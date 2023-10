Tesla Cybertruck đầu tiên trên thế giới bán đấu giá gần 10 tỷ đồng

Theo thông tin được đăng tải trên tạp chí ôtô điện InsideEVs, một chiếc Tesla Cybertruck bán đấu giá với số tiền lên đến 400.000 USD (khoảng 9,72 tỷ đồng) tại một sự kiện do Bảo tàng Ô tô Petersen (nằm tại Los Angeles, bang California, Mỹ) tổ chức. Đây là chiếc Tesla Cybertruck đầu tiên trên thế giới có chủ nhân. Trước đó, hãng xe điện Mỹ đã nhận được 2 triệu đơn đặt trước đối với mẫu xe bán tải này nhưng cho đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa chốt thời điểm mở bán chính thức. Cybertruck lần đầu tiên được Tesla công bố vào năm 2019. Tại thời điểm đó, hãng cho biết xe sẽ bắt đầu được sản xuất và bàn giao cho khách hàng từ 2021. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, mẫu bán tải này đã liên tục bị lùi lịch ra mắt. Chiếc Tesla Cybertruck bán tại Petersen có thể không phải là chiếc đầu tiên được sản xuất. Khi cuộc đấu giá được công bố vào tuần trước, phần mô tả của sự kiện chỉ nói rằng tất cả những người tham dự có thể đấu giá một chiếc Cybertruck 2024 “với một mức giá hời”. Bảo tàng Ô tô Petersen có mối quan hệ khá đặc biệt với Tesla. Mới đây, đơn vị này đã tổ chức một buổi triển lãm trưng bày bộ sưu tập toàn diện nhất về các sản phẩm Tesla từ khi thành lập cho đến nay, bao gồm cả những chiếc xe cực kỳ hiếm thấy như Roadster “Aerodynamic Buck” 2005, nguyên mẫu Model X 2012, cũng như cả nguyên mẫu Cybertruck năm 2019 và Roadster thế hệ thứ hai năm 2017. Mặc dù số tiền 400.000 USD đối với một chiếc xe bán tải điện như Cybertruck đã là rất cao, tuy nhiên, trong quá khứ, nhiều chiếc xe “đầu tiên” khác đã được bán với giá cao hơn nhiều. Đầu năm nay, chiếc SUV GMC Hummer EV đầu tiên xuất xưởng đã được đấu giá thành công ở mức 500.000 USD (khoảng 12,1 tỷ VNĐ) tại buổi đấu giá do Barrett-Jackson Scottsdale tổ chức. Trong khi đó, chiếc bán tải GMC Hummer EV đầu tiên đã được bán với giá 2,5 triệu USD (khoảng 60,75 tỷ VNĐ) vào năm 2021. Trong vài tháng gần đây, một số thông tin do báo chí đăng tải cho thấy Tesla đã sẵn sàng để sản xuất Cybertruck với số lượng lớn và những chiếc xe đầu tiên dường như đang được chuẩn bị để bàn giao tới tay khách hàng. Ngày 17/7, Tesla đã tổ chức lễ xuất xưởng chiếc Cybertruck đầu tiên tại nhà máy Gigafactory Texas. Video: Chi tiết xe bán tải điện Tesla Cybertruck.

Theo thông tin được đăng tải trên tạp chí ôtô điện InsideEVs, một chiếc Tesla Cybertruck bán đấu giá với số tiền lên đến 400.000 USD (khoảng 9,72 tỷ đồng) tại một sự kiện do Bảo tàng Ô tô Petersen (nằm tại Los Angeles, bang California, Mỹ) tổ chức. Đây là chiếc Tesla Cybertruck đầu tiên trên thế giới có chủ nhân. Trước đó, hãng xe điện Mỹ đã nhận được 2 triệu đơn đặt trước đối với mẫu xe bán tải này nhưng cho đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa chốt thời điểm mở bán chính thức. Cybertruck lần đầu tiên được Tesla công bố vào năm 2019. Tại thời điểm đó, hãng cho biết xe sẽ bắt đầu được sản xuất và bàn giao cho khách hàng từ 2021. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, mẫu bán tải này đã liên tục bị lùi lịch ra mắt. Chiếc Tesla Cybertruck bán tại Petersen có thể không phải là chiếc đầu tiên được sản xuất. Khi cuộc đấu giá được công bố vào tuần trước, phần mô tả của sự kiện chỉ nói rằng tất cả những người tham dự có thể đấu giá một chiếc Cybertruck 2024 “với một mức giá hời”. Bảo tàng Ô tô Petersen có mối quan hệ khá đặc biệt với Tesla. Mới đây, đơn vị này đã tổ chức một buổi triển lãm trưng bày bộ sưu tập toàn diện nhất về các sản phẩm Tesla từ khi thành lập cho đến nay, bao gồm cả những chiếc xe cực kỳ hiếm thấy như Roadster “Aerodynamic Buck” 2005, nguyên mẫu Model X 2012, cũng như cả nguyên mẫu Cybertruck năm 2019 và Roadster thế hệ thứ hai năm 2017. Mặc dù số tiền 400.000 USD đối với một chiếc xe bán tải điện như Cybertruck đã là rất cao, tuy nhiên, trong quá khứ, nhiều chiếc xe “đầu tiên” khác đã được bán với giá cao hơn nhiều. Đầu năm nay, chiếc SUV GMC Hummer EV đầu tiên xuất xưởng đã được đấu giá thành công ở mức 500.000 USD (khoảng 12,1 tỷ VNĐ) tại buổi đấu giá do Barrett-Jackson Scottsdale tổ chức. Trong khi đó, chiếc bán tải GMC Hummer EV đầu tiên đã được bán với giá 2,5 triệu USD (khoảng 60,75 tỷ VNĐ) vào năm 2021. Trong vài tháng gần đây, một số thông tin do báo chí đăng tải cho thấy Tesla đã sẵn sàng để sản xuất Cybertruck với số lượng lớn và những chiếc xe đầu tiên dường như đang được chuẩn bị để bàn giao tới tay khách hàng. Ngày 17/7, Tesla đã tổ chức lễ xuất xưởng chiếc Cybertruck đầu tiên tại nhà máy Gigafactory Texas. Video: Chi tiết xe bán tải điện Tesla Cybertruck.