưới xe supermini Yarisi, Aygo mới có thể sẽ được trang bị động cơ chạy xăng 3 xi-lanh. Nó sẽ được chế tạo dựa trên khung gầm TNGA-B tương tự như người an hem to lớn hơn Yaris Cross , cho phép Toyota đạt được sự tiết kiệm cần thiết và xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Aygo. Bản xe sản xuất có thể sẽ được công bố vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2022 bởi các nguyên mẫu đã phần nào cho thấy thiết kế cuối cùng. Video: Giới thiệu concept Toyota X Aygo Prologue hoàn toàn mới.