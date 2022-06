Top SUV đô thị cũ được "săn" nhiều nhất tại Việt Nam

SUV đô thị tại Việt Nam hiện đang rất được ưa chuộng nhờ sở hữu gầm cao, thiết kế bắt mắt, trang bị hiện đại cùng tầm giá phải chăng. Bên cạnh những mẫu xe mới đã và đang chuẩn bị ra mắt, nhóm xe SUV đã qua sử dụng cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng. Ford EcoSport hiện đang là mẫu SUV đô thị đang được khách hàng Việt tìm kiếm nhiều nhất trên thị trường ôtô cũ nhờ mức giá hợp lý và tính đa dụng mặc dù đã bị khai tử. Đây được xem là mẫu SUV đô thị hạng B chất lượng, động cơ tốt và đã từng nhiều năm liên tiếp dẫn đầu doanh số phân khúc. Theo nhiều chuyên gia đánh giá - chính sự “lười” thay đổi về thiết kế đã khiến EcoSport trở nên tụt hậu so với các “tân binh” trên thị trường. Giá bán Ford EcoSport cũ hiện nằm trong khoảng từ 348 – 638 triệu đồng, tùy phiên bản, năm sản xuất và số ODO cụ thể. Khoảng giá này khá hấp dẫn so với mức niêm yết từ 603 – 686 triệu đồng của xe mới. Dù đang là cái tên “làm mưa làm gió” trên thị trường xe mới tại Việt Nam, với doanh số đáng mơ ước nhưng KIA Seltos lại phải chịu thất bại trước đối thủ Ford EcoSport trên sàn ôtô cũ khi kém lượt tìm kiếm và "săn xe". Giá bán KIA Seltos đã qua sử dụng nằm trong khoảng từ 650 – 825 triệu đồng, tức cao hơn hẳn giá niêm yết xe mới (639 – 759 triệu đồng). Thực tế này hoàn toàn dễ hiểu khi Seltos mới đang khan hàng, những chiếc xe “siêu lướt” vì thế được đà làm giá. Có thể chính vì thực tế này mà Seltos trở nên kém hấp dẫn hơn EcoSport trên sàn xe cũ. Ngay sau Seltos là người "đồng hương" Kona với lượt tìm kiếm bám sát nút. Đáng chú ý, để mua chiếc Hyundai Kona đã qua sử dụng, khách hàng cần phải chi khoản tiền từ 579 - 925 triệu đồng, con số khá cao so với mức niêm yết xe mới ở thời điểm hiện tại, từ 636 – 750 triệu đồng. Không biết người bán Kona cũ đã để nhầm giá hay do chiếc xế cưng trang bị thêm nhiều phụ kiện đắt tiền nên đã treo mức giá khiến người mua xe cũ khó lòng tìm được tiếng nói chung. Hiện Hyundai Kona đã tạm dừng sản xuất tại Việt Nam, chính vì vậy đây sẽ là mẫu SUV đô thị hàng hiếm trong thời gian sắp tới. Một chiếc xe được đánh giá cực kỳ chất lượng nhưng Honda HR-V luôn đứng vị trí chốt bảng cả về doanh số lẫn lượt tìm kiếm. Theo những người trong giới, nguồn cơn sự việc là do thiết kế của HR-V khá bảo thủ, có phần già nua, trong khi giá xe thuộc dạng cao nhất nhóm SUV đô thị. Trên thị trường xe cũ, giá bán Honda HR-V đời 2018 - 2021 nằm trong khoảng từ 556 – 910 triệu đồng, trong khi giá niêm yết xe mới là từ 786 – 871 triệu đồng. Tức những chiếc HR-V cũ cũng đang có độ giữ giá rất tốt. Video: Top 10 mẫu xe cũ tầm giá 300 triệu đáng mua.

SUV đô thị tại Việt Nam hiện đang rất được ưa chuộng nhờ sở hữu gầm cao, thiết kế bắt mắt, trang bị hiện đại cùng tầm giá phải chăng. Bên cạnh những mẫu xe mới đã và đang chuẩn bị ra mắt, nhóm xe SUV đã qua sử dụng cũng nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng. Ford EcoSport hiện đang là mẫu SUV đô thị đang được khách hàng Việt tìm kiếm nhiều nhất trên thị trường ôtô cũ nhờ mức giá hợp lý và tính đa dụng mặc dù đã bị khai tử. Đây được xem là mẫu SUV đô thị hạng B chất lượng, động cơ tốt và đã từng nhiều năm liên tiếp dẫn đầu doanh số phân khúc. Theo nhiều chuyên gia đánh giá - chính sự “lười” thay đổi về thiết kế đã khiến EcoSport trở nên tụt hậu so với các “tân binh” trên thị trường. Giá bán Ford EcoSport cũ hiện nằm trong khoảng từ 348 – 638 triệu đồng, tùy phiên bản, năm sản xuất và số ODO cụ thể. Khoảng giá này khá hấp dẫn so với mức niêm yết từ 603 – 686 triệu đồng của xe mới. Dù đang là cái tên “làm mưa làm gió” trên thị trường xe mới tại Việt Nam, với doanh số đáng mơ ước nhưng KIA Seltos lại phải chịu thất bại trước đối thủ Ford EcoSport trên sàn ôtô cũ khi kém lượt tìm kiếm và "săn xe". Giá bán KIA Seltos đã qua sử dụng nằm trong khoảng từ 650 – 825 triệu đồng, tức cao hơn hẳn giá niêm yết xe mới (639 – 759 triệu đồng). Thực tế này hoàn toàn dễ hiểu khi Seltos mới đang khan hàng, những chiếc xe “siêu lướt” vì thế được đà làm giá. Có thể chính vì thực tế này mà Seltos trở nên kém hấp dẫn hơn EcoSport trên sàn xe cũ. Ngay sau Seltos là người "đồng hương" Kona với lượt tìm kiếm bám sát nút. Đáng chú ý, để mua chiếc Hyundai Kona đã qua sử dụng, khách hàng cần phải chi khoản tiền từ 579 - 925 triệu đồng, con số khá cao so với mức niêm yết xe mới ở thời điểm hiện tại, từ 636 – 750 triệu đồng. Không biết người bán Kona cũ đã để nhầm giá hay do chiếc xế cưng trang bị thêm nhiều phụ kiện đắt tiền nên đã treo mức giá khiến người mua xe cũ khó lòng tìm được tiếng nói chung. Hiện Hyundai Kona đã tạm dừng sản xuất tại Việt Nam, chính vì vậy đây sẽ là mẫu SUV đô thị hàng hiếm trong thời gian sắp tới. Một chiếc xe được đánh giá cực kỳ chất lượng nhưng Honda HR-V luôn đứng vị trí chốt bảng cả về doanh số lẫn lượt tìm kiếm. Theo những người trong giới, nguồn cơn sự việc là do thiết kế của HR-V khá bảo thủ, có phần già nua, trong khi giá xe thuộc dạng cao nhất nhóm SUV đô thị. Trên thị trường xe cũ, giá bán Honda HR-V đời 2018 - 2021 nằm trong khoảng từ 556 – 910 triệu đồng, trong khi giá niêm yết xe mới là từ 786 – 871 triệu đồng. Tức những chiếc HR-V cũ cũng đang có độ giữ giá rất tốt. Video: Top 10 mẫu xe cũ tầm giá 300 triệu đáng mua.