Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam, Hyundai Accent tiếp tục "đè" Toyota Vios

Sau tháng 1 trầm lắng, doanh số bán hàng của toàn thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 2/2023 đã có dấu hiệu hồi phục trở lại khi đa số các mẫu xe phổ thông đều ghi nhận tăng trưởng doanh số. Kéo theo đó là thứ hạng các trong top 10 xe ôtô bán chạy nhất toàn thị trường tháng 2/2023 cũng có sự thay đổi đáng kể. Ở vị trí dẫn đầu trong Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 02/2023, Hyundai Accent bán chạy nhất với doanh số 1.564 xe, tăng hơn 500 xe so với tháng trước. Đồng thời, kết quả này vẫn giúp mẫu xe Accent dẫn đầu ngôi vương phân khúc Sedan hạng B trong tháng 2/2023. Với doanh số tháng vừa qua là 1.443 xe trong tháng 2/2023, Mitsubishi Xpander tăng gấp đôi doanh số so với tháng và đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng, đồng thời dẫn đầu phân khúc MPV. Mới đây, Mitsubishi Xpander AT và AT Premium 2023 được bổ sung thêm màu mới và có thêm một số tính năng. Trong tháng 2/2023, Ford Ranger là mẫu xe bán chạy đứng thứ hai của toàn thị trường ôtô với doanh số đạt 1.218 xe. Ford Ranger cũng là mẫu xe dẫn đầu nhiều năm ở phân khúc bán tải với doanh số áp đảo đối thủ. Ford Ranger 2023 được lắp ráp trong nước với 6 phiên bản XL, XLS MT, XLS 2x4 AT, XLS 4x4 AT, XLT và Wildtrak. Kết thúc tháng 2/2023, Toyota Corolla Cross đạt doanh số 1.085 xe, tăng 25% so với tháng trước. Doanh số này khiến mẫu xe ăn khách nhất của Toyota này tăng 1 bậc trong top xe bán chạy. Toyota Corolla Cross được Toyota Việt Nam phân phối 3 phiên bản, trong đó có cả bản hybrid. Mẫu SUV đô thị Hyundai Creta xuất xứ từ Indonesia đạt doanh số bán 1.027 xe trong tháng 2 vừa qua, tăng gần 500 xe so với tháng trước. Hyundai Creta tại Việt Nam hiện đang được Hyundai Thành Công phân phối dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia. Creta có 3 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ 1.5L. Sau một thời gian vắng bóng, Mazda CX-5 bất ngờ quay trở lại vị trí thứ 6 trong Top 10 xe bán chạy nhất tháng với doanh số 1.017 xe bán ra trong tháng 2/2023, tăng hơn 600 xe so với tháng trước. Cộng dồn doanh số 2 tháng đầu năm 2023 mẫu xe này bán được 1.433 xe. Mazda CX-5 hiện có tới 7 phiên bản lắp ráp trong nước. Hyundai Grand i10 có tháng thứ 2 liên tiếp nằm trong top 10 xe bán chạy nhất trong năm 2023. Tháng 2 vừa qua, mẫu xe cỡ A này bán ra 949 xe, tăng gần 300 xe so với tháng trước đó. Hiện Hyundai Grand i10 được bán ở Việt Nam với 6 phiên bản, bao gồm cả kiểu dáng hatchback và sedan. Tháng 2 vừa qua, doanh số Toyota Veloz Cross đạt 911 xe, tăng trưởng 343 xe so với tháng trước. Tính lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, mẫu xe này bán được 1.479 xe. Veloz Cross đang được giới thiệu với 2 phiên bản là CVT và TOP, đều sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động CVT. Kết thúc tháng 2, Honda City bán ra thị trường được 878 xe, tăng 15% so với tháng trước. Cộng dồn doanh số 2 tháng đầu năm, Honda City đạt 1.637 xe. Honda City hiện tại vẫn là phiên bản ra mắt từ 2021, sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Mẫu sedan cỡ B này được giới thiệu 4 phiên bản là E, G, L và RS. Với doanh số 870 xe bán ra trong tháng 2/2023, Toyota Vios trở lại vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng top xe bán chạy nhất tháng. Cộng dồn 2 tháng đầu năm, Toyota Vios bán được 1.145 xe. Toyota Vios được lắp ráp trong nước với tổng cộng 6 phiên bản, tăng 1 phiên bản đặc biệt (Vios GR-S) so với trước đây. Video: Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2/2023.

Sau tháng 1 trầm lắng, doanh số bán hàng của toàn thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 2/2023 đã có dấu hiệu hồi phục trở lại khi đa số các mẫu xe phổ thông đều ghi nhận tăng trưởng doanh số. Kéo theo đó là thứ hạng các trong top 10 xe ôtô bán chạy nhất toàn thị trường tháng 2/2023 cũng có sự thay đổi đáng kể. Ở vị trí dẫn đầu trong Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 02/2023, Hyundai Accent bán chạy nhất với doanh số 1.564 xe, tăng hơn 500 xe so với tháng trước. Đồng thời, kết quả này vẫn giúp mẫu xe Accent dẫn đầu ngôi vương phân khúc Sedan hạng B trong tháng 2/2023. Với doanh số tháng vừa qua là 1.443 xe trong tháng 2/2023, Mitsubishi Xpander tăng gấp đôi doanh số so với tháng và đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng, đồng thời dẫn đầu phân khúc MPV. Mới đây, Mitsubishi Xpander AT và AT Premium 2023 được bổ sung thêm màu mới và có thêm một số tính năng. Trong tháng 2/2023, Ford Ranger là mẫu xe bán chạy đứng thứ hai của toàn thị trường ôtô với doanh số đạt 1.218 xe. Ford Ranger cũng là mẫu xe dẫn đầu nhiều năm ở phân khúc bán tải với doanh số áp đảo đối thủ. Ford Ranger 2023 được lắp ráp trong nước với 6 phiên bản XL, XLS MT, XLS 2x4 AT, XLS 4x4 AT, XLT và Wildtrak. Kết thúc tháng 2/2023, Toyota Corolla Cross đạt doanh số 1.085 xe, tăng 25% so với tháng trước. Doanh số này khiến mẫu xe ăn khách nhất của Toyota này tăng 1 bậc trong top xe bán chạy. Toyota Corolla Cross được Toyota Việt Nam phân phối 3 phiên bản, trong đó có cả bản hybrid. Mẫu SUV đô thị Hyundai Creta xuất xứ từ Indonesia đạt doanh số bán 1.027 xe trong tháng 2 vừa qua, tăng gần 500 xe so với tháng trước. Hyundai Creta tại Việt Nam hiện đang được Hyundai Thành Công phân phối dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia. Creta có 3 phiên bản, đều sử dụng khối động cơ 1.5L. Sau một thời gian vắng bóng, Mazda CX-5 bất ngờ quay trở lại vị trí thứ 6 trong Top 10 xe bán chạy nhất tháng với doanh số 1.017 xe bán ra trong tháng 2/2023, tăng hơn 600 xe so với tháng trước. Cộng dồn doanh số 2 tháng đầu năm 2023 mẫu xe này bán được 1.433 xe. Mazda CX-5 hiện có tới 7 phiên bản lắp ráp trong nước. Hyundai Grand i10 có tháng thứ 2 liên tiếp nằm trong top 10 xe bán chạy nhất trong năm 2023. Tháng 2 vừa qua, mẫu xe cỡ A này bán ra 949 xe, tăng gần 300 xe so với tháng trước đó. Hiện Hyundai Grand i10 được bán ở Việt Nam với 6 phiên bản, bao gồm cả kiểu dáng hatchback và sedan. Tháng 2 vừa qua, doanh số Toyota Veloz Cross đạt 911 xe, tăng trưởng 343 xe so với tháng trước. Tính lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, mẫu xe này bán được 1.479 xe. Veloz Cross đang được giới thiệu với 2 phiên bản là CVT và TOP, đều sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động CVT. Kết thúc tháng 2, Honda City bán ra thị trường được 878 xe, tăng 15% so với tháng trước. Cộng dồn doanh số 2 tháng đầu năm, Honda City đạt 1.637 xe. Honda City hiện tại vẫn là phiên bản ra mắt từ 2021, sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Mẫu sedan cỡ B này được giới thiệu 4 phiên bản là E, G, L và RS. Với doanh số 870 xe bán ra trong tháng 2/2023, Toyota Vios trở lại vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng top xe bán chạy nhất tháng. Cộng dồn 2 tháng đầu năm, Toyota Vios bán được 1.145 xe. Toyota Vios được lắp ráp trong nước với tổng cộng 6 phiên bản, tăng 1 phiên bản đặc biệt (Vios GR-S) so với trước đây. Video: Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2/2023.