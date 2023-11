Hồng Kỳ N701 đưa đón chủ tịch Tập Cận Bình ở Mỹ có gì đặc biệt?

Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm Mỹ trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh Trung - Mỹ trước thềm Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra từ ngày 14-17/11. Đội xe limo màu đen chở ông Tập và phái đoàn Trung Quốc di chuyển trên đường phố San Francisco có sự xuất hiện của một mẫu xe rất hiếm gặp - Hồng Kỳ N701 siêu sang. Hồng Kỳ N701 chuyên chở ông Tập Cận Bình là mẫu sedan cỡ lớn do thương hiệu Hồng Kỳ của Trung Quốc chế tạo dành riêng cho lãnh đạo cấp cao của quốc gia này. Theo các báo cáo, Hồng Kỳ chỉ sản xuất 50 chiếc N701 và chúng được dùng để phục vụ các nhiệm vụ chính thức của nhà nước. N701 lần đầu xuất hiện vào hồi tháng 7/2022 trong chuyến thăm của ông Tập tới Hồng Kông. Hãng xe Hồng Kỳ không đăng tải bất kỳ thông tin chính thức nào về mẫu sedan đặc biệt này. Tuy nhiên, theo các thông tin do Carscoops thu thập được, N701 được thiết kế dự trên L5 và có chiều dài tổng thể khoảng 5m. Là một chiếc xe chuyên chở nguyên thủ quốc gia, Hồng Kỳ N701 được bọc thép, kính và lốp chống đạn. Trang tin Daily Mail cho biết chiếc sedan Hồng Kỳ N701 của ông Tập có thể chịu được tác động từ những quả bom nhỏ và được trang bị cả hệ thống nén khí để bảo vệ vị lãnh đạo này trước các cuộc tấn công hóa học. Về thiết kế, Hồng Kỳ N701 được nhận xét là có nhiều đường nét tương đồng với mẫu xe sang đến từ thương hiệu Anh quốc - Rolls-Royce. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất ở khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn mạ crôm, rãnh lưới đặt dọc. Đèn pha có thiết kế khá đơn giản, nối liền với mặt ca lăng. Logo hình lá cờ đỏ đặc trưng của thương hiệu Hồng Kỳ xuất hiện ở khu vực nắp capo và vòm bánh trước. Mâm xe 21 inch mạ crôm. Đuôi xe có đèn hậu LED hình chữ nhật ở hai bên, được nối với nhau bằng nẹp crôm vắt ngang qua cửa cốp. Thông số kỹ thuật của Hồng Kỳ N701 hiện vẫn chưa được tiết lộ. Nhiều khả năng, chiếc xe dành cho ông Tập Cận Bình được lắp động cơ xăng V12 công suất 408 mã lực hoặc V8 mạnh 360 mã lực. Trong đó, động cơ V8, tăng áp, dung tích 4.0L tạo ra công suất tối đa 360 mã lực và mô-men xoắn cực đại 550 Nm. Động cơ xăng V12, dung tích 6.0L của hãng sản sinh công suất tối đa 408 mã lực hoặc 375 mã lực. Hồng Kỳ là một thương hiệu con thuộc First Auto Works (FAW) - một trong những tập đoàn ôtô lớn nhất Trung Quốc. Mỗi năm, FAW sản xuất hàng triệu ôtô con, xe tải, xe buýt và nhiều loại phương tiện giao thông khác. Tại Việt Nam, thương hiệu Hồng Kỳ gia nhập thị trường vào đầu năm 2022 với 2 sản phẩm là mẫu sedan Hồng Kỳ H9 giá từ 1,508 tỷ và chiếc SUV chạy điện Hồng Kỳ E-HS9, giá từ 2,768 tỷ đồng. Video: Hồng Kỳ N701 đưa đón chủ tịch Tập Cận Bình tại Mỹ.

