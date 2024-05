Tank 500 khoảng 1,5 tỷ về Việt Nam "tranh khách" Toyota Fortuner

Kế hoạch ra mắt Tank 500 tại Việt Nam đã được GWM úp mở trên fanpage. Bên cạnh đó, đại lý tiết lộ Tank 500 sẽ về nước vào quý I/2025 sau sau khi hãng hoàn thành việc giới thiệu Haval Jolion (quý III/2024) và Tank 300 (quý IV/2024). Thời gian gần đây, fanpage của Haval Việt Nam đăng tải nhiều hình ảnh, clip về mẫu xe Tank 500 và Haval Jolion. Bên cạnh đó cũng đã có động thái giới thiệu với người tiêu dùng trong nước về độ an toàn của mẫu Tank 500, dọn đường cho xe về Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, thời gian cụ thể chưa được GWM Việt Nam ấn định. Mức giá xe Tank 500 2024 tại Việt Nam chưa tiết lộ. Theo nhận định của các chuyên gia, Tank 500 khi ra mắt sẽ có giá không dưới 1,5 tỷ đồng bởi Tank 300 đang được đại lý nhận cọc với giá tạm tính 1,2 tỷ đồng. Tank 500 sở hữu kích thước tương đương với mẫu xe Toyota Land Cruiser. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.078 x 1.934 x 1.905 (mm) và chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm. Thông số này nhỉnh hơn so với mẫu SUV 7 chỗ Toyota Fortuner. Về thiết kế, Tank 500 2024 mới gần như không có sự tương đồng với "đàn em" Tank 300. Ngoại hình của Tank 300 mang đặc trưng của dòng xe Jeep còn Tank 500 có nhiều điểm giống với dòng xe Toyota Land Cruiser. ngoại thất của xe được hình thành bởi các chi tiết như: Hệ thống đèn LED toàn phần, đầu và đuôi xe có nhiều chi tiết làm từ crom, mâm 20 inch, bậc bước chân điện tự động, bánh dự phòng gắn phía sau... Bên trong khoang lái của Tank 500 sử dụng diện tích lớn ốp da và ốp vân gỗ để tăng cảm giác sang trọng, đồng hồ được gắn ở khu vực cửa gió điều hòa và được kết hợp khéo léo với các nút bấm vật lý ở khu vực điều khiển điều hòa. Cần số pha lê sáng rất cao cấp, xung quanh có các khu vực điều khiển vận hành sưởi ghế trước và hệ thống dẫn động bốn bánh. Xe có 4 màn hình liên kết bao gồm cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số đủ màu 12,3 inch, màn hình điều khiển trung tâm nổi 14,6 inch, màn hình tựa tay phía sau 7 inch và màn hình HUD hỗ trợ chức năng tương tác bằng giọng nói. Điều khiển từ xa hỗ trợ các chức năng như khởi động, dừng, mở khóa, đóng cửa, tìm xe, có thể bật điều hòa hoặc làm nóng xe trước. Về ghế ngồi, xe bố trí 5 chỗ 2+3, toàn bộ ghế được làm bằng da Nappa có chức năng thông gió, sưởi ấm, massage, massage vật lý mô phỏng bàn tay con người có 3 mức cường độ massage và 8 cấp độ. các chế độ massage. Ngoài ra, cửa hút điện có chức năng phá băng, bậc lên xuống chỉnh điện đa chế độ chống kẹp, tựa đầu hàng không phía sau có thể lật 45 độ… Tại Thái Lan, mẫu xe SUV Tank 500 2024 sử dụng động cơ 2.0L kết hợp mô-tơ điện, sản sinh công suất cực đại 350 mã lực, mô-men xoắn 616 Nm. Động cơ trên kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động loại 4WD. Ngoài ra, xe có 11 chế độ địa hình, khoá vi sai điện tử ở cả 2 cầu. Tính năng an toàn trên xe hiện đại với sự xuất hiện của gói an toàn ADAS gồm tự động phanh khẩn cấp, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, hệ thống hỗ trợ lùi xe tự động,... Khi về thị trường Việt Nam, Tank 500 2024 mới của thương hiệu Trung Quốc sẽ cạnh tranh với hàng loạt cái tên như Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, Ford Everest nếu chốt giá 1,5 tỷ đồng. Video: Xem xe SUV Tank 500 thử nghiệm an toàn.

