Tại Triển lãm MotorXpo Hong Kong 2023 (IMXpo 2023), anh Trương Văn Đạo đã giới thiệu tới bạn bè quốc tế 3 chiếc ôtô bằng gỗ made in Vietnam do anh điêu khắc là Mercedes Vision AVTR, Lamborghini Vision GT và Rolls-Royce Boat Tail. Đây cũng là những siêu xe bằng gỗ nhận được nhiều tương tác và quan tâm nhất trên kênh ND - Woodworking Art. Theo anh Đạo chia sẻ, anh đã được ban tổ chức liên hệ từ tháng 3/2023 mặc dù triển lãm diễn ra vào tháng 12/2023. Khi nhận được lời mời, điều khiến anh lăn tăn nhất chính là việc vận chuyển ôtô bằng gỗ từ Việt Nam sang Hong Kong. Theo đó, ba chiếc xe của anh Đạo được vận chuyển sang nước ngoài dưới dạng đồ gỗ mỹ nghệ, do đó anh đã phải tháo ắc-quy và logo. Tại Triển lãm MotorXpo Hong Kong 2023, các sản phẩm của nghệ nhân đến từ Bắc Ninh được ban tổ chức trưng bày tại khu vực dành trẻ em, học sinh và các bạn trẻ. Bởi ba chiếc xe anh mang tới sự kiện đều là xe có kích thước nhỏ, phù hợp với các bạn nhỏ tuổi. Về dự định tương lai, anh Đạo cho biết bản thân sẽ tiếp tục làm những mẫu xe nổi tiếng, đặc biệt là ở dưới dạng concept. Bên cạnh đó, anh cũng có dự định sẽ làm thêm những chiếc xe tự anh thiết kế. Video: Thợ mộc Việt mang ôtô bằng gỗ tới triển lãm quốc tế Hồng Kông.

