Ngỡ ngàng 15 sự thật khó tin về các loài khủng long cổ dài

1. Kích thước khổng lồ. Các loài khủng long cổ dài như Argentinosaurus có thể dài tới 30-40 mét và nặng hơn 70 tấn, khiến chúng trở thành những động vật lớn nhất từng sống trên cạn. Ảnh: Pinterest. 2. Cái cổ dài huyền thoại. Cổ của các loài Sauropoda có thể dài từ 6 đến 12 mét, giúp chúng tiếp cận nguồn thức ăn ở trên cao mà các loài khủng long khác không thể chạm tới. Ảnh: Pinterest. 3. Đuôi dài và mạnh mẽ. Đuôi của chúng thường dài và khỏe, có thể được sử dụng như một vũ khí để tự vệ hoặc để cân bằng khi di chuyển. Ảnh: Pinterest. 4. Ăn khối lượng lớn thực vật. Một con khủng long cổ dài có thể ăn tới 150 kg thực vật mỗi ngày. Hệ tiêu hóa của chúng rất hiệu quả, giúp tiêu hóa lượng thức ăn khổng lồ. Ảnh: Pinterest. 5. Không nhai thức ăn. Sauropoda không nhai thức ăn mà nuốt thẳng. Răng của chúng được thiết kế để cắt lá cây thay vì nghiền nát. Ảnh: Pinterest. 6. Hệ thống dạ dày hỗ trợ. Chúng có thể sử dụng dạ dày có chứa đá (gastrolith) để nghiền nát thức ăn bên trong bụng, giống như cách chim hiện đại làm. Ảnh: Pinterest. 7. Trọng lượng nhẹ đáng kinh ngạc. Dù có kích thước khổng lồ, hệ thống xương của Sauropoda được thiết kế rất nhẹ, với các khoang rỗng bên trong giống như xương chim hiện đại. Ảnh: Pinterest. 8. Tốc độ di chuyển. Tuy to lớn nhưng các loài khủng long cổ dài có tốc độ di chuyển khá chậm, khoảng 5-10 km/h, do trọng lượng khổng lồ của chúng. Ảnh: Pinterest. 9. Sống theo bầy đàn. Sauropoda thường sống theo bầy đàn lớn để tự vệ và bảo vệ con non khỏi các loài săn mồi như Allosaurus hay Tyrannosaurus. Ảnh: Pinterest. 10. Thời gian phát triển lâu. Chúng cần tới 20-30 năm để phát triển đến kích thước trưởng thành, nhưng một khi đạt được kích thước lớn, chúng hầu như không có kẻ thù tự nhiên. Ảnh: Pinterest. 11. Bộ não nhỏ. So với kích thước cơ thể, bộ não của Sauropoda rất nhỏ, thường chỉ nặng vài trăm gram. Một số loài có thêm cấu trúc não phụ ở phần hông để hỗ trợ điều khiển cơ thể khổng lồ. Ảnh: Pinterest. 12. Khả năng giao tiếp. Chúng có thể giao tiếp với nhau qua âm thanh trầm phát ra từ cổ họng hoặc qua các tín hiệu rung động truyền qua đất bằng chân. Ảnh: Pinterest. 13. Phân bố trên toàn cầu. Hóa thạch của Sauropoda đã được tìm thấy trên mọi lục địa, kể cả Nam Cực, cho thấy chúng từng có mặt ở khắp nơi trên Trái Đất. Ảnh: Pinterest. 14. Loài khủng long cổ dài nổi tiếng. Các loài nổi tiếng bao gồm Brachiosaurus, Diplodocus, Apatosaurus, và Argentinosaurus, mỗi loài có những đặc điểm đặc trưng riêng. Ảnh: Pinterest. 15. Sự tuyệt chủng. Sauropoda hầu hết đã tuyệt chủng vào cuối kỷ Jura, nhưng một số vẫn tồn tại đến cuối kỷ Phấn Trắng trước khi bị tuyệt diệt cùng với các loài khủng long khác. Ảnh: Pinterest.

