Top 10 ôtô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 5/2023

Việc bán hàng theo lô cho hãng taxi xanh giúp doanh số ôtô điện VinFast tăng trưởng nhanh qua đó chiếm 2 trong số 5 vị trí đầu bảng, trong khi đó các vị trí Top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 5/2023 vừa qua cũng có nhiều thay đổi. Với 1.274 xe bán ra, VinFast VF8 dẫn đầu thị trường, ghi nhận mức tăng trưởng 42 xe so với tháng trước. Đây cũng là kết quả bán hàng tốt nhất của mẫu SUV điện này kể từ lần đầu mở bán đến nay. Sức tăng trưởng mạnh về doanh số bán xe VF8 ở tháng vừa qua một phần cũng xuất phát từ việc hãng taxi xanh SM chính thức hoạt động. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2023, tổng doanh số bán VinFast VF8 đạt 3.371 xe. Với doanh 1.171 xe bán ra trong tháng 5 vừa qua, tăng 87 xe so với tháng trước. Kết quả này giúp mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi tăng 4 bậc và đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. Trong tháng 5 vừa qua, khách hàng mua Xpander VIN 2022 nhận được mức giảm lên tới 70 triệu đồng tiền mặt. Đây cũng có thể là nguyên nhân tạo động lực cho Mitsubishi Xpander tăng trưởng. Với 1.035 xe bán ra trong tháng 5/2023, Honda City vượt mặt đối thủ Accent và Vios đứng ở vị trí thứ 3 trong Top 10 xe bán chạy nhất tháng. Chính sách ưu đãi, giảm giá theo hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ từ các đại lý tạo động lực giúp doanh số Honda City vượt qua được các đối thủ trong cùng phân khúc. Mẫu Crossover 5 chỗ của Toyota đạt doanh số bán 1.014 xe trong tháng 5/2023, giảm 296 xe so với tháng trước. Tuy nhiên, kết quả này khiến Toyota Corolla Cross tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 4 trong Top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 5/2023. Với doanh số giảm hơn 1.000 xe VinFast VF e34 tụt 4 bậc so với tháng trước xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng khi đạt doanh số 960 xe bán ra. Cộng dồn 5 tháng đầu năm, đã có 4.065 xe e34 được bán ra thị trường. Có được doanh số này phải kể đến việc khai trương hãng taxi điện Xanh SM tại một loạt các thành phố lớn. Tháng 5/2023 vừa qua, Ford Ranger bán được 932 xe, giảm gần 1 nửa so với tháng 4/2023. Kết quả này, khiến Ranger tụt xuống 5 bậc và đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, đã có 6.015 xe Ranger được bán ra thị trường. Mẫu xe bán tải hút khách nhất Việt Nam hiện có tới 7 phiên bản, được lắp ráp tại Việt Nam. Mẫu sedan cỡ B của Hyundai đạt 920 xe trong tháng 5/2023, giảm 130 xe so với tháng trước. Tuy vậy, đây vẫn là mẫu sedan hạng B ghi nhận doanh số tốt nhất hiện nay và đứng ở vị trí thứ 7 trong Top 10 xe bán chạy nhất theo tháng. Tổng cộng 5 tháng đầu năm, Hyundai Accent bán ra 5.913 xe. Mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Mazda tại Việt Nam có doanh số trong tháng 5/2023 là 911 xe, tăng 99 xe và đứng vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng. Mazda CX-5 hiện được THACO lắp ráp trong nước với có tới 7 phiên bản, đối thủ của mẫu xe này là Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander,... Trong bối cảnh các mẫu xe đàn anh như K3, Carnival không duy trì được sự ổn định về doanh số, Sonet chính là mẫu xe bán chạy nhất trong tháng 5 vừa qua. Doanh số Kia Sonet tháng 5/2023 đạt 866 xe, tăng 262 xe so với tháng 4/2023. Chỉ với 635 xe bán ra trong tháng 5/2023, nhưng vẫn giúp cho Everset đứng ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng, giảm 2 bậc so với tháng 4/2023. Mẫu xe của Ford cũng dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D tại thị trường Việt Nam trong tháng vừa qua, bỏ xa các đối thủ như Toyota Fortuner, Hyundai SantaFe hay Mitsubishi Pajero Sport. Vieo: VinFast VF8 bất ngờ lên ngôi vua doanh số tháng 5/2023.

