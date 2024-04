Mitsubishi Xforce 2024 từ 599 triệu đồng có gì “đấu” KIA Seltos?

Video: Mitsubishi Xforce 2024 mới về Việt Nam công nghệ vượt trội.

Gia nhập phân khúc SUV đô thị cỡ B với nhiều sản phẩm cạnh tranh, Mitsubishi Xforce 2024 mới về Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức với cương vị của “kẻ đến sau”. Dẫu vậy, người dùng Việt vẫn giành sự quan tâm không nhỏ với sản phẩm mới này, đặc biệt là những khách hàng có cảm tình với thương hiệu Mitsubishi “nồi đồng cối đá” của Nhật Bản.

Mitsubishi Xforce sẽ có 3 phiên bản tại Việt Nam, mức giá mới sau điều chỉnh từ cuối tháng 2/2024 khởi điểm từ 599 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce sẽ có 3 phiên bản tại Việt Nam, mức giá mới sau điều chỉnh từ cuối tháng 2/2024 khởi điểm từ 599 triệu đồng và cao nhất 680 triệu đồng. Riêng biến thể Ultimate chưa có giá và phải đến tháng 6/2024 mới bắt đầu bàn giao xe.

Kia Seltos 2024 facelift cũng có giá dao động khoảng từ 599 triệu đồng.

Trong khi đó, Kia Seltos 2024 mới có giá dao động khoảng từ 599 triệu đồng đến 739 triệu đồng tuỳ theo từng phiên bản, riêng giá bán phiên bản 1.5T GT-Line sẽ được công bố sau. Như vậy có thể xem Kia Seltos và Mitsubishi Xforce là đối thủ đáng gờm của nhau trong phân khúc SUV hạng B. Vậy Mitsubishi Xforce có gì để cạnh tranh với Kia Seltos?

Thiết kế ngoại thất

Thuộc phân khúc B nhưng Mitsubishi Xforce không chênh lệch quá nhiều với xe hạng C. Kích thước tổng thể 4.390 x 1.810 x 1.660 (mm), trục cơ sở 2.650mm, khoảng sáng gầm 222mm tốt nhất phân khúc, thậm chí lớn hơn một số xe hạng C.

Mitsubishi Xforce có kích thước tổng thể 4.390 x 1.810 x 1.660 (mm), trục cơ sở 2.650mm, khoảng sáng gầm 222mm tốt nhất phân khúc

Trong khi đó, Seltos có các số đo dài, rộng, cao lần lượt là 4.315 x 1.800 x 1.645 (mm), trục cơ sở dài 2.630 mm và khoảng sáng gầm 190 mm.

Mitsubishi Xforce 2024 có thiết kế mạnh mẽ và nam tính với lưới tản nhiệt lớn và cản trước thể thao. Đèn trước LED và đèn sương mù tích hợp sáng và tạo điểm nhấn hiện đại cho mặt trước. Dưới cùng xe, các đường nét góc cạnh tạo ra một vẻ đẹp thể thao và cá tính.

Seltos có các số đo dài, rộng, cao lần lượt là 4.315 x 1.800 x 1.645 (mm), trục cơ sở dài 2.630 mm và khoảng sáng gầm 190 mm.

Ở phía ngược lại, Kia Seltos lại mang thiết kế trẻ trung và năng động hơn. Mẫu xe này sở hữu một lưới tản nhiệt lớn và mặt trước được làm bắt mắt với đèn LED hiện đại và đèn sương mù.

Thiết kế nội thất

Khoang nội thất Xforce có thiết kế đơn giản, không gian nội thất tương đối rộng rãi và thoải mái. Trong khi đó, KIA Seltos có thiết kế khoang nội thất ấn tượng và đề cao tính thực dụng, tuy nhiên không rộng rãi như Xforce.

Cách bố trí khoang lái của Mitsubishi XForce cũng tương đồng với thiết kế của mẫu Xpander Cross với vô-lăng 3 chấu thể thao nhưng hiện đại hơn.

Cách bố trí khoang lái của Mitsubishi XForce cũng tương đồng với thiết kế của mẫu Xpander Cross với vô-lăng 3 chấu thể thao nhưng có phần hiện đại hơn nhờ sự xuất hiện của màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch.

Còn Seltos sở hữu màn hình thông tin giải trí kích thước 10,25 inch hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay và bảng đồng hồ tích hợp màn hình đa thông tin 7 inch, vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nút chức năng, hàng ghế trước có tính năng làm mát, ghế lái chỉnh điện, điều hòa không khí tự động.

Seltos sở hữu màn hình thông tin giải trí kích thước 10,25 inch hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay và bảng đồng hồ tích hợp màn hình đa thông tin 7 inch.

Ở phiên bản cao cấp nhất của Mitsubishi Xforce còn được trang bị một số tính năng thường chỉ thấy ở phân khúc cao hơn như hệ thống âm thanh cao cấp Yamaha, điều hòa 2 vùng độc lập có chế độ lọc không khí, hộc giữ lạnh, đóng mở cốp điện với tính năng đá cốp,..

Tuy nhiên, vẫn có một số điểm khiến người dùng chưa thoả mãn, đó là Xforce không có cửa sổ trời như hầu hết phiên bản cao của các mẫu xe KIA Seltos, hay việc chỉnh ghế sẽ phải thực hiện hoàn toàn bằng cơ ngay cả trên phiên bản cao cấp nhất, trong khi các đối thủ đã trang bị ghế chỉnh điện từ lâu.

Động cơ Xforce và Seltos

Xe Mitsubishi Xforce mới trang bị động cơ xăng có dung tích 1.5 lít MIVEC đi kèm hộp số tự động vô cấp loại CVT. Động cơ này cho công suất cực đại 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 114Nm.

Mitsubishi Xforce trang bị động cơ xăng có dung tích 1.5 lít MIVEC đi kèm hộp số tự động vô cấp loại CVT. Động cơ này cho công suất cực đại 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 114Nm.

So với Mitsubishi Xforce, Kia Seltos thế hệ mới chiếm ưu thế hơn với 2 tuỳ chọn về động cơ. Động cơ Kappa 1.4 T-GDi (Turbo) tăng áp cho công suất tối đa 138 mã lực, mô-men xoắn cực đại đến 242Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Trong khi động cơ Kappa 1.6 MPI hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 128 mã lực, mô-men xoắn cực đại đến 157Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Về trang bị an toàn

Với các trang bị an toàn trên xe, XForce không có quá nhiều sự khác biệt so với các đối thủ của mình. Gói công nghệ an toàn ADAS với các tính năng chính là hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, điều khiển hành trình thích ứng, hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo khi có phương tiện cắt ngang khi lùi chỉ được trang bị ở phiên bản cao cấp nhất Ultimate.

Mitsubishi Xforce sở hữu gói công nghệ an toàn ADAS với các tính năng chính là hệ thống cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh khẩn cấp...

Tương tự, Kia Seltos cũng trang bị nhiều tính năng an toàn tiên tiến bao gồm hệ thống hỗ trợ lái xe và cảnh báo va chạm. Các phiên bản cao cấp có thêm cảm biến áp suất lốp và nhiều tính năng an toàn khác.

Kết luận

Kể từ thời điểm ra mắt, Seltos tạo ra cơn mưa doanh số cho Kia khi nhanh chóng trở thành mẫu SUV đô thị gầm cao cỡ B bán chạy nhất thị trường. Ưu thế của Seltos nằm ở trang bị, không gian rộng rãi và giá bán hợp lý cho nhiều khách hàng có xu hướng dịch chuyển sử dụng sang các mẫu xe gầm cao.

Kể từ thời điểm ra mắt, Seltos tạo ra cơn mưa doanh số cho Kia khi nhanh chóng trở thành mẫu SUV đô thị gầm cao cỡ B bán chạy nhất thị trường.

Vì vậy, ngoài sức ép trực tiếp từ Kia Seltos và các đối thủ cạnh tranh khác trong cùng phân khúc, Mitsubishi Xforce cần có thời gian để tìm được chỗ đứng cho riêng mình, tuy nhiên với thiết kế trẻ trung, hiện đại cùng loạt trang bị hấp dẫn thì việc Xforce bứt tốc doanh số chỉ là chuyện sớm muộn.

Với thiết kế trẻ trung, hiện đại cùng loạt trang bị hấp dẫn thì việc Mitsubishi Xforce bứt tốc doanh số chỉ là chuyện sớm muộn.

Việc lựa chọn cho mình chiếc xe ưng ý tùy thuộc vào nhu cầu mua xe với mục đích là dùng vào việc gì, và “gu” thẩm mỹ của từng người sử dụng nhưng quan trọng là khả năng tài chính. Đối với những khách hàng dư dả, việc chọn chiếc xe có nhiều trang thiết bị hiện đại như Kia Seltos là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, những khách hàng cá tính yêu thích xe có thiết kế trẻ trung, hiện đại và có giá phù hợp với túi tiền thì Mitsubishi Xforce là cái tên không thể bỏ qua.