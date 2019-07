Loạt xe ôtô "đại hạ giá" tháng 7/2019 tại Việt Nam

Thương hiệu VinFast kể từ khi nắm thương hiệu Chevrolet, thường xuyên áp dụng các chương trình đại hạ giá ôtô đối với mẫu SUV 7 chỗ Chevrolet Trailblazer để cạnh tranh với những đối thủ sừng sỏ trong phân khúc như Ford Everest, Toyota Fortuner, Nissan Terra, Hyundai Santa Fe... Theo đó, với mức giảm cao nhất được duy trì trong suốt 3 tháng qua, Chevrolet Trailblazer chính là xe rẻ nhất phân khúc với mức giá sau ưu đãi dao động từ 785-966 triệu đồng cùng 3 phiên bản. Không dừng lại ở đó, khách hàng mua xe còn được đại lý tặng kèm quà là phụ kiện chính hãng. Cùng nằm trong chương trình khuyến mại của thương hiệu ôtô VinFast, Chevrolet Colorado được giảm giá tiền mặt trong tháng 7 này dao động từ 30-50 triệu đồng tùy từng phiên bản để gia tăng sức cạnh tranh. Hiện tại, giá niêm yết xe Chevrolet Colorado dao động từ 619-769 triệu đồng. Mitsubishi Việt Nam (MMV) vẫn duy trì đều đặn mức giảm từ 15,5-51,5 triệu đồng cho Outlander trong tháng 7/2019. Điều này khiến Mitsubishi Outlander là mẫu CUV giá thấp nhất phân khúc so với Honda CR-V, Nissan X-Trail... Không chỉ được giảm trực tiếp tiền mặt vào giá bán, khách hàng khi mua xe Mitsubishi Outlander còn nhận được nhiều quà tặng phụ kiện, chương trình này sẽ được áp dụng tùy từng đại lý. Sau khi Mazda CX-8 ra mắt để có thêm sự lựa chọn, Trường Hải đã giảm mức ưu đãi từ 50 xuống 30 triệu đồng trong tháng 7 này với CX-5. Mặc dù không còn khuyến mại sâu như trước, nhưng với 30 triệu đồng tiền mặt đối với mỗi xe Mazda CX-5, khách hàng đã có lý do để chọn hơn so với các đối thủ không giảm như Honda CR-V hay Hyundai Tucson. Do phiên bản nâng cấp chưa xuất hiện ở Việt Nam nên đơn vị phân phối phải áp dụng mức giảm đến 20 triệu đồng cho mẫu xe Mazda 6 để cạnh tranh với "vua" phân khúc là Toyota Camry thế hệ mới. Với mức giảm trên, Mazda 6 chỉ có giá nhỉnh hơn đôi chút so với Kia Optima. Luôn dẫn đầu phân khúc hạng C tại Việt Nam nhưng Mazda3 vẫn được Trường Hải áp dụng mức giảm 20 triệu đồng tiền mặt trong tháng 7/2019. Theo đó, Mazda3 đang khiến cho các đối thủ như Kia Cerato, Hyundai Elantra, Toyota Corolla, Ford Focus... khó có thể vượt lên trong cuộc đua doanh số khi không có những chính sách điều chỉnh giá bán hợp lý. Theo thông báo chính thức của Ford Việt Nam, mẫu xe Ford Focus nhận mức giảm 20 triệu đồng cho 2 phiên bản là 1.5L EcoBoost 4 cửa và 1.5L EcoBoost 5 cửa đều đang được niêm yết với giá 626 triệu đồng. Ford Focus hiện đang là mẫu xe có doanh số thấp nhất phân khúc hạng C tại thị trường ôtô Việt Nam. "Làm mưa, làm gió" trong phân khúc ở một số thị trường trên thế giới nhưng Việt Nam là câu chuyện hoàn toàn khác khiến Nissan X-Trail đang thực sự hụt hơi về doanh số so với các đối thủ như Honda CR-V, Mazda CX-5... Mặc dù duy trì khuyến mại 20 triệu đồng liên tiếp các tháng qua nhưng X-Trail vẫn không cải thiện được nhiều về doanh số. Suzuki Việt Nam là hãng không thường xuyên tung ra chương trình khuyến mại dù doanh số các mẫu xe "lẹt đẹt". Tuy nhiên, trước sự khó khăn của thị trường thời điểm vào Ngâu, hãng xe Nhật Bản đã tung loạt chương trình ưu đãi dành cho hầu hết các dòng xe đang bán tại Việt Nam. Trong đó, Suzuki Swift bản GL nhận mức giảm 30 triệu đồng, hiện xe đang được niêm yết với giá 499 triệu đồng. Cuối cùng là "ông vua doanh số" Toyota Vios tại Việt Nam. Cụ thể trong tháng 7/2019, giá niêm yết mới của Toyota Vios 1.5E MT sau khi giảm còn 490 triệu đồng (giảm 41 triệu đồng); Toyota Vios 1.5E CVT còn 540 triệu đồng (giảm 29 triệu đồng) và phiên bản Vios 1.5G CVT còn 570 triệu đồng (giảm 36 triệu đồng) so với giá bán cũ. Video: Cập nhật bảng giá xe Toyota tháng 7/2019.

