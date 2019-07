Top 10 mẫu xe môtô phân khối lớn xấu nhất thế giới

Vẻ đẹp là một thứ mang tính chủ quan. Thứ mà người này thấy xấu rất có thể sẽ hấp dẫn được người khác và ngược lại. Đối với thiết kế xe môtô phân khối lớn, điều này cũng không có gì khác và mỗi tài xế lại có một gu khác nhau. Tuy nhiên, có nhiều mẫu xe được toàn bộ cộng đồng đánh giá là không hợp mắt và sau đây là top xe môtô xấu nhất. BMW K1 1988. Việc tìm cách tối ưu khí động không phải lúc nào cũng cho ra một mẫu xe hai bánh quyến rũ nhất và mẫu BMW K1 vào cuối thập niên 80 là minh chứng cho điều này. Với phần thân đồ sộ, đầu đèn vuông vức xấu xí và một trong những cặp chắn bùn xấu nhất mọi thời đại, K1 hoàn toàn xứng đáng nằm trong danh sách này. KTM 690 2007. Mẫu xe môtô phân khối lớn có một trong những chắn bùn trước kiêm mũi xe xấu nhất trong lịch sử. Ngoài ra, phần ống xả cũng không phù hợp với phong cách thiết kế của xe và phần bên dưới bình xăng trông như một biện pháp chữa cháy. Honda DN-01. DN-01 còn bị trêu là viết tắt của ‘Do Not Own 1’ (Dịch ra là ‘Đừng sở hữu một chiếc này’) và nó là một thất bại về mặt thương mại ngay từ đầu. Mặc dù rõ ràng là Honda hướng tới một phong cách cruiser kiểu tương lai, gầm siêu thấp nhưng mẫu thiết kế của DN-01 hoàn toàn không giống một chiếc cruiser… Buell RR 1000 Battletwin. Giống như BMW K1, đây cũng là một mẫu xe được thiết kế với ý định tối ưu hệ số kéo. Tuy nhiên, phần thân xe với các nếp gấp và phần lõm xấu xí, một tấm chắn đầu trông lố bịch và một tấm chắn bùn xấu không kém gì của K1, mẫu Buell này như muốn chọc mù mắt người nhìn. BMW R1200ST. Thật khó để kiếm một mẫu xe môtô BMW xấu xí nhưng R1200ST lại là một thứ như vậy. Phần lớn thiết kế của nó trông bình thường nhưng giống như KTM 690, thiết kế đầu xe đã phá hỏng tất cả. Màn chắn gió quá khổ với đầu đèn dọc quái dị đã “giúp” R1200ST nằm trong danh sách này. Starck Moto 6.5 - Đây là mẫu xe được tạo hình bởi nhà thiết kế danh tiếng người Pháp Philippe Starck, Aprilia Moto 6.5 là một ý tưởng mang tính tiểu thuyết nhưng nó không chạm tới được trái tim của dân chơi môtô. Bộ khung vểnh cùng hệ thống xả trông có vẻ ổn nhưng phần còn lại thì hơi lạc nhịp, nhất là phần ốp đuôi/yên xe. MV X Zagato F4Z. Zagato là một hãng chuyên độ ô tô ở Milan và họ đã từng tạo ra nhiều phiên bản độc đáo của các mẫu xe hiếm thuộc Aston Martin và Maserati. Tuy nhiên, phiên bản này không gây được ấn tượng tích cực. Morbidelli V8. Mặc dù ý tưởng về một mẫu xe gắn máy với động cơ tám xi lanh nghe có vẻ hấp dẫn nhưng phần thân của mẫu xe này lại quá xấu. Nhà sản xuất cũng nhận thức được điều này nên đã thử thiết kế lại nó vài lần sau phiên bản đầu tiên, tuy nhiên họ đã không đạt được thành công. Đó là chưa kể mẫu xe đời 1998 này có giá lên tới 90 nghìn bảng… Johammer J1 - Được tạo ra bởi một công ty Áo và được thiết kế bởi Leonie cùng với Jean-Marie Lawniczak, Johammer J1 chạy điện hoàn toàn là một trong những mẫu xe hai bánh xấu nhất từ trước tới nay. Nó không chỉ xấu mà còn khó xác định phần đầu với phần đuôi. Cặp gương chiếu hậu lấy cảm hứng từ râu côn trùng của mẫu xe này cũng là một chi tiết không được bắt mắt cho lắm Bimota Mantra - Mantra là một mẫu xe khá xấu xí, mặc dù được thiết kế bởi Bimota - một hãng xe Ý luôn cho ra những tác phẩm bắt mắt. Phần đầu xe kì cục với nửa trên nặng nề trông rất mất cân đối so với phần đuôi xe kém hấp dẫn. Mọi chi tiết của Mantra trông đều bất hợp lý, khiến nó trở thành một ứng viên nặng kí cho danh hiệu mẫu xe xấu nhất mọi thời đại. Video: Top 5 mẫu xe môtô độ tệ nhất thế giới.

