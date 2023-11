Tesla Cybertruck chống đạn - có là mối đe doạ với người đi đường?

Theo kế hoạch, Tesla Cybertruck chạy điện sẽ chính thức được trình làng vào ngày 30/11 tới đây, đúng 4 năm sau khi phiên bản nguyên mẫu đầu tiên ra mắt công chúng. Đây là cột mốc quan trọng đối với Tesla nên hãng dự định đánh dấu bằng một sự kiện tại nhà máy gần Austin, Texas. Kể từ lần xuất hiện đầu tiên dưới dạng xe concept, bán tải điện Tesla Cybertruck chống đạn đã gây nhiều tranh cãi trong làng xe bởi thiết kế "không giống xe thông thường". Theo đó, Cybertruck có kiểu dáng góc cạnh, cứng cáp với “tấm thân” được làm hoàn toàn từ thép không gỉ siêu cứng - thứ không cần sơn, chống móp méo. Và chính “ngoại hình” hầm hố này của bán tải điện Tesla Cybertruck đã làm dấy lên lo ngại an toàn cho người và phương tiện khi di chuyển xung quanh xe. Thông thường, vùng hấp thụ xung lực trên xe ô tô là một kết cấu khung thép được lắp đặt ở đầu và đuôi xe. Chúng có thiết kế "mềm" hơn các vùng khác để dễ bị bóp méo, uốn cong hay "co rụm" và "chuyển hướng" lực tác động tránh xa khoang cabin hành khách khi xảy ra va chạm. Tuy nhiên, với Tesla Cybertruck, không ai có thể nói trước các vùng hấp thụ xung lực có được phát triển đúng cách hay không khi thân xe được làm từ vật liệu quá chắc chắn. Khi gặp va chạm, rất có thể thân xe không hoặc ít biến dạng khiến lực tác động tiếp tục truyền thẳng vào cabin và tới hành khách bên trong. Vào hồi đầu tháng 11, Tesla còn chứng minh khả năng chống đạn cho Cybertruck. Tuy nhiên, điều này chỉ cho thấy độ cứng nhất định của vỏ xe chứ không phải mức độ an toàn mà chiếc bán tải này có thể mang lại. Dĩ nhiên, với cấu tạo đặc biệt như vậy thì quá trình sản xuất Tesla Cybertruck chắc chắn sẽ khó khăn hơn. Việc sửa chữa cũng được coi là trở ngại bởi không có nhiều cơ sở có kinh nghiệm xử lý thép không gỉ. Giám đốc điều hành tổ chức đánh giá xe ANCAP (NCAP khu vực Australia) là James Goodwin đã từng bày tỏ sự quan ngại đặc biệt về thiết kế dòng bán tải thuần điện Cybertruck. Theo vị lãnh đạo này chia sẻ với kênh News, cả thiết kế lạ kỳ của Cybertruck cùng việc thân xe làm từ thép không rỉ sẽ là một mối hiểm họa thực sự cho những ai thiếu may mắn gặp va chạm với dòng bán tải này. "Hãy thử đặt mình vào trường hợp bị một chiếc Cybertruck tông phải, tôi không nghĩ bạn có cơ hội lành lặn thoát ra. Phần mũi xe nhọn, thấp hoàn toàn có thể làm người bị va phải gặp chấn thương nặng ở phần chân đồng thời hất tung họ lên", ông nhận định. Video: Xem chi tiết bán tải điện Tesla Cybertruck 2024 mới.

