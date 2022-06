Tận thấy siêu xe Mercedes-AMG ONE triệu đô bản thương mại

Sau 5 năm với nhiều lần trì hoãn, siêu phẩm Mercedes- AMG ONE đã được ra mắt với thiết kế và thông số vận hành ấn tượng. Những khó khăn đến từ việc tinh chỉnh động cơ F1 phù hợp với quá trình sử dụng trên đường phố, tiêu chuẩn khí thải, chất lượng và tuổi thọ các chi tiết cơ khí… Về mặt ngoại thất, Mercedes-AMG ONE bản thương mại khá tương đồng với các bản concept trước đây. Khối lượng của xe đạt mức 1.695 kg. AMG ONE sở hữu nước sơn đặc biệt 2 tông màu cùng những họa tiết logo Mercedes-Benz. Tùy chọn này từng xuất hiện trên chiếc GT Black Series P One Edition. Nhiều chi tiết đóng vai trò tối ưu hóa khả năng khí động học như khe thoát gió hốc bánh trước, cánh gió sau với 3 mức điều chỉnh: Highway, Track và Race DRS. Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm 10 chấu hợp kim nhôm với tấm che khí động học bằng sợi carbon. Thiết kế mâm 9 chấu hợp kim magnesium là tùy chọn cao cấp hơn. Phần đuôi của chiếc xe được tinh chỉnh lại một số chi tiết như viền phía trên hệ thống đèn hậu, khuếch tán gió và ống xả kích thước lớn mang phong cách F1… Tấm che khoang động cơ bằng sợi carbon có thể tháo rời được, tích hợp công nghệ thiết kế khe gió NACA đặc trưng của ngành hàng không. Nội thất được tối giản với bảng đồng hồ táp-lô và màn hình trung tâm 10 inch. Các chất liệu được sử dụng tại vị trí này bao gồm sợi Dinamica, sợi carbon và da Nappa cao cấp. Ghế thể thao được làm từ sợi carbon nhằm tối ưu khối lượng của xe. Tựa lưng có thể điều chỉnh 2 độ nghiêng (25 độ và 30 độ). Chiếc xe vẫn được trang bị đầy đủ các tiện nghi như hệ thống âm thanh Burmester, điều hòa, 2 cổng USB, bình chữa cháy… Bàn đạp ga thắng có thể dịch chuyển theo ý muốn. Do không có kính chắn gió sau, người lái phải sử dụng tính năng MirrorCam thời gian thực để quan sát các khu vực phía sau xe. Mercedes-AMG ONE được trang bị khối động cơ đốt trong V6 dung tích 1.6L, công suất 574 mã lực cùng giới hạn vòng tua lên đến 11.000 vòng/phút. Chiếc xe được bổ sung thêm 4 bộ động cơ điện: 1 ở trục khuỷu (MGU-K), 1 ở turbo khí xả (MGU-H) và 2 ở cầu trước (MGU-FL/MGU-FR). Các chi tiết này có công suất lần lượt là 163 mã, 122 mã và 326 mã lực, giúp chiếc xe có tổng công suất lên đến 1.063 mã lực. AMG trang bị cho chiếc xe hộp số sàn tự động 7 cấp hoàn toàn mới tích hợp khóa vi sai, với cầu trước được cung cấp năng lượng bởi cặp động cơ điện. Hệ thống dẫn động 4 bánh AMG Performance 4MATIC có khả năng biến thiên độc lập từng bánh theo điều kiện mặt đường. Người lái có thể điều chỉnh hệ thống treo với 3 mức: Comfort, Sport và Sport . Cầu trước và sau có thể hạ thấp lần lượt 37 mm và 30 mm, giúp tăng tính khí động học. Xe có 6 chế độ lái gồm Race Safe, Race, EV, Race Plus, Strat 2 và Individual. Tính năng RACE START giúp AMG ONE có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,9 giây. Chiếc xe sử dụng dòng điện cao thế 800 V, thay cho mức 400 V thông dụng. Nhờ vào bộ pin điện 8,4 kWh, chế độ EV có khả năng di chuyển với quãng đường tối đa 18,1 km. Hệ thống hỗ trợ khả năng tái tạo năng lượng khi xe giảm tốc nhờ vào cặp động cơ điện ở cầu trước với tỷ lệ lên đến 80%.Giá xe Mercedes-AMG ONE bản sản xuất khởi điểm khoảng 2,72 triệu USD và chỉ có 275 chiếc được sản xuất. Mẫu siêu xe này sẽ được trưng bày tại Goodwood Festival vào cuối tháng 6 này. Video: Xem chi tiết siêu phẩm Mercedes-AMG ONE.

