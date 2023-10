Hồng Kỳ L5 2023 "xấu lạ" hơn 16 tỷ đồng, đắt ngang Rolls-Royce Ghost 2023

Mới đây, thông tin về việc mẫu sedan hạng sang chạy xăng Hồng Kỳ L5 2023 mới đã được Chính phủ Trung Quốc cấp phép và sản xuất hàng loạt đã nhận được sự quan tâm không nhỏ của giới truyền thông nước này, cũng như giới mê xe. Lý do là việc Hồng Kỳ L5 thế hệ mới chính thức ra mắt có thiết kế "tân cổ giao duyên", nhưng giá bán tận 5 triệu nhân dân tệ, tương đương 680.000 đô la, hay 16,2 tỷ đồng, và đây cũng là giá bán của dòng xe siêu sang đình đám Rolls-Royce Ghost 2023. Vì thế, nếu ai đó chọn mua Hồng Kỳ L5 2023 chắc chắn trong garage sẽ có vài chiếc siêu xe, hay xe siêu sang của nhiều hãng nổi tiếng, đơn giản là giá xe Hồng Kỳ L5 2023 từ 16,3 tỷ đồng, không thua kém gì Rolls-Royce Ghost 2023 đang bán ở Trung Quốc. Hongqi (Hồng Kỳ) là thương hiệu cao cấp thuộc Tập đoàn FAW thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc. Ban đầu, nó được sinh ra để phục vụ cho việc đi lại của các cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau này, xe Hồng Kỳ đã có sẵn cho mọi người trải nghiệm. Hiện Hồng Kỳ Nó có 3 dòng sản phẩm chính, đầu tiên là dòng H, nhắm đến phân khúc thị trường từ trung cấp đến cao cấp. Thứ hai là dòng Q, được thiết kế dành cho khách hàng doanh nghiệp. Và chiếc cuối cùng là Hồng Kỳ L5 2023 dòng L, bao gồm những chiếc xe sang trọng nhất dành cho các quan chức chính phủ và đặc biệt tiếp cận những người trong giới kinh doanh. Hồng Kỳ L5 là mẫu sedan 4 cửa với ngôn ngữ thiết kế khác biệt. Kiểu dáng của nó có sự liên quan đáng kể đến chiếc limousine nổi tiếng của bang Hồng Kỳ CA770. Nó có đèn pha tròn giống nhau và lưới tản nhiệt mạ crôm hình chữ nhật rộng lớn. Nội thất Hongqi L5 thế hệ mới là sự kết hợp giữa mới và cũ. Vô-lăng hai chấu cổ điển, trong khi ở táp-lô công nghệ mới với 3 màn hình lớn (gồm màn hình sau vô-lăng, màn hình giải trí và màn hình cho ghế phụ). Các nút điều khiển vật lý chuyển xuống bảng điều khiển trung tâm. Ghế bọc da cao cấp 3 tông màu. Không gian hàng ghế sau rộng rãi. Phía trên đường nét nắp ca-pô, L5 có sọc đỏ và logo Hongqi. Ngoài ra còn có logo thương hiệu trên chắn bùn trước. Từ phía sau, L5 có dòng chữ “红旗” (Hongqi). Đại diện của hãng khẳng định những ký tự này là chữ viết tay của Mao Trạch Đông. Kích thước của xe Hồng Kỳ L5 2023 là chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt 5980/2090/1710 mm với chiều dài cơ sở 3730 mm. Nó dài hơn 411 mm, hẹp hơn 19 mm và cao hơn 20 mm so với Mercedes-Benz Maybach S-Class Z223. Vì vậy, L5 là một con quái vật to lớn. Trọng lượng lề đường của nó đạt 3.150 kg. Về tổng trọng lượng là 3550 kg. Chỉ có 4 người có thể ngồi trong xe cùng một lúc. Góc tiếp cận và góc thoát là 16 độ và 14 độ. Khoảng nhô ra phía trước và phía sau lần lượt là 960 và 1.290 mm. Hongqi L5 chạy trên bánh xe 21 inch. Dưới mui xe, Hồng Kỳ có động cơ CA8GV40T-03 V8 4 lít cho công suất 387 mã lực. Đây là một sửa đổi của ICE cung cấp năng lượng cho chiếc SUV LS7 khổng lồ. Nhà sản xuất của nó là FAW Group. Tuy nhiên, nó được thiết kế bởi Hồng Kỳ. Tốc độ tối đa của L5 đạt 220 km/h, quá yếu so với động cơ V12 của Rolls-Royce Ghost. Video: Chi tiết Hồng Kỳ L5 2023, xe siêu sang của Trung Quốc.

