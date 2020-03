Tiếp bước Fortuner, Ford Everest giảm tới 100 triệu tại Việt Nam

Các đại lý của Ford Việt Nam đã giảm giá Ford Everest tới 100 triệu đồng cho phiên bản 2.0 Bi-turbo Titanium 4WD cao cấp nhất đời 2019, mức giá giảm từ 1,399 xuống còn 1,299 tỷ đồng. Đây là mức giá cực kỳ hấp dẫn dành cho khách hàng đang quan tâm SUV 7 chỗ cỡ trung full opitions nói chung, hay dòng xe Everest nói riêng. So với phiên bản cũ, Ford Everest 2.0 Bi-turbo Titanium 4WD 2020 không khác biệt quá nhiều về trang bị khi nó chỉ được nâng cấp nhẹ nhàng ở ngoại thất bao gồm: thêm màu sơn, nâng cấp khung đèn pha từ tròn sang vuông, màn hình thông tin giải trí 8 inch “chạy” SYNC Gen 3 phiên bản 3.4 mới + điều khiển giọng nói được thay đổi từ nền màu trắng sang xanh dương mới hiển thị trực quan hơn. Nếu không chú trọng vào hình thức cũng như đề cao những thay đổi nhỏ ở hệ thống giải trí, thì việc lựa chọn Everest 2.0 Bi-turbo Titanium 4WD bản cũ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí khoảng 100 triệu đồng có thể dùng để bù vào chi phí lăn bánh. Theo mức giá xe Ford Everest 2.0 Bi-turbo cũ là 1,399 tỷ đồng, giá lăn bánh mẫu xe này tại TP HCM rơi vào khoảng 1,550 tỷ đồng. Làm một chút so sánh, Everest 2.0 Bi-turbo Titanium 4WD bản cũ rẻ hơn 50 triệu đồng so với lựa chọn Toyota Fortuner bản full 2.8AT 4x4 đang có giá lên đến 1,354 tỷ đồng. Ford Everest mặc dù không phải là dòng xe bán chạy nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung tại Việt Nam, nhưng Everest luôn chiếm được cảm tình của người dùng bởi xe sở hữu thiết kế đẹp mắt, trang bị và tính năng tốt trong tầm giá. Trên thực tế, Everest thường được khách hàng “xuống tiền” với nhu cầu mua xe để phục vụ cho gia đình, hơn là dùng cho mục đích chạy dịch vụ như Toyota Fortuner. Việc các đại lý giảm giá mạnh cho một dòng xe cũ để nhanh chóng xả hàng là tin vui đối với những khách hàng có nhu cầu mua xe mới, tuy vậy các chủ sở hữu xe cũ ít nhiều sẽ thất vọng vì xe mất giá nhanh, bởi lẽ giá trị của xe cũ trên thị trường thường phụ thuộc nhiều vào giá xe mới. Video: Những thay đổi trên Ford Everest Sport 2020.

