Top 10 ôtô bán chạy nhất tháng 10/2023 tại Việt Nam

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và Liên doanh Hyundai Thành Công (TC Motor), trong tháng 10/2023, Mazda CX-5 tiếp tục là mẫu ôtô bán chạy nhất tại Việt Nam. Bước sang tháng 10/2023, Mazda CX-5 tiếp tục là mẫu xe ăn khách nhất thị trường Việt Nam với doanh số đạt 2.195 xe, tăng hơn 8% so với tháng 9 (2.023 xe). Tính từ đầu năm đến nay, mẫu SUV cỡ C này đã bán được 13.031 xe tại thị trường Việt Nam. Doanh số tháng 10/2023 của Hyundai Accent đạt 1.474 xe, giảm hơn 13% so với tháng 9 có 1.711 xe bán ra thị trường. Tuy nhiên, kết quả này vẫn giúp Accent vươn lên vị trí thứ hai trong top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường. Từ đầu năm đến nay, Accent bán được 13.014 chiếc. Vị trí thứ ba trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng tại Việt Nam thuộc về Toyota Vios với 1.463 xe bàn giao thành công trong tháng 10/2023, giảm 33 xe so với tháng trước đó. Lũy kế 2023, Vios có 8.943 xe bán ra thị trường. Mẫu xe xếp hạng cao nhất của phân khúc bán tải vẫn là Ford Ranger với 1.278 xe bán ra, đứng thứ 4 và giảm khoảng 5% theo tháng. Mẫu xe được mệnh danh là "vua bán tải" này tăng 1 bậc trên top 10, đồng thời ghi nhận tổng doanh số từ đầu năm đạt 12.513 xe. Với doanh số 1.277 chiếc, Mitsubishi Xpander ghi nhận mức sụt giảm đến 33% so với tháng liền trước. Mẫu MVP Nhật Bản tụt đến 3 hạng và xếp thứ 5 trong top những mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2023. Tuy nhiên, doanh số cộng dồn của Xpander đạt 15.464 chiếc kể từ đầu năm đến nay, giữ nguyên danh hiệu ôtô bán chạy nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Với doanh số đạt 1.249 xe, tăng trưởng đến 116% so với tháng 9 (578 xe), Hyundai Tucson đã quay trở lại top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng tại Việt Nam và đứng vị trí thứ sáu. Lũy kế 2023, Tucson có 3.840 xe bàn giao đến khách hàng Việt. Mẫu SUV cỡ B của Hyundai đứng vị trí thứ 7 trong top 10 xe ăn khách của tháng với 1.235 xe bán ra trong tháng 10/2023, tăng hơn 28% so với tháng trước đó. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hyundai Creta có 7.548 xe bàn giao đến khách hàng. Mẫu xe của Kia tiếp tục duy trì doanh số cao trong tháng 10 với 1.152 xe bán ra thị trường, tăng nhẹ 27 chiếc so với tháng 9. Trong 10 tháng của năm 2023, Kia Sonet bán ra tổng số 8.808 chiếc. Mẫu crossover cỡ B nhà Kia đạt 1.091 xe bán ra trong tháng 10/2023, tăng 26 chiếc so với tháng liền trước và tiếp tục có mặt trong top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường. Tính từ đầu năm đến nay, Kia Seltos bán ra được 7.334 chiếc. Chốt bảng là Hyundai SantaFe với 919 xe bàn giao thành công trong tháng 10/2023, tăng đến hơn 95% so với tháng 9 (470 xe). Lũy kế 2023, Santa Fe có 4.464 xe bán ra thị trường. Theo các chuyên gia, doanh số của SantaFe nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những tháng cuối năm do giá niêm yết vừa được điều chỉnh giảm mạnh. Video: Hyundai Accent 2023 sắp về Việt Nam có gì?

