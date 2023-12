Thợ mộc Việt chế tạo siêu xe "ngoài hành tinh" bằng gỗ cực độc

“ND Woodworking Art” là kênh Youtube của chàng thợ mộc tài ba người Việt, anh Trương Văn Đạo ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Trước đó, anh Đạo từng gây sốt với hàng loạt những video kỳ công trạm khắc siêu xe bằng gỗ gây sốt cộng đồng mạng Việt Nam cũng như thế giới. Các mẫu siêu xe bằng gỗ đình đám của anh Đạo như; Ferrari 250 GTO, Lamborghini Sian, BMW 328 Hommage hay Tesla Cybertruck. Vừa qua, anh lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ với một chiếc xe bằng gỗ có hình dạng độc đáo do chính mình lên ý tưởng. Trong video có tựa đề "I Built A Vehicle For The Alien", tạm dịch là "Tôi đã chế tạo một chiếc siêu xe ngoài hành tinh", ông bố 9X phải tự lên ý tưởng và thiết kế ra bộ khung riêng bằng các thanh thép. Đó chính là điểm khác biệt của dự án này so với những chiếc xe trước, khi anh Đạo mô phỏng theo thiết kế của các mẫu xe có sẵn trên thị trường. Công đoạn tiếp theo là lắp ráp hệ thống truyền động. Xe được trang bị hệ thống truyền động khá đơn giản với mô-tơ điện kết nối với ắc-quy đặt dưới sàn xe. Theo chia sẻ, phần giảm xóc và bộ lốp trên chiếc xe độc đáo này được lấy từ một chiếc xe thể thao địa hình ATV. Như vậy, nếu được hoàn thiện kỹ lưỡng, chiếc xe “dành cho người ngoài hành tinh này” hoàn toàn có thể đi off-road. Sau đó, anh Đạo cùng đội ngũ của mình hoàn thiện chiếc xe bằng vật liệu gỗ. Các chi tiết như chắn bùn, ốp đèn, cửa ra đều được người thợ này cắt xẻ rất tinh xảo. Cùng với đó, người thợ này cũng bố trí các dải đèn màu xanh ở phía trước và sau, tạo nên hiệu ứng ánh sáng khá bắt mắt khi xe di chuyển. Bên trong, xe được bố trí 2 ghế ngồi làm bằng gỗ, tích hợp gối đầu và bọc da. Bên cạnh đó, các chi tiết như táp pi cửa hay trần xe cũng được hoàn thiện tỉ mỉ bằng da. Vô lăng có kiểu dáng khá độc đáo, lấy cảm hứng từ phi thuyền. Cửa siêu xe ngoài hành tình bằng gỗ mở kiểu cánh chim tương tự nhiều mẫu siêu xe, ví dụ như Pagani Huayra. Chi tiết này hoạt động hoàn toàn bằng điện, điều khiển qua hệ thống nút bấm. Video: Rolls-Royce Phantom 6 bánh của ND Woodworking Art.

