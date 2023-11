Tổng thống Mỹ - Hồng Kỳ N701 của ông Tập Cận Bình là “The Beast Trung Quốc”

Đây là mẫu sedan cỡ lớn do thương hiệu Hồng Kỳ của Trung Quốc chế tạo dành riêng cho lãnh đạo cấp cao của quốc gia này. Theo các báo cáo, Hồng Kỳ N701 của ông Tập Cận Bình được phát triển dựa trên mẫu L5 với số lượng cực hiếm, được dùng để phục vụ các nhiệm vụ chính thức của nhà nước. Tại buổi gặp thượng đỉnh Trung – Mỹ vừa diễn ra cách đây vài ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm cùng với người đồng cấp Tập Cận Bình. Vào cuối cuộc gặp, ông Biden đã bày tỏ ngưỡng mộ chiếc limo cao cấp Hồng Kỳ N701 của ông Tập, gọi nó là một "chiếc xe đẹp". Sau đó, ông Tập đã giới thiệu sơ qua và mời nhà lãnh đạo nước Mỹ chiêm ngưỡng bên trong không gian nội thất của chiếc xe sang trọng này. Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục nói rằng Hồng Kỳ N701 giống như chiếc Cadillac của riêng ông , được biết đến với cái tên “The Beast”. Do tầm quan trọng của hai chiếc xe này nên hầu hết các chi tiết đều không được công bố. Theo một số thông tin rò rỉ, The Beast của Tổng thống Mỹ có động cơ diesel Duramax 6.6L tăng áp, cho công suất 300 mã lực. Xe chủ tịch của ông Tập được cho là sở hữu động cơ V12 6.0L tăng áp công suất 408 mã lực. Mặc dù đều sở hữu khối động cơ cực kỳ mạnh, thế nhưng cả hai chiếc này đều không thể tăng tốc nhanh và cực kỳ ngốn xăng, do sở hữu lớp bọc thép dày và các hệ thống hỗ trợ an toàn hiện đại. Theo Carscoops, The Beast có trọng lượng từ nằm trong khoảng 6,8 – 9 tấn. Khối lượng của Hồng Kỳ N701 được dự đoán ở mức tương tự, bởi chỉ riêng L5 làm nền tảng đã có cân nặng không dưới 3 tấn. Video: Tổng thống Mỹ ví chiếc se sang Hồng Kỳ N701 của ông Tập Cận Bình là “The Beast Trung Quốc”.

Đây là mẫu sedan cỡ lớn do thương hiệu Hồng Kỳ của Trung Quốc chế tạo dành riêng cho lãnh đạo cấp cao của quốc gia này. Theo các báo cáo, Hồng Kỳ N701 của ông Tập Cận Bình được phát triển dựa trên mẫu L5 với số lượng cực hiếm, được dùng để phục vụ các nhiệm vụ chính thức của nhà nước. Tại buổi gặp thượng đỉnh Trung – Mỹ vừa diễn ra cách đây vài ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm cùng với người đồng cấp Tập Cận Bình. Vào cuối cuộc gặp, ông Biden đã bày tỏ ngưỡng mộ chiếc limo cao cấp Hồng Kỳ N701 của ông Tập, gọi nó là một "chiếc xe đẹp". Sau đó, ông Tập đã giới thiệu sơ qua và mời nhà lãnh đạo nước Mỹ chiêm ngưỡng bên trong không gian nội thất của chiếc xe sang trọng này. Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp tục nói rằng Hồng Kỳ N701 giống như chiếc Cadillac của riêng ông , được biết đến với cái tên “The Beast”. Do tầm quan trọng của hai chiếc xe này nên hầu hết các chi tiết đều không được công bố. Theo một số thông tin rò rỉ, The Beast của Tổng thống Mỹ có động cơ diesel Duramax 6.6L tăng áp, cho công suất 300 mã lực. Xe chủ tịch của ông Tập được cho là sở hữu động cơ V12 6.0L tăng áp công suất 408 mã lực. Mặc dù đều sở hữu khối động cơ cực kỳ mạnh, thế nhưng cả hai chiếc này đều không thể tăng tốc nhanh và cực kỳ ngốn xăng, do sở hữu lớp bọc thép dày và các hệ thống hỗ trợ an toàn hiện đại. Theo Carscoops, The Beast có trọng lượng từ nằm trong khoảng 6,8 – 9 tấn. Khối lượng của Hồng Kỳ N701 được dự đoán ở mức tương tự, bởi chỉ riêng L5 làm nền tảng đã có cân nặng không dưới 3 tấn. Video: Tổng thống Mỹ ví chiếc se sang Hồng Kỳ N701 của ông Tập Cận Bình là “The Beast Trung Quốc”.