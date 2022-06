Top 10 xe ôtô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 5/2022

Hầu hết những cái tên trong top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 5/2022 đều có mức tăng trưởng doanh số so với tháng trước. Trong đó, Toyota Vios đạt doanh số "cao chưa từng có", qua đó dẫn đầu toàn thị trường và bất ngờ nhất là Kia Soluto đã lọt giành được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng. Kết thúc tháng 5/2022, Toyota Vios đạt doanh số 4.053 xe, tăng 1.365 xe so với tháng trước đó. Với thành tích này, Toyota Vios bán chạy nhất thị trường trong tháng 5.Cộng dồn từ đầu năm, đã có tổng cộng 11.264 xe được bán ra. Hiện, Vios là mẫu xe được Toyota lắp ráp tại Việt Nam. Xe có tổng cộng 5 phiên bản, được trang bị động cơ 1.5L, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp. Thứ hạng của Mitsubishi Xpander tăng bảy bậc so với tháng trước đó. Trong tháng 5, mẫu MPV của Mitsubishi có doanh số 1.979 xe, tăng 327 xe so với tháng 4. Kết thúc 5 tháng đầu năm 2022, Mitsubishi Xpander đã có 7.500 xe được bán ra thị trường. Tại Việt Nam Mitsubishi vừa chính thức ra mắt Xpander 2022 với 3 phiên bản nâng cấp mới. Kết thúc tháng 5/2022, Mazda CX-5 đạt doanh số 1.880 xe, tăng 37 xe so với tháng trước, đứng thứ 4 toàn thị trường. Trong bối cảnh Hyundai Tucson khan hàng, tăng giá tại đại lý và doanh số suy giảm, Mazda CX-5 trở thành lựa chọn hàng đầu ở nhóm SUV/CUV hạng C, bên cạnh Honda CR-V. Mazda CX-5 hiện có tới 7 phiên bản lắp ráp cạnh tranh với Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander,... Trong tháng 5, doanh số của Hyundai Accent đạt 1.824 xe, giảm 76 xe so với tháng trước và tiếp tục đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng xe bán chạy nhất tháng. Cộng dồn doanh từ đầu năm đến nay, Accent bán ra thị trường 9.154 xe. Đây là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai Thành Công. Hiện, Hyundai Accent vẫn được phân phối với 4 phiên bản, sử dụng động cơ 1.4L đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng thuộc về KIA Seltos với doanh số tháng 4/2022 đạt 1.737 xe, tăng 265 xe so với tháng liền trước, tăng 5 bậc so với tháng trước đó. Cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 7.194 xe được bán ra và mẫu xe này vẫn xếp thứ 2 về doanh số trong nhóm SUV/CUV hạng B duy trì thế bám đuổi với Toyota Corolla Cross (9.462 xe) mức chênh lệch doanh số đang ngày càng nới rộng. Trong tháng 4/2022, Toyota Corolla Cross có doanh số áp đảo hầu hết các mẫu xe khác với doanh số 2.299 xe bán ra thì tháng 5 vừa qua, mẫu xe này có doanh số giảm mạnh xuống còn 1.717 xe, giảm 582 xe so với trước đó và tụt xuống vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Toyota Corolla Cross ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 8/2020 và trở thành mẫu xe mới thành công nhất của Toyota Việt Nam khi thường xuyên có mặt trong top 10. Mẫu sedan hạng C bán chạy nhất phân khúc với doanh số 1.684 xe đến tay khách hàng trong tháng 5/2022, tăng 25 xe so với tháng 4/2022. Phong độ bán hàng ổn định đã giúp KIA K3 tiếp tục giữ vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng Top 10 xe bán chạy nhất tháng. Cuối tháng 9/2021, THACO đã cho ra mắt "hậu duệ" của Cerato là KIA K3 với thiết kế mới với 4 phiên bản, trong đó có 3 bản sử dụng động cơ 1.6L và 1 bản 2.0L. Sau 5 tháng mất hút, Ford Ranger trở lại top 10 xe bán chạy nhất tháng 12 ở vị trí thứ 9. Doanh số của mẫu bán tải đạt 1.675 xe, tăng 242 xe so với tháng trước. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2022, đã có 5.023 xe được bán ra thị trường. Với kết quả này, Ford Ranger xây chắc ngôi đầu xe bán tải bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Trong tháng 5/2022, doanh số Honda City chỉ đạt 1.664 xe giảm mạnh 1.367 xe so với tháng trước đó. Với kết quả này, Honda City đã tụt 8 bậc xuống vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, đã có 8.937 xe được bán ra thị trường và City cũng là mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Honda tại Việt Nam. Vị trí cuối cùng thuộc về Mazda3 với doanh số tháng 5/2022 đạt 1.500 xe, tăng 394 xe so với tháng liền trước, nhờ đó đã giúp mẫu xe này có mặt trong bảng xếp hạng xe bán chạy nhất tháng. Mẫu xe này vẫn xếp thứ 2 về doanh số trong phân khúc Sedan hạng C, duy trì thế bám đuổi với Kia K3 nhưng mức chênh lệch doanh số đang ngày càng nới rộng. Video: So sánh Xpander 2022 & Veloz 2022 tại Việt Nam.

Hầu hết những cái tên trong top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 5/2022 đều có mức tăng trưởng doanh số so với tháng trước. Trong đó, Toyota Vios đạt doanh số "cao chưa từng có", qua đó dẫn đầu toàn thị trường và bất ngờ nhất là Kia Soluto đã lọt giành được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng. Kết thúc tháng 5/2022, Toyota Vios đạt doanh số 4.053 xe, tăng 1.365 xe so với tháng trước đó. Với thành tích này, Toyota Vios bán chạy nhất thị trường trong tháng 5.Cộng dồn từ đầu năm, đã có tổng cộng 11.264 xe được bán ra. Hiện, Vios là mẫu xe được Toyota lắp ráp tại Việt Nam. Xe có tổng cộng 5 phiên bản, được trang bị động cơ 1.5L, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động vô cấp. Thứ hạng của Mitsubishi Xpander tăng bảy bậc so với tháng trước đó. Trong tháng 5, mẫu MPV của Mitsubishi có doanh số 1.979 xe, tăng 327 xe so với tháng 4. Kết thúc 5 tháng đầu năm 2022, Mitsubishi Xpander đã có 7.500 xe được bán ra thị trường. Tại Việt Nam Mitsubishi vừa chính thức ra mắt Xpander 2022 với 3 phiên bản nâng cấp mới. Kết thúc tháng 5/2022, Mazda CX-5 đạt doanh số 1.880 xe, tăng 37 xe so với tháng trước, đứng thứ 4 toàn thị trường. Trong bối cảnh Hyundai Tucson khan hàng, tăng giá tại đại lý và doanh số suy giảm, Mazda CX-5 trở thành lựa chọn hàng đầu ở nhóm SUV/CUV hạng C, bên cạnh Honda CR-V. Mazda CX-5 hiện có tới 7 phiên bản lắp ráp cạnh tranh với Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander,... Trong tháng 5, doanh số của Hyundai Accent đạt 1.824 xe, giảm 76 xe so với tháng trước và tiếp tục đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng xe bán chạy nhất tháng. Cộng dồn doanh từ đầu năm đến nay, Accent bán ra thị trường 9.154 xe. Đây là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai Thành Công. Hiện, Hyundai Accent vẫn được phân phối với 4 phiên bản, sử dụng động cơ 1.4L đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng thuộc về KIA Seltos với doanh số tháng 4/2022 đạt 1.737 xe, tăng 265 xe so với tháng liền trước, tăng 5 bậc so với tháng trước đó. Cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 7.194 xe được bán ra và mẫu xe này vẫn xếp thứ 2 về doanh số trong nhóm SUV/CUV hạng B duy trì thế bám đuổi với Toyota Corolla Cross (9.462 xe) mức chênh lệch doanh số đang ngày càng nới rộng. Trong tháng 4/2022, Toyota Corolla Cross có doanh số áp đảo hầu hết các mẫu xe khác với doanh số 2.299 xe bán ra thì tháng 5 vừa qua, mẫu xe này có doanh số giảm mạnh xuống còn 1.717 xe, giảm 582 xe so với trước đó và tụt xuống vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Toyota Corolla Cross ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 8/2020 và trở thành mẫu xe mới thành công nhất của Toyota Việt Nam khi thường xuyên có mặt trong top 10. Mẫu sedan hạng C bán chạy nhất phân khúc với doanh số 1.684 xe đến tay khách hàng trong tháng 5/2022, tăng 25 xe so với tháng 4/2022. Phong độ bán hàng ổn định đã giúp KIA K3 tiếp tục giữ vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng Top 10 xe bán chạy nhất tháng. Cuối tháng 9/2021, THACO đã cho ra mắt "hậu duệ" của Cerato là KIA K3 với thiết kế mới với 4 phiên bản, trong đó có 3 bản sử dụng động cơ 1.6L và 1 bản 2.0L. Sau 5 tháng mất hút, Ford Ranger trở lại top 10 xe bán chạy nhất tháng 12 ở vị trí thứ 9. Doanh số của mẫu bán tải đạt 1.675 xe, tăng 242 xe so với tháng trước. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2022, đã có 5.023 xe được bán ra thị trường. Với kết quả này, Ford Ranger xây chắc ngôi đầu xe bán tải bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Trong tháng 5/2022, doanh số Honda City chỉ đạt 1.664 xe giảm mạnh 1.367 xe so với tháng trước đó. Với kết quả này, Honda City đã tụt 8 bậc xuống vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, đã có 8.937 xe được bán ra thị trường và City cũng là mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Honda tại Việt Nam. Vị trí cuối cùng thuộc về Mazda3 với doanh số tháng 5/2022 đạt 1.500 xe, tăng 394 xe so với tháng liền trước, nhờ đó đã giúp mẫu xe này có mặt trong bảng xếp hạng xe bán chạy nhất tháng. Mẫu xe này vẫn xếp thứ 2 về doanh số trong phân khúc Sedan hạng C, duy trì thế bám đuổi với Kia K3 nhưng mức chênh lệch doanh số đang ngày càng nới rộng. Video: So sánh Xpander 2022 & Veloz 2022 tại Việt Nam.