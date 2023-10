Top 10 ôtô bền bỉ được chủ nhân gắn bó trên 15 năm

Mới đây, trang web iSeeCars đã phân tích hơn 660.000 ôtô cũ đời 1981 - 2005 được bán ra vào năm 2020 ở Mỹ và tổng hợp thành danh sách những chiếc ôtô được chủ nhân gắn bó lâu nhất. Theo đó, những mẫu ôtô đến từ Nhật Bản vẫn không làm người dùng thất vọng về độ bền bỉ khi chiếm đa số trong bảng xếp hạng. Trong top 10 mẫu xe được chủ sở hữu giữ lại lâu nhất thì có đến 7 xe của hãng Toyota, 2 xe của Honda và 1 chiếc của Subaru. Bên cạnh đó, trang khảo sát iSeeCars cũng chỉ ra 3 chiếc SUV được người dùng giữ lại lâu nhất là: Toyota Highlander, Honda CR-V, Honda Pilot. Trong khi đó, 3 mẫu bán tải người dùng lâu nhất thuộc về: Toyota Tacoma (Hilux bản Mỹ), Toyota Tundra, Nissan Frontier (Navara bản Mỹ). Top 3 xe thể thao bền bỉ, người dùng ưu tiên giữ lại thì có các mẫu: Mazda MX-5 Miata, BMW Z4 và BMW M5. Theo kết quả khảo sát của iSeecars công bố, Toyota Prius là mẫu xe phổ biến và được người Mỹ sử dụng lâu nhất. Cụ thể, khoảng 13,7 % người mua Prius đều giữ lại và sử dụng mẫu xe này hơn 15 năm. Có lẽ chính bởi giá thành hợp lý, tiện ích đủ dùng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu do dùng hệ truyền động hybrid đã giúp mẫu xe này “chiều lòng” được nhiều người dùng ở Mỹ. Toyota Highlander là mẫu xe xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng những xe được chủ đầu giữ lại lâu nhất. Cụ thể, có khoảng 12,4% người mua Toyota Highlander đều giữ lại và sử dụng mẫu xe này hơn 15 năm. Theo kết quả khảo sát của iSeecars, khoảng 11,6 % người mua bán tải Toyota Tacoma đều giữ lại và sử dụng mẫu xe này hơn 15 năm. Tacoma vốn nổi tiếng về độ bền bỉ, chắc chắn và luôn là một phương tiện vận chuyển hàng hóa đa dụng. Mẫu Crossover bán chạy nhất của Honda tại Việt Nam và nhiều thị trường khác trên thế giới cũng lọt vào danh sách này. Riêng ở Mỹ, khoảng 10,7% người mua Honda CR-V đều giữ lại và sử dụng mẫu xe này hơn 15 năm. Theo các chuyên gia iSeecars, mẫu xe này có độ an toàn và tin cậy cao nên là sự lựa chọn thiết thực cho các gia đình. Có khoảng 9,8% người mua Subaru Forester đều giữ lại và sử dụng mẫu xe này hơn 15 năm. Theo iSeecars, Forester là mẫu xe đáng tin cậy và an toàn, giá bán hợp túi tiền người Mỹ. Mẫu xe này còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và động cơ tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Chính điều đó đã giúp Forester thu hút được một lượng lớn khách hàng. Video: Top 10 xe "nồi đồng cối đá" nhất Thế Giới.

