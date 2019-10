Top siêu xe đắt nhất thế giới, có tiền cũng khó mua

Mẫu siêu xe hàng hiếm - Aston Martin Valkyrie ra đời đánh dấu sự hợp tác giữa hãng xe Anh và đội đua Red Bull Racing. Dù có ngoại hình hơi giống những con tàu vũ trụ hiện đại nhưng nó lại đem đến cảm giác của trường phái cũ và đặc biệt thuộc phiên bản sản xuất giới hạn. Chỉ có 175 chiếc Valkyrie được sản xuất, trong đó có 150 chiếc bản thường và 25 chiếc bản đua. Do được thiết kế độc, lạ đến mức viễn tưởng như trong những bộ phim điện ảnh nên dòng siêu xe này được định giá 2,6 triệu USD Siêu phẩm Bugatti Veyron 16.4 Super Sport là siêu xe kết hợp hài hòa giữa hiệu suất và vẻ đẹp. Sức mạnh được cung cấp bởi khối động cơ 8 lít, W16, công suất 1.200 mã lực. Siêu xe này có thể đạt tốc độ tối đa 431 km/h. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,2 giây Là chiếc xe nhằm tôn vinh mối quan hệ hợp tác giữa hãng Ferrari và Pininfarina, chiếc siêu xe Ferrari Sergio được cải tiến khá nhiều với động cơ V8 4.5L, công suất 597 mã lực Siêu xe Sergio có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3 giây. Chỉ có 6 chiếc được sản xuất với trị giá 3 triệu USD Bugatti Veyron có lẽ là giấc mơ của tất cả những người mê xe trên thế giới, nhưng cái giá phải trả để sở hữu nó khiến bạn không khỏi giật mình. Veyron Super Sport có giá khoảng 3,4 triệu USD tại Mỹ Dòng xe này sở hữu nhiều chi tiết bằng sợi carbon như cánh gió đuôi, cản va trước, bộ chia gió trước, vỏ động cơ và nắp ca-pô nên chúng có thể đạt vận tốc 341km/h Siêu xe đầu tiên của vùng Trung Đông - Lykan Hypersport do hãng siêu xe W Motors sản xuất và ra mắt năm 2013. Siêu xe từng xuất hiện trong phim bom tấn hành động Fast & Furious 7 Với thiết kế nội thất vô cùng sang trọng cùng với nạm đá quý, dát vàng khiến chiếc xe có giá bán lên đến 3,4 triệu USD và hãng xe có trụ sở tại Dubai chỉ sản xuất đúng 7 chiếc trên toàn thế giới Lamborghini Veneno Roadster được sản xuất vào năm 2013 như là 1 món quà đặc biệt để kỷ niệm chặng đường 50 năm hào hùng của Lamborghini. Chính vì vậy, bản thân Lamborghini Veneno Roadster cũng là chiếc siêu xe đặc biệt có giá 5,6 triệu USD Siêu xe này không chỉ có thiết kế cực kỳ ấn tượng, đậm chất xe đua mà còn có số lượng xe xuất xưởng rất ít (9 chiếc). Siêu xe này có thể đạt vận tốc tối đa 353,4 km/h và chỉ cần chưa đầy 3 giây để đạt vận tốc 100km/h từ vị trí xuất phát Là phiên bản cực hiếm của hãng siêu xe Thuỵ Điển, Koenigsegg với số lượng hạn chế. Không ngoa khi gọi chúng là chiếc xe đắt nhất thế giới, bởi nó được “dệt” một lớp kim cương và không hề rẻ Koenigsegg CCXR Trevita đã thuộc sở hữu của ''tay đấm triệu USD'' Floyd Mayweather và có mức giá là 4,8 triệu USD vào năm 2015. Được biết, siêu xe này chỉ được sản xuất 2 chiếc Mercedes-Benz Maybach Exelero được xem là chiếc xe hiếm nhất thế giới. Nó có giá 8 triệu USD. Siêu xe do hãng Maybach từng xuất hiện trong những MV ca nhạc "Lost One" của Jay-Z. Exelero sau đó được bán lại cho rapper Bryan "Birdman" Williams Video: Top siêu xe mạnh nhất năm 2019.

