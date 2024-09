TechArt ra mắt siêu phẩm kỷ niệm 50 năm Porsche 911 Turbo

Porsche luôn đánh dấu những dịp kỷ niệm bằng một phiên bản đặc biệt, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi một hãng độ như TechArt chuyên sửa đổi Porsche cũng làm theo với bản độ Porsche 911 Turbo kỷ niệm 50 năm. TechArt đã tiết lộ một phiên bản mới của chiếc GTstreet R đặc biệt với tên Monochrome, được tạo ra nhằm kỷ niệm 50 năm Porsche 911 Turbo. Đúng như tên gọi của nó, chiếc xe này có lớp sơn mờ đơn sắc với các đề can satin bổ sung trên mui xe bằng sợi carbon lộ thiên. Các dải đề can trang trí màu vàng gold trang nhã trên kính chắn gió và mặt dưới của mỗi cửa là điểm nhấn cho thấy yếu tố đặc biệt của TechArt Monochrome. Màu sắc hào quang được thể hiện trên dòng chữ huy hiệu phía sau, kẹp phanh, viền lưới tản nhiệt và mâm xe. TechArt cho biết khách đặt mua có thể chọn những kiểu phối màu khác, chẳng hạn như lớp hoàn thiện bên ngoài bằng ngọc satin và mâm xe màu đen. Ngay cả khi trang bị kèm với gói Touring có các trang bị khí động học không quá phô trương, bản độ vẫn tỏ ra hầm hố hơn hẳn một chiếc 911 Turbo thông thường. Bộ mâm đúc có đường kính 21 inch ở phía trước và 22 inch ở phía sau, tích hợp sẵn chức năng hỗ trợ thông gió cho phanh. Chúng nằm trong những vòm bánh xe được đóng khung bằng sợi carbon, loại chất liệu khối lượng nhẹ cũng được tìm thấy trên cánh gió lớn phía sau, cánh gió trên mui, nắp động cơ, bộ khuếch tán được tái thiết kế, nắp gương chiếu hậu, cánh gió bên, cánh gió trước và bộ chia gió. Sợi carbon cũng được tìm thấy trong chắn bùn mới, có lỗ thoát nhiệt giống như trên GT3 RS. Bên trong, cabin xe được bọc lại hoàn toàn bằng da Alcantara, dây buộc bằng da và các mảng miếng sợi carbon. Điều này áp dụng cho mọi thứ, từ bảng điều khiển đến thẻ cửa, từ ghế ngồi đến thảm sàn. Logo TechArt xuất hiện trên túi khí vô-lăng, họa tiết lặp lại trên tựa đầu ghế và tựa tay trung tâm. Những điểm nhấn màu vàng giúp nâng tầm cabin màu đen với đường trang trí tương phản và vòng đệm. Nếu không thực sự hài lòng với tông màu đơn sắc, khách hàng vẫn có thể đề nghị phía TechArt bọc lại ghế theo phong cách 2 tông màu với các lựa chọn tươi tắn hơn. Giống như các phiên bản TechArt GTstreet R trước đây, động cơ boxer tăng áp kép 3,8 lít được nâng công suất lên tới 799 mã lực (596 kW) và mô-men xoắn cực đại lên đến 950 Nm nhờ bộ tăng áp mới, bộ lọc không khí mới, một số hệ thống xả tối ưu hơn và ECU được chỉnh sửa triệt để. Những thay đổi này giúp bản độ mạnh hơn 160 mã lực (118 kW) và 150 Nm mô-men xoắn so với 911 Turbo S tiêu chuẩn, giảm thời gian tăng tốc 0-100 km/h xuống chỉ còn 2,5 giây, vận tốc tối đa 350 km/h. Chỉ có 20 chiếc Monochrome sẽ được TechArt làm ra, mức giá cụ thể chưa được nêu chi tiết. Trước đây, gói độ GTstreet R cho Porsche 911 Turbo đã có giá cao hơn khoảng 110.000 USD (2,75 tỷ đồng) so với giá khởi điểm của Porsche 911 Turbo S chính hãng, nên chắc chắn bản độ đặc biệt Monochrome lần này sẽ có giá cao hơn thế. Video: Bản độ Porsche 911 mới nhất của TechArt.

