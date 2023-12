Top 5 mẫu ôtô được quan tâm nhiều nhất trên sàn xe cũ Việt

Toyota Vios

Năm 2023, Toyota Vios không còn là một trong những mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, trên thị trường ôtô cũ, Vios vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người tiêu dùng. Bên cạnh đó, đây cũng là một mẫu xe nổi tiếng về độ giữ giá. Tham khảo trên thị trường xe cũ, Toyota Vios đời 2018 có giá khoảng 400-440 triệu đồng và Vios 2013 có giá từ 330 triệu đồng. Mức giá cụ thể sẽ khác nhau tùy người bán và hình thức của chiếc xe. Toyota Vios sở dĩ được nhiều người mua ôtô cũ quan tâm vì nó đáp ứng đúng tiêu chí "ăn chắc, mặc bền". Mẫu xe này có động cơ bền bỉ, ít hỏng hóc và chi phí bảo dưỡng cũng thấp. Thiết kế nội ngoại thất của xe được đánh giá là vừa mắt đa số người dùng, từ già đến trẻ, từ phụ nữ đến nam giới. Hyundai SantaFe

Đối với những khách hàng mua xe cũ cần một chiếc crossover rộng rãi, mạnh mẽ, tính thanh khoản tốt thì Hyundai SantaFe là sự lựa chọn hàng đầu. Theo khảo sát, giá xe Hyundai SantaFe đời 2019 có mức dao động từ 830 triệu đồng. So với những mẫu xe trong phân khúc, SantaFe có lợi thế nhờ danh sách trang bị vượt trội và ngoại hình bắt mắt. Ford Ranger

Trong phân khúc xe bán tải, không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của dòng xe Ford Ranger, đặc biệt khi thế hệ mới của dòng xe này ra mắt tại Việt Nam vào đầu năm 2023 với những nâng cấp và thay đổi đột phá. Ford Ranger cũng là mẫu xe được nhiều khách hàng quan tâm trên thị trường ôtô cũ. Dù đã ra mắt thế hệ mới nhưng các dòng xe Ranger đã qua sử dụng khi rao bán lại vẫn có giá khá cao. Một chiếc Ranger bản Wildtrak đời 2020 hiện rao bán lại cũng ở mức khoảng 700 triệu đồng, không rẻ hơn quá nhiều so với xe mới hiện tại. Hyundai i10

Hyundai i10 là đại diện tiêu biểu của dòng xe giá rẻ đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Đây là mẫu xe rất phổ biến tại Việt Nam, cũng là lựa chọn ưu tiên của người mua ôtô cũ giá rẻ. Xe có ưu thế không chỉ ở giá bán hấp dẫn mà còn có nhiều ưu điểm như: thiết kế nhỏ gọn, di chuyển linh hoạt trong đô thị, động cơ vận hành ổn định, thiết kế ngoại thất ổn. Hyundai i10 cũ hiện có giá dao động từ 200 - 280 triệu đồng (đời xe từ 2014 – 2020), giá tùy thuộc vào tình trạng của từng chiếc xe. Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC là một trong những mẫu xe hạng sang bán chạy nhất tại Việt Nam. Ở thị trường xe cũ mẫu SUV này cũng đặc biệt được ưa chuộng. So với xe khác cùng phân khúc, GLC được biết đến là mẫu xe có chi phí vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa rẻ nhất. Theo tìm hiểu, GLC 2020 có giá khoảng 1,7 tỷ đồng, GLC 2017 có giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Video: Những sai lầm thường gặp khi mua chiếc ôtô đầu tiên.

Toyota Vios

