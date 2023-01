Tesla tự lái gây tai nạn liên hoàn ở Mỹ khiến 9 người bị thương. 

Trước khi vụ tai nạn trên xảy ra, tại Mỹ đã có rất nhiều tình huống va chạm nguy hiểm liên quan Full Self-Driving của Tesla, do đó, Ủy ban An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (NHTSA) đã quyết định mở một cuộc điều tra quy mô rộng về sự an toàn của hệ thống này.