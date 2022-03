Toyota Avanza Premio 2022 từ 548 triệu tại Việt Nam, có “ế” chổng vó?

Vừa được giới thiệu chính thức tại Việt Nam, Toyota Avanza Premio 2022 mới có phần “lu mờ”, không được khách Việt quan tâm nhiều như đàn anh Veloz Cross. Nguyên nhân là do từ trước đến nay, Toyota Avanza không phải là cái tên quá nổi trội còn Toyota Veloz Cross 2022 là sản phẩm lần đầu được ra mắt Việt Nam. Tuy nhiên, ở mẫu xe MPV Toyota Avanza Premio 2022 không phải là không có những điểm mới đáng lưu ý. Ở lần nâng cấp lên thế hệ mới, giá bán của mẫu MPV cỡ nhỏ đã không tăng lại còn giảm tới 24 triệu đồng trên CVT cao cấp nhất, tiếp tục là một trong những sản phẩm có giá thuộc tầm thấp trong phân khúc. Bên cạnh đó, xe cũng được bổ sung thêm một số trang bị nhằm gia tăng sức cạnh tranh. Ở thế hệ mới, Toyota Avanza Premio 2022 giá rẻ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA) tương tự như "người anh em" Toyota Raize dẫn đến một số điểm tương đồng về mặt thiết kế, đặc biệt là lưới tản nhiệt ở phần đầu xe. Đang tiếc, xe không có gói an toàn Toyota Safety Sense. Kích thước của mẫu MPV này cũng có sự thay đổi với chiều dài tăng 205 mm lên mức 4.395 mm, chiều rộng tăng 70 mm lên mức 1.730 mm còn chiều cao nhỉnh hơn 5 mm lên mức 1.700 mm. Không chỉ vậy, chiều dài cơ sở của xe tăng đến 95 mm, hứa hẹn một không gian nội thất rộng rãi hơn đời cũ. Thiết kế phần đầu xe mang lại cảm giác mạnh mẽ, phá cách với lưới tản nhiệt hình thang cùng những thanh ngang to bản. Cụm đèn LED thanh mảnh cùng viền crôm cho cái nhìn thời trang, hiện đại. Phần đuôi Avanza Premio mới với những đường dập nổi hình thang, cùng cụm đèn hậu ngang full-LED ấn tượng, sắc nét. Được phát triển nhằm mang lại một không gian thân thiện với người dùng, Avanza Premio sở hữu khoang nội thất hoàn toàn mới. Mặc dù nội thất của Toyota Avanza Premio 2022 có thiết kế hiện đại hơn trước, nhưng do nhắm tới yếu tố giá rẻ nên xe vẫn sử dụng chất liệu nhựa đi cùng ghế nỉ kể cả ở bản CVT cao cấp nhất. Bù lại, xe được nâng cấp một số trang bị để dễ bề cạnh tranh hơn. Khu vực điều khiển trung tâm của Toyota Avanza Premio 2022 được đặt cao, trang bị màn hình giải trí trung tâm cảm ứng kích cỡ 8 inch, cụm đồng hồ optitron và màn hình hiển thị đa thông tin 4,2 inch. Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng được trang bị những tính năng hiện đại, đảm bảo tiện nghi cho cả gia đình như gương chiếu hậu gập mở tự động tích hợp đèn báo rẽ, kết nối điện thoại thông minh, sạc USB cho cả ba hàng ghế, vô lăng điều chỉnh 4 hướng, khởi động bằng nút bấm,… Bên dưới nắp ca-pô, xe được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 105 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại đạt 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Trên bản cao cấp nhất, Toyota Avanza Premio 2022 sử dụng hộp số vô cấp CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Là một mẫu MPV giá rẻ, hiển nhiên trang bị an toàn của Toyota Avanza Premio 2022 nằm ở mức đủ dùng với các tính năng như ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử, VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Tuy nhiên ở bản CVT cao cấp nhất, xe được bổ sung thêm cảnh báo điểm mù BSM và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA, cùng với đó là 6 túi khí. Kể từ khi ra mắt Việt Nam, Toyota Avanza vẫn luôn nhắm tới đối tượng khách hàng là những người dùng có nhu cầu mua xe 7 chỗ giá rẻ để kinh doanh chạy dịch vụ. Ở lần nâng cấp lên thế hệ mới này cũng vây, việc chốt giá không tăng lại còn giảm cho Avanza Premio là một nước đi mạnh tay của hãng xe Nhật Bản nhằm giúp mẫu xe này cải thiện được doanh số. Tuy nhiên, điểm trừ của Toyota Avanza Premio 2022 vẫn nằm ở khu vực nội thất, cụ thể là các hàng ghế chỉ được bọc nỉ chứ chưa được bọc da. Nguyên nhân là tại đất nước có khi hậu oi bức vào mùa hè như Việt Nam, chất liệu nỉ sẽ hấp nhiệt, gây khó chịu cho người dùng và không chỉ vậy, ghế nỉ bám bẩn cũng khó tẩy hơn ghế da. Nhìn chung, Toyota Avanza Premio 2022 quả thực sở hữu nhiều điểm mới hấp dẫn hơn ở lần nâng cấp này nhưng khi đặt lên bàn cân cùng đối thủ trực tiếp là Mitsubishi Xpander, lợi thế duy nhất của Avanza mới vẫn là mức giá thấp hơn nhưng dự đoán vẫn khó cạnh tranh được đối thủ. Mức giá xe Toyota Avanza Premio 2022 bán ra chính hãng tại Niệt Nam từ 548 – 588 triệu đồng. Video: Chiếc MPV Toyota Avanza Premio 2022 tại Việt Nam có gì hay?

