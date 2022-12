Tango T600 - xe ôtô điện tí hon hơn 700 triệu đồng, đắt hơn cả Tesla

Những chiếc xe tí hon với nội thất chỉ đủ chỗ cho 1 hoặc 2 người ngồi đã không còn hiếm trên thế giới. Tuy nhiên, hiếm chiếc xe nào cao, hẹp, nhanh và đắt đỏ như Tango T600 chạy điện. Để hiểu rõ hơn về chiếc xe này, kênh YouTube Donut Media đã quyết định trải nghiệm thực tế Tango T600. Qua đoạn video của Donut Media, có thể thấy Tango T600 tí hon sở hữu nội thất 2 chỗ ngồi rất hẹp. Điều này không có gì lạ vì xe chỉ dài 2.600 mm và rộng 990 mm. Thậm chí, Tango T600 còn hẹp hơn một số mẫu mô tô phân khối lớn đang bán trên thị trường. Bên cạnh đó là chiều cao gầm chỉ 102 mm, hệ thống treo với hành trình siêu ngắn và bộ vành có đường kính 10 inch. Tuy nhiên, nội thất của Tango T600 lại có thiết kế và trang bị như xe đua. Điều này được thể hiện rõ qua khu vực mặt táp-lô của xe với vô lăng Momo và bảng đồng hồ MoTeC. Thêm vào đó là ghế xe đua Sparco, dây đai an toàn 4 điểm, màn hình thông tin giải trí Alpine, hệ thống định vị vệ tinh GPS và camera lùi. Theo đánh giá của Donut Media, nội thất của Tango T600 thậm chí còn có chất lượng hoàn thiện cao hơn một số mẫu xe đời mới đang bán trên thị trường. Là sản phẩm tâm huyết của ông Rick Woodbury và con trai Bryan, Tango T600 chưa từng được sản xuất đại trà. Việc sản xuất những chiếc xe với số lượng giới hạn vốn rất tốn kém. Đó là lý do vì sao Tango T600 phải sử dụng phụ tùng của những mẫu xe khác, ví dụ như đèn pha có vẻ lấy từ Chrysler hay chìa khóa Pontiac. Ngăn đựng cốc trên tapi cửa của xe lại được lấy từ Mazda Miata MX-5 và cột lái của Cadillac CTS. Mục tiêu của cha con nhà Woodbury chính là tạo ra một mẫu ôtô điện của người Mỹ vừa thân thiện với môi trường vừa chiếm ít không gian trên đường phố, từ đó giảm tắc nghẽn giao thông. Tango T600 đã hoàn thành được cả 2 mục tiêu này khi có khả năng luồn lách rất tốt trên đường phố đông xe cộ. Trải nghiệm thực tế của Donut Media cho thấy xe điện Tango T600 có thể lách vào khoảng trống giữa 2 chiếc ô tô đang dừng chờ đèn đỏ. Ngoài ra, chiếc xe này còn thu hút rất nhiều sự chú ý khi chạy trên đường. Tất nhiên, người ngồi bên trong xe sẽ không thể cảm thấy thoải mái vì Tango T600 quá hẹp. Người ngồi ở hàng ghế sau thậm chí còn có cảm giác đang ngồi bên trong một chiếc va ly. Bên cạnh đó, nội thất của Tango T600 còn khá ồn khi xe chạy trên đường và chở được rất ít đồ. Bản thân "cha đẻ" của Tango T600 cũng thừa nhận chiếc xe này có chất lượng lái khá tệ. "Tôi biết là chiếc xe này lái rất dở. Nhưng mà dở còn hơn là bị tắc đường, đúng không", ông Woodbury nói với phóng viên Top Gear. Bù lại, Tango T600 có khả năng tăng tốc ấn tượng nhờ 2 mô-tơ điện một chiều DC có công suất tổng cộng lên đến 800 mã lực và mô-men xoắn cực đại 3.000 lb-ft (khoảng 4.067 Nm). Nhờ đó, trên lý thuyết, xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian chỉ 3,2 giây và đạt vận tốc tối đa 283 km/h. Chưa dừng ở đó, bên trong Tango T600 còn có công tắc để chuyển đổi từ mạch nối tiếp sang mạch song song. Nhờ đó, với cùng điện áp, xe sẽ có cường độ dòng điện lớn gấp đôi. Nằm bên dưới gầm xe là ắc quy hoặc cụm pin, mang đến trọng tâm thấp cho xe. Xe có thể dùng ắc quy Hawker Odysseys 228V, Exide Orbital XCD 300V, Optima Yellow Top hoặc pin lithium-ion 250V tùy chọn. Thời gian sạc đầy pin với nguồn điện AC là chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Nếu dùng nguồn 120V, pin sẽ được sạc đầy qua đêm. Trong khi đó, nếu dùng bộ sạc 200A, xe có thể tăng dung lượng lên 80% sau 10 phút.



Khi dùng ắc quy axit-chì có dung lượng 10 kWh, xe thể chạy được quãng đường từ 96 - 128 km. Con số tương ứng khi dùng pin lithium-ion 49 kWh là 240 km. Để đảm bảo an toàn cho người ngồi bên trong xe, Tango T600 được trang bị khung roll cage đạt tiêu chuẩn xe đua NASCAR.



Ngoài ra, toàn bộ phần thân vỏ của xe còn được làm từ sợi carbon bền, nhẹ. Đáng tiếc là chỉ có một vài chiếc Tango T600 được xuất xưởng và có giá lên đến 300.000 USD (khoảng hơn 700 triệu đồng) theo tỷ giá hiện tại. Một trong số ít những người hiện đang sở hữu chiếc xe này chính là nam tài tử George Clooney. Video: Tango T600 - xe ôtô điện tí hon nhanh và đắt hơn cả Tesla.

Những chiếc xe tí hon với nội thất chỉ đủ chỗ cho 1 hoặc 2 người ngồi đã không còn hiếm trên thế giới. Tuy nhiên, hiếm chiếc xe nào cao, hẹp, nhanh và đắt đỏ như Tango T600 chạy điện. Để hiểu rõ hơn về chiếc xe này, kênh YouTube Donut Media đã quyết định trải nghiệm thực tế Tango T600. Qua đoạn video của Donut Media, có thể thấy Tango T600 tí hon sở hữu nội thất 2 chỗ ngồi rất hẹp. Điều này không có gì lạ vì xe chỉ dài 2.600 mm và rộng 990 mm. Thậm chí, Tango T600 còn hẹp hơn một số mẫu mô tô phân khối lớn đang bán trên thị trường. Bên cạnh đó là chiều cao gầm chỉ 102 mm, hệ thống treo với hành trình siêu ngắn và bộ vành có đường kính 10 inch. Tuy nhiên, nội thất của Tango T600 lại có thiết kế và trang bị như xe đua. Điều này được thể hiện rõ qua khu vực mặt táp-lô của xe với vô lăng Momo và bảng đồng hồ MoTeC. Thêm vào đó là ghế xe đua Sparco, dây đai an toàn 4 điểm, màn hình thông tin giải trí Alpine, hệ thống định vị vệ tinh GPS và camera lùi. Theo đánh giá của Donut Media, nội thất của Tango T600 thậm chí còn có chất lượng hoàn thiện cao hơn một số mẫu xe đời mới đang bán trên thị trường. Là sản phẩm tâm huyết của ông Rick Woodbury và con trai Bryan, Tango T600 chưa từng được sản xuất đại trà. Việc sản xuất những chiếc xe với số lượng giới hạn vốn rất tốn kém. Đó là lý do vì sao Tango T600 phải sử dụng phụ tùng của những mẫu xe khác, ví dụ như đèn pha có vẻ lấy từ Chrysler hay chìa khóa Pontiac. Ngăn đựng cốc trên tapi cửa của xe lại được lấy từ Mazda Miata MX-5 và cột lái của Cadillac CTS. Mục tiêu của cha con nhà Woodbury chính là tạo ra một mẫu ôtô điện của người Mỹ vừa thân thiện với môi trường vừa chiếm ít không gian trên đường phố, từ đó giảm tắc nghẽn giao thông. Tango T600 đã hoàn thành được cả 2 mục tiêu này khi có khả năng luồn lách rất tốt trên đường phố đông xe cộ. Trải nghiệm thực tế của Donut Media cho thấy xe điện Tango T600 có thể lách vào khoảng trống giữa 2 chiếc ô tô đang dừng chờ đèn đỏ. Ngoài ra, chiếc xe này còn thu hút rất nhiều sự chú ý khi chạy trên đường. Tất nhiên, người ngồi bên trong xe sẽ không thể cảm thấy thoải mái vì Tango T600 quá hẹp. Người ngồi ở hàng ghế sau thậm chí còn có cảm giác đang ngồi bên trong một chiếc va ly. Bên cạnh đó, nội thất của Tango T600 còn khá ồn khi xe chạy trên đường và chở được rất ít đồ. Bản thân "cha đẻ" của Tango T600 cũng thừa nhận chiếc xe này có chất lượng lái khá tệ. "Tôi biết là chiếc xe này lái rất dở. Nhưng mà dở còn hơn là bị tắc đường, đúng không", ông Woodbury nói với phóng viên Top Gear. Bù lại, Tango T600 có khả năng tăng tốc ấn tượng nhờ 2 mô-tơ điện một chiều DC có công suất tổng cộng lên đến 800 mã lực và mô-men xoắn cực đại 3.000 lb-ft (khoảng 4.067 Nm). Nhờ đó, trên lý thuyết, xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian chỉ 3,2 giây và đạt vận tốc tối đa 283 km/h. Chưa dừng ở đó, bên trong Tango T600 còn có công tắc để chuyển đổi từ mạch nối tiếp sang mạch song song. Nhờ đó, với cùng điện áp, xe sẽ có cường độ dòng điện lớn gấp đôi. Nằm bên dưới gầm xe là ắc quy hoặc cụm pin, mang đến trọng tâm thấp cho xe. Xe có thể dùng ắc quy Hawker Odysseys 228V, Exide Orbital XCD 300V, Optima Yellow Top hoặc pin lithium-ion 250V tùy chọn. Thời gian sạc đầy pin với nguồn điện AC là chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Nếu dùng nguồn 120V, pin sẽ được sạc đầy qua đêm. Trong khi đó, nếu dùng bộ sạc 200A, xe có thể tăng dung lượng lên 80% sau 10 phút.



Khi dùng ắc quy axit-chì có dung lượng 10 kWh, xe thể chạy được quãng đường từ 96 - 128 km. Con số tương ứng khi dùng pin lithium-ion 49 kWh là 240 km. Để đảm bảo an toàn cho người ngồi bên trong xe, Tango T600 được trang bị khung roll cage đạt tiêu chuẩn xe đua NASCAR.



Ngoài ra, toàn bộ phần thân vỏ của xe còn được làm từ sợi carbon bền, nhẹ. Đáng tiếc là chỉ có một vài chiếc Tango T600 được xuất xưởng và có giá lên đến 300.000 USD (khoảng hơn 700 triệu đồng) theo tỷ giá hiện tại. Một trong số ít những người hiện đang sở hữu chiếc xe này chính là nam tài tử George Clooney. Video: Tango T600 - xe ôtô điện tí hon nhanh và đắt hơn cả Tesla.