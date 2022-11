Top xe SUV trị giá cả chục tỷ đồng, nhanh và mạnh nhất Việt Nam

Xe SUV hiệu suất cao hiện đang là xu thế của rất nhiều thị trường xe hơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Bởi những mẫu xe này sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội như hiệu suất mạnh, gầm xe cao kết hợp cùng ngoại hình trẻ trung, hợp thời, nhiều tiện nghi, không gian nội thất rộng rãi và thoải mái, phù hợp với nhu cầu của nhiều khách hàng. Aston Martin DBX707 - 707 mã lực

Vừa ra mắt vào tuần qua, DBX707 trở thành một trong những thế lực thống trị về hiệu suất và cảm giác lái. Chiếc SUV mang đến trải nghiệm mạnh mẽ khác biệt và đẳng cấp xứng tầm trong khi vẫn kế thừa hoàn hảo các đặc tính dòng xe đua của thương hiệu. Được mệnh danh là chiếc SUV nhanh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại, chiếc DBX707 mang trong mình khối động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép, cùng hộp số tự động ly hợp ướt 9 cấp, cho phép nâng công suất khối động cơ lên đến 707 mã lực và mô-men xoắn 900Nm. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 3,3 giây. DBX707 cũng được trang bị bộ vi sai cầu sau hạn chế trượt điện tử (e-diff) phiên bản mới giúp xử lý mô-men xoắn cao hoàn toàn tự động, tăng cường phản ứng khi sang số đảm bảo DBX707 có sự ổn định khi vào cua, gia tăng cảm giác lái phấn khích và tính năng động như một chiếc xe thể thao thực thụ. Một khía cạnh khác trong việc nâng cao hiệu suất của DBX707 là bộ phanh gốm carbon (Carbon Ceramic Brakes) được trang bị tiêu chuẩn, đường kính 420mm phía trước và 390mm phía sau đi kèm kẹp phanh 6 pít-tông, qua đó giảm 40,5kg trọng lượng của hệ thống treo. Các tinh chỉnh về kích thước ống phanh dầu cùng hệ thống trợ lực giúp cải thiện cảm giác đạp phanh và phản ứng phanh để mang lại độ chính xác cao và sự tự tin cho người cầm lái. Hệ thống Auto Vehicle Hold (AVH) cũng được trang bị tiêu chuẩn trên DBX707 giúp chủ xe thoải mái hơn khi lái xe trong đô thị. DBX707 là biểu tượng cho kỷ nguyên mới của Aston Martin, kết hợp giữa những mẫu xe siêu sang và hiệu suất đỉnh cao của thương hiệu Anh Quốc. DBX707 hiện được phân phối chính hãng tại Việt Nam với tuỳ chọn hai màu ngoại thất là đen Q Satin Jet Black và xám Q Satin Aluminite Silver. Chiếc SUV đang được bán với giá từ 21,8 tỷ đồng. Lamborghini Urus - 641 mã lực

Lamborghini Urus là chiếc SUV đầu tiên của hãng siêu xe Ý, ra mắt vào cuối năm 2017 và được đưa ra thị trường chính thức vào năm 2018. Có thể nói Lamborghini Urus đã mở ra một phân khúc xe mới: Siêu SUV (Super SUV), đồng thời tự định vị mình như một tiêu chuẩn tham chiếu về sức mạnh, hiệu suất, động lực lái, thiết kế, sự sang trọng và khả năng sử dụng hàng ngày. Xe sở hữu một ngoại hình hầm hố, mạnh mẽ với những chi tiết thiết kế được lấy cảm hứng từ cấu trúc mạng nguyên tử lục giác carbon và hoạ tiết chữ Y. Chỉ đứng sau chiếc Aston Martin DBX707 về hiệu suất, Lamborghini Urus cũng từng khiến giới mê tốc độ “đứng ngồi không yên” với động cơ xăng Biturbo V8 4.0L, cho ra công suất 641 mã lực và 850Nm mô-men xoắn cực đại. Toàn bộ sức mạnh của khối động cơ này được truyền đến cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp ZF. Nhờ đó, Urus có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,6 giây và 0-200 km/h trong 12,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 305 km/h. Lamborghini Urus được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh mới, được tích hợp vi sai trung tâm chống trượt LSD cùng vi sai cầu sau để có thể tự điều hướng mô men xoắn riêng cho bánh sau bên phải và trái. Cụ thể nếu ở trạng thái thường, mô men xoắn sẽ được phân phối tỷ lệ 40/60 cho bánh trước/sau, nhưng trong một số tình huống tỷ lệ phân phối có dồn tối đa cho bánh đến 70% và cho bánh sau đến 87%. Tại Việt Nam, Lamborghini Urus được phân phối chính hãng với mức giá 13,1 tỷ đồng sau thuế. Porsche Cayenne Turbo GT - 631 mã lực

Ra mắt toàn cầu lần đầu tiên vào tháng 6 năm ngoái, Porsche Cayenne Turbo GT 2022 được mệnh danh là mẫu SUV nhanh nhất trong lịch sử của thương hiệu Đức. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 3 chiếc Cayenne Turbo GT 2022 về Việt Nam. Chiếc SUV sở hữu ngoại thất bắt mắt, thể thao đi cùng với nội thất sang trọng, tiện nghi. Là phiên bản mạnh nhất và đắt nhất của Cayenne, Cayenne Turbo GT được trang bị khối động cơ tăng áp kép V8 4.0L đã qua tinh chỉnh với nhiều bộ phận mới, để cho ra công suất lên tới 631 mã lực và mô-men xoắn cực đại 849 Nm. Sức mạnh được gửi đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp sửa đổi để chuyển số nhanh hơn, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cũng được nâng cấp để phù hợp với mức hiệu suất mới của động cơ 4.0L. Ngoài ra, xe còn được bổ sung hộp làm mát bằng nước cho hệ thống Quản lý lực kéo của Porsche. Phiên bản hàng đầu mới của Cayenne chỉ cần 3,1 giây để tăng tốc từ 0 - 96 km/h, trước khi cán tốc độ tối đa 299 km/h. Bên cạnh đó, Porsche còn thực hiện một số nâng cấp cho hệ thống treo để cải thiện khả năng xử lý của Cayenne Turbo GT, cụ thể, hệ thống treo trên bản GT được làm thấp hơn 17 mm và cứng hơn tới 15% so với Cayenne Turbo Coupe. Hãng xe Đức cũng làm mới hệ thống chống lật chủ động, hệ thống đánh lái bánh sau, kiểm soát khung gầm động cơ và kiểm soát gia tốc. Hiện chiếc SUV nhanh nhất của thương hiệu Đức có giá bán chính hãng tại Việt Nam từ 12,25 tỷ đồng, chưa bao gồm các tuỳ chọn. Maserati Levante Trofeo - 590 mã lực

Nói đến SUV hiệu suất cao thì không thể không nhắc đến siêu SUV mạnh nhất nhà Maserati - Levante Trofeo được xem là đối thủ xứng tầm của Lamborghini Urus. Maserati Levante Trofeo mang vẻ ngoài nam tính, đậm chất thể thao. Siêu SUV của nhà Maserati có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5020 x 2158 x 1698 mm. Bên trong chiếc siêu SUV tại việt Nam này là không gian nội thất xa hoa, rộng rãi. Mọi chi tiết trong khoang cabin đều được hoàn thiện tinh xảo từ những nghệ nhân bậc thầy của Maserati. Maserati Levante Trofeo sử dụng động cơ V8 3.8L tăng áp kép do chính Ferrari chế tạo. Khối động cơ này sản sinh ra công suất tối đa 590 mã lực và 730 Nm mô-men xoắn cực đại. Sức mạnh khủng khiếp này được truyền qua hộp số tự động ZF 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Từ đó, Levante Trofeo chỉ mất khoảng thời gian 3,9 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h, nhanh hơn đáng kể so với con số 6 giây của bản tiêu chuẩn. Xe có tốc độ tối đa đạt 304 km/h.Để trải nghiệm lái thêm phần phấn khích, Levante Trofeo được tích hợp đến 5 chế độ lái bao gồm Normal, I.C.E, Sport, Corsa và Off-Road. Trong đó, nổi bật nhất là chế độ độ lái Corsa có khả năng tối ưu hóa động cơ và mở van xả hết mức khi tăng tốc. Đồng thời thúc đẩy quá trình sang số diễn ra nhanh hơn. Bên cạnh đó, Levante Trofeo là phiên bản duy nhất được tích hợp hệ thống kiểm soát thân xe tích hợp IVC. Hệ thống này có nhiệm vụ cải thiện độ linh động nhạy bén, tối ưu hiệu suất khi vận hành Từ đó mang lại cho chủ nhân những cảm xúc thể thao, mãnh liệt. Maserati Levante là mẫu SUV đầu tiên trong gia đình "Cây đinh ba" nước Ý. Mẫu xe này có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm bản tiêu chuẩn, bản S, bản GTS và cao cấp nhất là bản Trofeo. Giá bán chính hãng của mẫu chiếc SUV nằm trong khoảng 14 tỷ đồng. Mercedes-AMG G63 - 577 mã lực

Mẫu G63 hiện đang trở thành một trong những chiếc SUV hạng sang được săn đón nhiều nhất trên toàn thế giới. Xe sở hữu ngoại hình thể thao hầm hố, góc cạnh và mạnh mẽ. Mercedes G63 AMG được trang bị bộ khung gầm khá to lớn để giúp xe dễ dàng và linh hoạt hơn khi di chuyển trên mọi loại địa hình. Cụ thể, kích thước dài, rộng và cao của xe lần lượt là: 4373 x 1984 x 1966 mm. Bên cạnh đó, G63 sở hữu một khoang nội thất sang trọng, đẳng cấp và tràn ngập công nghệ, điều mà bất kỳ khách hàng cũng mong muốn. Không chỉ vậy, Mercedes-AMG còn cung cấp rất nhiều tùy chọn cá nhân hóa cho chiếc SUV của mình, đảm bảo sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất. Nằm dưới mui xe mang thiết kế hình vuông cứng cáp đặc trưng là khối động cơ tăng áp kép V8 4.0L, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực tại 6.000 vòng/phút và momen xoắn cực đại 850 Nm tại dải vòng tua 2.500 - 3.500 vòng/phút. Bất chấp sức nặng lên đến hơn 2,5 tấn cùng kiểu dáng có phần cục mịch, khối động cơ này cung cấp cho G63 một nguồn năng lượng khổng lồ với khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 4,4 giây. Ngoài khả năng vận hành mượt mà và êm ái (với một khoang cabin yên tĩnh tuyệt đối) trên đường cao tốc, Mercedes-AMG G63 còn ghi điểm ở phong thái tự tin khi vượt qua những cung đường gồ ghề, khắc nghiệt nhất - điều mà hầu như mọi đối thủ cùng phân khúc đều không làm được. Để làm được điều này, công lớn nhất thuộc về hệ thống treo thích ứng có khả năng điều chỉnh điện tử cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Matic lừng danh của nhà sản xuất xe hơi nước Đức. Phiên bản AMG G63 2022 (thế hệ mới) chính hãng được Mercedes-Benz Việt Nam niêm yết giá là 10,950 tỷ đồng. Giá lăn bánh 12,3 tỷ đồng. Rolls-Royce Cullinan - 563 mã lực

Ra mắt thế giới được một thời gian khá dài nhưng phải tới giữa năm 2019 những chiếc Rolls-Royce Cullinan đầu tiên mới về Việt Nam. Rolls-Royce Cullinan là mẫu xe đánh dấu sự thay đổi toàn diện của hãng xe Anh Quốc bởi từ trước tới nay, Rolls-Royce vẫn chỉ được biết tới là một hãng xe chỉ sản xuất các dòng xe siêu sang gầm thấp. Không chỉ có ngoại hình bóng bẩy và đẳng cấp,mang đậm phong cách hoàng gia sang trọng. Xe sở hữu nội thất tiện nghi, xa xỉ, toàn bộ khoang cabin đều được làm bằng chất liệu cao cấp như gỗ quý hoặc da. Cullinan còn có khả năng offroad đỉnh cao với cơ chế dẫn động AWD thay cho RWD trên các mẫu xe trước đây. Cơ chế này liên kết chặt chẽ với hệ thống treo khí nén tự điều chỉnh độ cao được Rolls-Royce cân chỉnh riêng cho off-road hoặc chạy trên đường thông thường. “Trái tim” của Rolls-Royce Cullinan là khối động cơ tăng áp kép V12 6.75L sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và momen xoắn cực đại 850 Nm tại 1.600 vòng/phút. Ghép nối với động cơ này là hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian cho phép chiếc sedan siêu sang nặng hơn 2,6 tấn tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 5,2 giây. Rolls-Royce Cullinan đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam với giá từ 31 tỷ đồng, chưa bao gồm các tuỳ chọn. Video Ra mắt siêu phẩm Aston Martin DBX707 tại Việt Nam.

