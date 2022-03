Cận cảnh Toyota Avanza 2022 tại Việt Nam, nội thất gây thất vọng

Theo hình ảnh đăng lên fanpage chính thức của Toyota Việt Nam cách đây không lâu, cặp đôi MPV cỡ nhỏ Toyota Avanza Premio và Veloz Cross sẽ chính thức ra mắt vào ngày 22/3 tới đây. Trước thời điểm đó, Toyota Avanza Premio 2022 đã bất ngờ xuất hiện tại đại lý. So với Veloz Cross, Toyota Avanza Premio 2022 mới có thiết kế kém thể thao hơn. Ngay cả trang bị của mẫu xe này cũng "nghèo nàn" hơn so với người anh em Toyota Veloz Cross 2022. Tuy nhiên, so với thế hệ cũ, Toyota Avanza Premio 2022 vẫn thay đổi đáng kể về mặt thiết kế và kích thước. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Daihatsu New Global Architecture (DNGA) giống người anh em Raize, Toyota Avanza Premio 2022 sở hữu chiều dài 4.395 mm, chiều rộng 1.730 mm, chiều cao 1.665 - 1.700 mm (tùy phiên bản) và chiều dài cơ sở 2.750 mm. Như vậy, xe dài hơn 205 mm, rộng hơn 70 mm, thấp hơn 30 mm hoặc cao hơn 5 mm (tùy phiên bản) và chiều dài cơ sở tăng đến 95 mm. Sự thay đổi kể trên mang đến không gian nội thất rộng hơn so với thế hệ cũ. Dự kiến, Toyota Avanza Premio 2022 tại Việt Nam cũng có những trang bị nội thất như vô lăng tích hợp phím chức năng, màn hình màu đa thông tin 4,2 inch trong bảng đồng hồ và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch hoặc 7 inch đặt nổi trên mặt táp-lô. Bên cạnh đó là điều hòa chỉnh cơ nhưng đi kèm màn hình mới, nút bấm khởi động máy, mở cửa không cần chìa khóa, ghế bọc nỉ và các cổng USB. Tuy nhiên, xe không có phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời như người anh Toyota Veloz Cross 2022. Sau khi xuất hiện trên mạng, hình ảnh chụp nội thất của Toyota Avanza Premio 2022 đã khiến một số người cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, vì Toyota Avanza Premio 2022 là MPV giá rẻ nên cũng không thể kỳ vọng quá nhiều vào mẫu xe này. Tương tự Veloz Cross, Toyota Avanza Premio 2022 cũng dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 137 Nm. Tùy phiên bản mà động cơ sẽ đi với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp CVT mới, thay cho loại tự động cũ. Với cơ sở gầm bệ DNGA mới, Toyota Avanza Premio 2022 đã chuyển từ dẫn động cầu sau sang dẫn động cầu trước. Đây là lần đầu tiên dòng xe này được trang bị hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống treo MacPherson đằng trước và thanh xoắn mới phía sau. Đáng tiếc là Toyota Avanza Premio 2022 không có gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như chống va chạm, hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình, như Veloz Cross. Thay vào đó, xe chỉ có những trang bị an toàn như cảnh báo điểm mù và 6 túi khí. Toyota Avanza Premio 2022 không có gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense như Veloz Cross để giữ giá bán thấp Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, giá xe Toyota Avanza Premio 2022 sẽ không chênh lệch nhiều so với đời cũ. Khi có mặt trên thị trường Việt Nam, xe sẽ cạnh tranh với Mitsubishi Xpander và Suzuki Ertiga trong khi Veloz Cross đối đầu Xpander Cross cũng như XL7. Video: Giới thiệu Toyota Avanza 2022 thế hệ mới.

