Lexus NX 2022 sẽ ra mắt Việt Nam ngay trong tháng 4 này

Lexus NX thế hệ mới đã chính thức ra mắt toàn cầu vào cuối năm ngoái. Trong tháng 4 này, Lexus NX 2022 mới dự kiến sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Hiện đại lý chính hãng đã bắt đầu nhận đặt cọc dành cho Lexus NX thế hệ mới. Tại Việt Nam, mẫu SUV hạng sang này có 2 phiên bản là NX 350h và NX F SPORT. Mẫu SUV hạng sang Lexus NX 2022 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Toyota New Global Architecture (TNGA) tương tự Toyota RAV4 và Lexus ES. Nhờ đó, xe sở hữu chiều dài 4.660 mm, chiều rộng 1.865 mm và chiều dài cơ sở 2.690 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 20 mm, rộng hơn 20 mm, cao hơn 5 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 30 mm. Tuy kích thước tăng lên nhưng Lexus NX mới lại nhẹ hơn 91 kg. Không chỉ tăng kích thước, Lexus NX 2022 còn thay đổi đáng kể trong thiết kế ngoại thất. Cụ thể, xe được trang bị lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng với mắt lưới hình chữ "U", cụm đèn pha mới tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, khe gió nằm dọc ở hai góc đầu xe, tích hợp đèn sương mù khá nhỏ. Ở đằng sau, mẫu SUV hạng sang này có thêm đèn hậu LED mới, nối với nhau bằng dải đèn LED ở giữa. Trong khi đó, logo của hãng được thay bằng tem chữ nổi "Lexus". So với ngoại thất, nội thất của Lexus NX 2022 thay đổi nhiều hơn với màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9,8 inch hoặc 14 inch, tùy phiên bản, nằm độc lập trên mặt táp-lô và hướng về phía người lái. Màn hình này hỗ trợ hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và tính năng ra lệnh bằng giọng nói dạng trợ lý ảo mới. Tiếp đến là vô lăng mới, tích hợp nút cảm ứng, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD 10 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch, sạc điện thoại thông minh không dây chuẩn Qi, hệ thống đèn viền nội thất Ambient Light 64 màu, hệ thống âm thanh Lexus Premium Sound System 10 loa tiêu chuẩn hoặc Mark Levinson Premium Surround Sound System 17 loa tùy chọn. Ở phiên bản F SPORT, Lexus NX 2022 sẽ có một số đặc điểm nhận dạng riêng như lưới tản nhiệt, cản trước/sau thể thao hơn và bộ vành hợp kim 20 inch màu đen bóng. Trong khi đó, nội thất của phiên bản F SPORT có thêm ghế bọc da phối 2 màu, bộ bàn đạp bằng nhôm, chất liệu nội thất NuLuxe độc quyền, vô lăng thể thao, ốp bậc cửa đặc biệt và những chi tiết trang trí bằng nhôm xước. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Lexus NX 350h 2022 là hệ truyền động hybrid bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L và mô-tơ điện. Hệ truyền động này có công suất tổng cộng 239 mã lực và đồng hành với hệ dẫn động FWD hoặc AWD. Thời gian tăng tốc từ 0-96 km/h của Lexus NX 350h 2022 là 7,2 giây. Điểm nhấn còn lại của Lexus NX 2022 là gói công nghệ an toàn Lexus Safety Sense+. Gói này có hệ thống ngăn va chạm sớm, hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ bám làn đường, nhận biết biển báo giao thông và hỗ trợ lái xe chủ động. Thêm vào đó là phanh khẩn cấp tự động, camera 360 độ và hệ thống hướng dẫn đỗ xe bằng điện thoại thông minh Advanced Park. Đáng tiếc là hiện giá xe Lexus NX 2022 tại Việt Nam vẫn chưa được hé lộ. Video: Lexus NX 2022 - Crossover chủ lực được nâng cấp mạnh mẽ.

