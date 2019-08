Top xe ôtô đại hạ giá trong "tháng cô hồn"

Tâm lý ngại mua sắm trong tháng Ngâu hay tháng “cô hồn” khiến thị trường ôtô thời điểm này hàng năm thường khá ảm đạm. Bởi vậy để kích cầu và đảm bảo doanh số không bị sụt giảm thì các hãng xe, các đại lý đều mạnh tay giảm giá các sản phẩm của mình. Cũng vì thế mà giá nhiều mẫu xe ôtô giảm giá mạnh, chạm đáy tại thời điểm này. Toyota Vios đang không chỉ gây ấn tượng về doanh số bán mà còn liên tiếp gây sốc bởi những chương trình giảm giá, sau khi giảm giá niêm yết lại tiếp tục giảm giá sâu tại đại lý xuống mức thấp kỷ lục. Cụ thể Vios 1.5E MT sau khi được giảm giá niêm yết xuống 490 triệu đồng lại tiếp tục được giảm thêm 30 triệu đồng tiền mặt, xuống mức thấp chưa từng có trong lịch sử là 460 triệu đồng tại khu vực phía Nam và khoảng 470 triệu đồng tại khu vực Hà Nội. Hai phiên bản còn lại cũng được giảm từ 20 đến 30 triệu đồng, mức giá sau giảm khoảng 510 triệu đồng với bản Vios 1.5E CVT và 540 triệu đồng với Vios 1.5G CVT. Với các mức ưu đãi, giảm giá trên thì giá lăn bánh Toyota Vios tại Hà Nội (nơi có lệ phí trước bạ 12%, biển số 20 triệu đồng) đang dao động từ 561- 647 triệu đồng tuỳ phiên bản, tại TP HCM (trước bạ 10%, biển số 11 triệu đồng) từ 532- 621 triệu đồng. Mẫu xe Toyota giá thấp nhất thời điểm này là Wigo lại đang có mức giảm đáng kể. Cụ thể, tại khu vực Hà Nội, Wigo 1.2 MT đang được các đại lý giảm giá 30 triệu đồng xuống còn 315 triệu đồng, Wigo 1.2AT giảm 40 triệu đồng xuống 365 triệu đồng. Tại khu vực TP HCM, Toyota Wigo có mức giảm thấp hơn khi được các đại lý giảm giá khoảng 15 triệu đồng, áp dụng chung cho cả 2 phiên bản. Mẫu xe Toyota được giảm giá cao nhất ở thời điểm này là Toyota Fortuner với mức ưu đãi cao nhất 65 triệu đồng, chủ yếu tập trung vào các phiên bản máy xăng 2.4 lít 1 cầu số sàn và số tự động. Với các mức ưu đãi, giảm giá trên thì giá lăn bánh Toyota Fortuner tại Hà Nội đang dao động từ 1,133- 1,532 tỷ đồng tuỳ phiên bản, tại TP HCM giá lăn bánh mẫu xe này dao động từ 1,118- 1,526 tỷ đồng. Honda CR-V, một trong những mẫu xe ăn khách nhất của Honda, đang giảm giá với mức phổ biến từ 35- 50 triệu đồng. Cụ thể tại khu vực Hà Nội, phiên bản E của Honda CR-V đang được các đại lý giảm giá cao nhất là 50 triệu đồng còn 933 triệu đồng, mức giá thấp nhất ở mẫu xe này trên toàn quốc. Trong khi đó 2 phiên bản còn lại là G và L giảm giá thấp hơn, ở mức 35- 40 triệu đồng. Mẫu xe Honda City đang giảm khoảng 35 triệu đồng so với giá niêm yết. Cụ thể phiên bản 1.5L giảm xuống còn 564 triệu đồng, phiên bản 1.5G giảm xuống thấp nhất là 524 triệu đồng. Ngoài mức ưu đãi trên, khách hàng thanh toán toàn bộ tiền xe trong ngày còn được triết khấu thêm khoảng vài triệu đồng. Tại khu vực TP HCM, Honda City cũng được các đại lý tặng 25 triệu đồng tiền mặt, hoặc 50 triệu tiền phụ kiện. Giá xe Hyundai Grand i10 đang được giảm phổ biến từ 6-28 triệu đồng tại khu vực phía Bắc. Cụ thể, phiên bản sedan 1.2 MT của Hyundai Grand i10 đang có mức giảm cao nhất là 28 triệu, xuống còn 362 triệu đồng; phiên bản 1.2 AT giảm 14 triệu xuống 388 triệu đồng; bản sedan 1.2 AT giảm 10 triệu xuống 405 triệu đồng; bản sedan 1.2 MT Base giảm 9 triệu xuống 341 triệu, bản 1.2 MT Base CKD 2018 giảm 6 triệu xuống 324 triệu, các phiên bản còn lại có giá không đổi. Mẫu xe Mazda giảm giá mạnh nhất thời điểm này là CX-5. Cụ thể, Mazda 2.5L với các lựa chọn 1 cầu và 2 cầu được giảm từ 30-50 triệu đồng tiền mặt, phiên bản 2.0 Deluxe giảm 40 -45 triệu đồng, 2.0 Premium giảm 40- 50 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua CX-5 còn được tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm hoặc 50.000 km. Cũng trong tháng 8, toàn bộ các phiên bản Mazda3 sedan dù 1.5 hay 2.0L cùng được giảm 20 triệu đồng, trong khi bản hatchback giảm 30 triệu đồng. Hiện tại, Mazda3 không chỉ là mẫu xe Mazda bán chạy nhất nửa đầu năm 2019 mà còn là mẫu sedan hạng C bán chạy nhất tại Việt Nam với hơn 6.600 xe bán ra, vượt xa Honda Civic, Toyota Corolla Altis hay cả Kia Cerato. Ford Everest đang giảm giá mạnh từ 39- 87 triệu đồng tùy phiên bản, giá sau giảm từ 960 triệu đến 1,3 tỷ đồng. Trong đó, phiên bản Everest Trend 2.0 4x2 có mức giảm cao nhất là 87 triệu đồng, phiên bản Ambiente 2.0 MT có mức giảm thấp nhất là 39 triệu đồng. Phiên bản Titanium 2.0 4x2 ngoài mức giảm 65 triệu tiền mặt còn nhận thêm khuyến mãi 1 năm bảo hiểm vật chất, 2 phiên bản còn lại là Ambiente 2.0 AT và Titanium 2.0 4x4 giảm lần lượt là 72 triệu và 85 triệu đồng. Cùng với Everest và Ranger, các phiên bản của EcoSport cũng được giảm giá tiền mặt và khuyến mại bảo hiểm vật chất để kích cầu mùa thấp điểm. Trong đó bản EcoSport 1.0 Ecoboost và 1.5 Titanium giảm lần lượt là 49 và 53 triệu đồng kèm khuyến mãi 1 năm bảo hiểm vật chất; bản 1.5 Trend giảm giá cao nhất là 73 triệu đồng. Hai bản Ambient gần như không có hàng nên không được khuyến mại. Video: Có nên mua xe vào tháng cô hồn?

Tâm lý ngại mua sắm trong tháng Ngâu hay tháng “cô hồn” khiến thị trường ôtô thời điểm này hàng năm thường khá ảm đạm. Bởi vậy để kích cầu và đảm bảo doanh số không bị sụt giảm thì các hãng xe, các đại lý đều mạnh tay giảm giá các sản phẩm của mình. Cũng vì thế mà giá nhiều mẫu xe ôtô giảm giá mạnh, chạm đáy tại thời điểm này. Toyota Vios đang không chỉ gây ấn tượng về doanh số bán mà còn liên tiếp gây sốc bởi những chương trình giảm giá, sau khi giảm giá niêm yết lại tiếp tục giảm giá sâu tại đại lý xuống mức thấp kỷ lục. Cụ thể Vios 1.5E MT sau khi được giảm giá niêm yết xuống 490 triệu đồng lại tiếp tục được giảm thêm 30 triệu đồng tiền mặt, xuống mức thấp chưa từng có trong lịch sử là 460 triệu đồng tại khu vực phía Nam và khoảng 470 triệu đồng tại khu vực Hà Nội. Hai phiên bản còn lại cũng được giảm từ 20 đến 30 triệu đồng, mức giá sau giảm khoảng 510 triệu đồng với bản Vios 1.5E CVT và 540 triệu đồng với Vios 1.5G CVT. Với các mức ưu đãi, giảm giá trên thì giá lăn bánh Toyota Vios tại Hà Nội (nơi có lệ phí trước bạ 12%, biển số 20 triệu đồng) đang dao động từ 561- 647 triệu đồng tuỳ phiên bản, tại TP HCM (trước bạ 10%, biển số 11 triệu đồng) từ 532- 621 triệu đồng. Mẫu xe Toyota giá thấp nhất thời điểm này là Wigo lại đang có mức giảm đáng kể. Cụ thể, tại khu vực Hà Nội, Wigo 1.2 MT đang được các đại lý giảm giá 30 triệu đồng xuống còn 315 triệu đồng, Wigo 1.2AT giảm 40 triệu đồng xuống 365 triệu đồng. Tại khu vực TP HCM, Toyota Wigo có mức giảm thấp hơn khi được các đại lý giảm giá khoảng 15 triệu đồng, áp dụng chung cho cả 2 phiên bản. Mẫu xe Toyota được giảm giá cao nhất ở thời điểm này là Toyota Fortuner với mức ưu đãi cao nhất 65 triệu đồng, chủ yếu tập trung vào các phiên bản máy xăng 2.4 lít 1 cầu số sàn và số tự động. Với các mức ưu đãi, giảm giá trên thì giá lăn bánh Toyota Fortuner tại Hà Nội đang dao động từ 1,133- 1,532 tỷ đồng tuỳ phiên bản, tại TP HCM giá lăn bánh mẫu xe này dao động từ 1,118- 1,526 tỷ đồng. Honda CR-V, một trong những mẫu xe ăn khách nhất của Honda, đang giảm giá với mức phổ biến từ 35- 50 triệu đồng. Cụ thể tại khu vực Hà Nội, phiên bản E của Honda CR-V đang được các đại lý giảm giá cao nhất là 50 triệu đồng còn 933 triệu đồng, mức giá thấp nhất ở mẫu xe này trên toàn quốc. Trong khi đó 2 phiên bản còn lại là G và L giảm giá thấp hơn, ở mức 35- 40 triệu đồng. Mẫu xe Honda City đang giảm khoảng 35 triệu đồng so với giá niêm yết. Cụ thể phiên bản 1.5L giảm xuống còn 564 triệu đồng, phiên bản 1.5G giảm xuống thấp nhất là 524 triệu đồng. Ngoài mức ưu đãi trên, khách hàng thanh toán toàn bộ tiền xe trong ngày còn được triết khấu thêm khoảng vài triệu đồng. Tại khu vực TP HCM, Honda City cũng được các đại lý tặng 25 triệu đồng tiền mặt, hoặc 50 triệu tiền phụ kiện. Giá xe Hyundai Grand i10 đang được giảm phổ biến từ 6-28 triệu đồng tại khu vực phía Bắc. Cụ thể, phiên bản sedan 1.2 MT của Hyundai Grand i10 đang có mức giảm cao nhất là 28 triệu, xuống còn 362 triệu đồng; phiên bản 1.2 AT giảm 14 triệu xuống 388 triệu đồng; bản sedan 1.2 AT giảm 10 triệu xuống 405 triệu đồng; bản sedan 1.2 MT Base giảm 9 triệu xuống 341 triệu, bản 1.2 MT Base CKD 2018 giảm 6 triệu xuống 324 triệu, các phiên bản còn lại có giá không đổi. Mẫu xe Mazda giảm giá mạnh nhất thời điểm này là CX-5. Cụ thể, Mazda 2.5L với các lựa chọn 1 cầu và 2 cầu được giảm từ 30-50 triệu đồng tiền mặt, phiên bản 2.0 Deluxe giảm 40 -45 triệu đồng, 2.0 Premium giảm 40- 50 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua CX-5 còn được tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm hoặc 50.000 km. Cũng trong tháng 8, toàn bộ các phiên bản Mazda3 sedan dù 1.5 hay 2.0L cùng được giảm 20 triệu đồng, trong khi bản hatchback giảm 30 triệu đồng. Hiện tại, Mazda3 không chỉ là mẫu xe Mazda bán chạy nhất nửa đầu năm 2019 mà còn là mẫu sedan hạng C bán chạy nhất tại Việt Nam với hơn 6.600 xe bán ra, vượt xa Honda Civic, Toyota Corolla Altis hay cả Kia Cerato. Ford Everest đang giảm giá mạnh từ 39- 87 triệu đồng tùy phiên bản, giá sau giảm từ 960 triệu đến 1,3 tỷ đồng. Trong đó, phiên bản Everest Trend 2.0 4x2 có mức giảm cao nhất là 87 triệu đồng, phiên bản Ambiente 2.0 MT có mức giảm thấp nhất là 39 triệu đồng. Phiên bản Titanium 2.0 4x2 ngoài mức giảm 65 triệu tiền mặt còn nhận thêm khuyến mãi 1 năm bảo hiểm vật chất, 2 phiên bản còn lại là Ambiente 2.0 AT và Titanium 2.0 4x4 giảm lần lượt là 72 triệu và 85 triệu đồng. Cùng với Everest và Ranger, các phiên bản của EcoSport cũng được giảm giá tiền mặt và khuyến mại bảo hiểm vật chất để kích cầu mùa thấp điểm. Trong đó bản EcoSport 1.0 Ecoboost và 1.5 Titanium giảm lần lượt là 49 và 53 triệu đồng kèm khuyến mãi 1 năm bảo hiểm vật chất; bản 1.5 Trend giảm giá cao nhất là 73 triệu đồng. Hai bản Ambient gần như không có hàng nên không được khuyến mại. Video: Có nên mua xe vào tháng cô hồn?