“Tóm gọn” SUV điện VinFast VF8 đang chạy thử tại Cộng hòa Séc

Mới đây, cánh săn ảnh tại Cộng hòa Séc đã bất ngờ bắt gặp những chiếc ôtô điện mang thương hiệu VinFast VF8 đang chạy thử trên đường phố nước này. Một chiếc bị bắt gặp trên cao tốc I/35 ở khu vực giữa thành phố Liberec và thị trấn Chrastava. Chiếc khác lại xuất hiện ở thị trấn Litoměřice thuộc huyện Litoměřice, vùng Ústecký của Cộng hòa Séc. Cả hai chiếc VinFast VF8 tại Séc đều có màu sơn giống nhau cũng như dòng chữ "VinFast" và "Boundless Together" trên sườn xe. Riêng chiếc xuất hiện tại Litoměřice không bị dán kín logo như chiếc còn lại. Việc VinFast VF8 chạy thử tại Cộng hòa Séc có thể là tín hiệu cho thấy mẫu ô tô điện "made in Vietnam" chuẩn bị ra mắt thị trường này. Có thể đây là một phần trong kế hoạch mở rộng thị trường tại khu vực châu Âu của thương hiệu VinFast. Trước Cộng hòa Séc, VinFast VF8 đã được giới thiệu tại những thị trường châu Âu khác như Đức, Pháp và Hà Lan. Tại thị trường Đức, VinFast VF8 có giá khởi điểm từ 61.700 Euro. Ngoài ra, VinFast VF8 còn chuẩn bị được giao cho khách hàng Mỹ vào cuối tháng 2/2023 này. Lần đầu tiên ra mắt vào năm 2021, VF8 là mẫu ô tô điện thứ 2 bán ra tại thị trường Việt Nam của thương hiệu VinFast, sau VF e34. Vào tháng 3/2022, VinFast đã bắt đầu mở bán mẫu ô tô điện này ở thị trường trong nước. Sang tháng 9/2022, những chiếc VinFast VF8 đầu tiên đã được giao cho khách hàng tiên phong tại Việt Nam. Trong thời gian qua, giá xe VinFast VF8 tại Việt Nam liên tục có những sự biến động. Từ cuối năm 2022, hãng VinFast đã bắt đầu triển khai chương trình áp dụng voucher Vinhomes 200 triệu đồng hoặc 150 triệu đồng khi thanh toán mua VF8. Điều này khiến giá VinFast VF8 thuộc suất cọc tiên phong vào thời điểm đó giảm xuống chỉ còn 850 triệu đồng với bản Eco và 1,035 tỷ đồng với bản Plus. Sang đầu tháng 1/2023, giá VinFast VF8 tiếp tục "hạ nhiệt", xuống còn 783 triệu đồng ở bản Eco và 963 triệu đồng ở bản Plus. Mới đây, các nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý lại chào bán VinFast VF8 với giá chỉ 75x triệu đồng cho bản Eco và 9xx triệu đồng cho bản Plus vì giá mua voucher Vinhomes giảm. Trong khi đó, giá niêm yết của VinFast VF8 là 1,129 tỷ đồng ở bản Eco và 1,309 tỷ đồng ở bản Plus nếu không bao gồm pin. Giá kèm pin của xe là 1,459 tỷ đồng với bản Eco và 1,639 tỷ đồng với bản Plus. Giá bán này đã gồm gói trang bị hỗ trợ người lái ADAS và Smart Service trị giá 132 triệu đồng. Trong tháng 1/2023 vừa qua, VinFast đã giao tổng cộng 204 chiếc VinFast VF8 cho khách hàng trong nước. So với kết quả bán hàng trong tháng 12/2022 (2.730 xe), doanh số của VinFast VF8 giảm đến 92,5%. Nguyên nhân là do tháng 1/2023 trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán khiến toàn bộ thị trường ôtô Việt Nam đi xuống. Video: Lần đầu trải nghiệm xe SUV điện Vinfast VF8.

