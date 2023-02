Top xe ôtô hiếm nhất thế giới hiện nay, đắt nhất tới 3.346 tỷ đồng

Aston Martin DBR1 1956

Chiếc xe năm trong top ôtô hiếm nhất thế giới hiện nay đầu tiên chính là Aston Martin DBR1, nó được tạo ra để thi đấu trong giải vô địch xe thể thao thế giới. Sau đó, chiếc xe này đã trở thành một biểu tượng trong lịch sử đua xe của thương hiệu Aston Martin nói riêng và nước Anh nói chung. Chiếc xe này không chỉ vô địch giải 24 Hours of Le Mans năm 1956 mà còn là 1 trong 3 chiếc xe giành chiến thắng trong giải vô địch xe thể thao thế giới cùng năm đó. 2 chiếc còn lại đều là của Ferrari. Aston Martin DBR1 đã thiết lập kỷ lục với 6 giải vô địch xe thể thao thế giới trong thập niên '50 cùng nhiều thành tích khác. Chiếc xe này còn 3 lần liên tiếp giành chiến thắng trong giải đua 1.000 km Nurburgring. Bên cạnh đó, Aston Martin DBR1 cũng là một chiếc xe đẹp và chỉ có 5 chiếc được tạo ra. Chiếc cuối cùng đã được đấu giá với mức giá 22,555 triệu USD (khoảng 530 tỷ đồng). Ferrari 250 GT California SWB Spider thập niên 1960

Ferrari 250 GT California SWB Spider là một huyền thoại xe siêu hiếm trong giới sưu tập xe. Chỉ có 55 chiếc 250 GT được chế tạo từ năm 1953 đến năm 1964, bao gồm cả phiên bản xe đua. Ước tính, hiện chỉ có 36 chiếc còn tồn tại. Nếu may mắn tìm được một chiếc Ferrari 250 GT California SWB Spider thì giá của chúng sẽ không dưới 15 triệu USD (khoảng hơn 353 tỷ đồng). Porsche 917 1970

917 là tượng đài của hãng Porsche. Chiếc xe đua 917 đã 2 lần giành chiến thắng tại giải Le Mans, giúp Porsche lần đầu tiên lên ngôi tại giải đua này. Porsche 917 được trang bị động cơ 12 xi-lanh và có thiết kế khí động học, tạo ra công suất tối đa 520 mã lực, với động cơ tăng áp có thể lên tới 1.500 mã lực. Đây là một điều khó tin ở giai đoạn 1960 - 1970. Tại giải Le Mans năm 1971, Porsche 917 đã lập 4 kỷ lục bao gồm: xe nhanh nhất vòng loại, xe hoàn thành một vòng đua chính thức nhanh nhất, xe có tốc độ tối đa cao nhất và xe có quãng đường chạy dài nhất. Mẫu xe này cũng từng xuất hiện trong bộ phim Le Mans với Steve McQueen. Bugatti Type 41 Royale Coupe Napoleon

Trước đây, Bugatti được đánh giá ngang ngửa Rolls-Royce trong phân khúc xe hạng sang cỡ lớn. Bugatti Type 41 được chế tạo từ năm 1927 - 1933, sở hữu động cơ 6 xi-lanh, dung tích 12.7L, nặng hơn 3 tấn. Đây là một trong những chiếc xe lớn nhất thế giới. Bugatti đã lên kế hoạch cho các phiên bản nâng cấp có tên Royale Kellner Coupe, sản xuất với số lượng giới hạn 25 chiếc để bán cho Hoàng gia. Thật không may, thời điểm sản xuất mẫu xe này lại trùng với cuộc đại suy thoái, các gia đình Hoàng gia cũng bị ảnh hưởng. Cuối cùng, Bugatti chỉ sản xuất được 7 chiếc và bán được 3 chiếc nhưng trong số đó, không có chiếc nào thuộc về Hoàng gia. Khách hàng liên quan đến Hoàng gia nhất là vua Alfonso của Tây Ban Nha nhưng ông đã bị phế truất trước khi được giao xe. Trong đó, Ettore Bugatti giữ 1 chiếc, 1 chiếc khác đã bị hỏng trong vụ tai nạn. Như vậy, chỉ còn 6 chiếc tồn tại, mỗi chiếc đều có ngoại thất khác nhau. Chiếc Bugatti Type 41 của Ettore thuộc phiên bản Coupe Napoleon và sau này được bán cho một đại gia. Chiếc xe Bugatti Royale Kellner Coupe đạt mức giá kỷ lục 9,7 triệu USD trong phiên bán đấu giá Albert Hall 1987 do Cristie’s tổ chức. Sau này, nó được ước tính có giá gấp đôi, khoảng 19 triệu USD (tương đương hơn 444 tỷ đồng). Ford GT40 Mk I

Ford chế tạo tổng cộng 31 chiếc GT40, tất cả số này đều được sản xuất tại nhà máy Ford Advanced ở Anh quốc. Chúng chỉ khác những chiếc xe đua ở các chi tiết đắt tiền như thảm, túi đựng đồ bằng vải ở cửa, bật lửa và bánh xe thời thượng. Dù không được săn đón như Ferrari 250 nhưng Ford GT40 vẫn là ao ước của giới sưu tập xe. Chúng đã giành chiến thắng chung cuộc tại giải đua Le Mans - điều mà Ferrari 250 không làm được. McLaren F1 LM 1998

McLaren đã tạo ra 7 chiếc xe đường phố dựa trên mẫu xe đua F1 để kỷ niệm vị trí thứ nhất, thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 13 trong giải đua 24 Hours of Le Mans diễn ra năm 1995. Phiên bản đường phố của McLaren F1 có tên là F1 LM. Ngoài khung gầm tương tự F1, McLaren F1 LM còn có các bộ phận dành cho xe đua như phanh gốm carbon, gói khí động học và động cơ không giới hạn. Điều này có ngĩa chúng chạy nhanh hơn những chiếc xe đua trên cùng đường đua hợp chuẩn. Mẫu xe này cho công suất 671 mã lực trong khi chỉ nặng khoảng 1,06 tấn và đứng đầu danh sách xe nhanh nhất thế giới. Theo kế hoạch, McLaren F1 LM sẽ được sơn màu cam quen thuộc của xe đua Bruce McLaren. Tuy nhiên, 2 chiếc xuất xưởng dành cho Quốc vương Brunei lại có màu đen. Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe

Có rất ít chiếc xe Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe được bán đấu giá và mức giá bán lên tới 40 - 50 triệu USD. Một trong 2 nguyên mẫu Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe bán hơn 142 triệu USD (khoảng 3.346 tỷ đồng). Mercedes đã bán 1 chiếc 300 SLR Uhlenhaut Coupe đời 1955 để tài trợ cho chương trình học bổng dành cho sinh viên lĩnh vực khoa học môi trường và khử carbon. Mẫu xe này được đặt theo tên của người sáng tạo và kỹ sư trưởng Rudolf Uhlenhaut. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe có ý nghĩa to lớn trong quá trình phát triển của Mercedes-Benz, thúc đẩy kỹ thuật của hãng trong những năm 1950. Video: Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe hơn 140 triệu USD.

