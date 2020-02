Top xe ế nhất Việt Nam tháng 2/2020 - Suzuki Swift đội sổ

Xu hướng giảm doanh số là tình trạng chung của toàn thị trường ôtô Việt trong tháng 2/2020, nhiều xe rơi vào tình trạng cám cảnh chỉ 1-2 chiếc được bán ra, Suzuki Swift là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên một điều đáng bất ngờ là hai mẫu xe ế trường kỳ trong năm 2019 như Isuzu D-max, Isuzu Mu-X lại rời Top nhường chỗ cho Suzuki Swift, Ford Tourneo. Như mọi lần, Toyota vẫn là hãng nằm trong top xe ế nhất Việt Nam tháng vưa qua với 4/10 mẫu góp mặt. Suzuki Swift ế nhất trong tháng 2/2020, chỉ bán được 1 chiếc trong tháng vừa qua. Doanh số này giảm sâu đến 99,5% so với tháng trước. Hiện nay Suzuki Swift được bán ra thị trường với 3 phiên bản là GLX giá 549 triệu đồng, GLX Special giá 562 triệu đồng và GL giá 499 triệu đồng. Thay vì lắp ráp, Suzuki Swift mới đã được chuyển sang nhập khẩu từ thị trường Thái Lan để hưởng ưu đãi về thuế. Toyota Alphard với mức giá cao đi ngược lại nhu cầu thấp củ người tiêu dùng có lẽ chính Toyota cũng không đặt kỳ vọng nhiều vào Alphard. Tháng vừa qua mẫu xe này chỉ đạt 9 xe bán ra giảm 47% so với tháng trước đạt 17 chiếc và giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 15 xe. Hiện xe đang được phân phối chính hãng với giá đề xuất 4,038 tỉ đồng. Đại diện thứ 2 của Toyota Việt Nam lọt vào danh sách xe bán chậm là Toyota Land Cruiser, với doanh số 21 chiếc bán ra trong tháng 1/2020 giảm 60% so với tháng trước đạt 52 chiếc. Được đánh giá cao về sự rộng rãi, thoải mái cùng độ bền bỉ nhưng mức giá lên đến 3,983 tỉ đồng chính là rào cản khiến Toyota Land Cruiser không được số đông khách hàng lựa chọn. Honda Accord đang thất thế hoàn toàn trong phân khúc sedan hạng D so với Toyota Camry hay Mazda 6 khi liên tục giảm doanh số. Bước sang tháng 1/2020 doanh số của Honda Accord bất ngờ sụt giảm mạnh khi chỉ đạt 22 xe, giảm 51% so với tháng trước đạt 45 chiếc. Và... giảm đến 82% so với tháng 11/2019 bán được 122 chiếc. Mẫu xe đô thị giá rẻ Mitsubishi Mirage có doanh số 28 xe bán ra trong tháng 1/2020 giảm 54% so với 61 xe trong tháng 12/2019. Mẫu xe này hiện đang đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng. Mitsubishi Mirage được xem là mẫu xe cỡ B giá rẻ nhất hiện nay, thậm chí còn thấp hơn một số xe hạng A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning... Mẫu SUV Ford Explorer đạt doanh số 28 chiếc được bán ra trong tháng 1/2020 giảm 47% so với tháng trước đạt 53 chiếc. Đáng chú ý, nhiều tháng gần đây mẫu SUV của Ford liên tục lọt vào danh sách xe bán chậm dù được hãng áp dụng các chương trình khuyến mãi giảm giá khá hấp dẫn. Hiện tại, giá bán của xe theo niêm yết trên website là 2,268 tỷ đồng. Chevrolet Trailblazer cũng là cái tên quen thuộc khi thường xuyên lọt vào danh sách 10 mẫu xe ế nhất trên thị trường trong các tháng. Tháng qua, mẫu xe này cung chỉ bán được 30 chiếc giảm 50% so với tháng trước đạt 59 chiếc. Hiện mẫu SUV Chevrolet Trailblazer đang được nhà sản xuất giảm giá bán tới 100 triệu đồng (áp dụng cho cả 3 phiên bản). Tháng 1/2020 Ford Tourneo chỉ đạt doanh số 35 xe. Doanh số bán mẫu MPV này dường như chưa đáp ứng kỳ vọng của hãng xe Mỹ tại Việt Nam. Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10.2019, Ford Tourneo được niêm yết giá bán từ 999 triệu đồng đến 1,069 tỉ đồng. Dù đã được Toyota tung ra bản nâng cấp nhưng trái ngược với sự hấp dẫn của mẫu MPV Mitsubishi Xpander trên thị trường khi lọt vào top 10 mẫu xe ăn khách thì Toyota Avanza lại thường xuyên nằm vào bảng xếp hạng những mẫu xe bán chậm. Toyota Avanza hiện có 3 phiên bản giá dao động từ 544-612 triệu đồng. Cùng với Mirage, Pajero Sport là mẫu xe thứ 2 của nhà Mitsubishi bán chậm nhất tại Việt Nam. Tháng 1/2020 doanh số mẫu SUV 7 chỗ này chỉ đạt 37 xe. Được biết, Mitsubishi Pajero Sport được bán ra với 6 phiên bản, giá từ 980,5 đến 1,250 triệu đồng. Video: Top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 1/2020.

