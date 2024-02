Tank 300 2024 "nhái" Mercedes-AMG G63 sắp bán tại Việt Nam?

Sau khi ra mắt Haval H6 HEV, Great Wall Motor - công ty mẹ của thương hiệu Haval sẽ tiếp tục mở rộng dải sản phẩm tại thị trường Việt Nam bằng việc cho ra mắt hai mẫu xe mới là Tank 300 và Jolion. Đây là thông tin được đích thân ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng Giám đốc Haval Việt Nam xác nhận trong một bài phỏng vấn vào ngày 10/2 vừa qua. Trong đó, thông tin về Tank 300 2024 mới đáng chú ý hơn cả bởi đây là lần đầu mẫu xe này được hé lộ sẽ tham chiến tại thị trường nước ta. Tank 300 thuộc phân khúc SUV/CUV hạng C với chiều dài 4.760 mm, chiều rộng 1.930 mm và chiều cao 1.903 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 2.750 mm. Đặc biệt, mẫu SUV này có thể di chuyển tốt trên nhiều loại địa hình khác nhau nhờ khoảng sáng gầm lên tới 225 mm và khả năng lội nước tối đa 700 mm. GWM Tank 300 mang phong cách SUV off-road với kiểu dáng xe vuông vức, gầm xe cao và chắn bùn mở rộng. Thiết kế của mẫu SUV này gợi liên tưởng đến Ford Bronco, nhất là đầu xe với lưới tản nhiệt cao và thẳng đứng cùng cụm đèn pha tròn mang hơi hướng cổ điển. Đằng sau, Tank 300 được trang bị cụm đèn hậu nằm dọc và lốp dự phòng trên cửa cốp. Cửa cốp sau dạng mở ngang, khá giống với kiểu thiết kế trên Jeep Wrangler. Trong khi đó, không gian nội thất của Tank 300 lại khá giống với Mercedes-AMG G 63. Xe được trang bị màn hình trung tâm và màn hình đồng hồ lái có cùng kích thước là 12,3 inch. Hệ thống âm thanh gồm 8 loa Infinity kết hợp 1 loa siêu trầm. Những trang bị nổi bật khác có thể kể đến như lẫy chuyển số sau vô lăng, phanh tay điện tử, cửa sổ trời, sạc không dây, hệ thống lọc không khí và đèn viền nội thất. Ghế ngồi bọc da, ghế lái có chỉnh điện, nhớ vị trí, làm mát và mát-xa. Các trang bị an toàn của Tank 300 bao gồm 6 túi khí, camera toàn cảnh, hỗ trợ đỗ xe thông minh, hỗ trợ lùi tự động, ga tự động thông minh, hỗ trợ vào cua thông minh, phanh khẩn cấp trước sau, cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo áp suất lốp… Về trang bị vận hành, GWM Tank 300 sử dụng động cơ hybrid với máy xăng tăng áp 2.0L đi kèm mô tơ điện, cho công suất tổng cộng 304 mã lực và mô-men xoắn cực đại 640 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp. Hiện chưa có thông tin về giá bán của GWM Tank 300 khi về thị trường Việt Nam. Tham khảo tại Thái Lan, giá xe GWM Tank 300 được phân phối với 2 phiên bản Pro và Ultra bán ra từ 1,649 và 1,799 triệu baht (tương đương 1,116-1,218 tỷ đồng). Để so sánh, Haval H6 có giá 1,149 - 1,249 triệu bath (khoảng 824 - 895 triệu đồng) tại Thái Lan, trong khi tại Việt Nam là 1,096 tỷ đồng. Video: Những điều cần biết về SUV Tank 300 của Trung Quốc.

