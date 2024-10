Tận thấy siêu xe MC20 Maserati per Maserati độc nhất thế giới

Vừa qua, tại trụ sở của hãng Maserati tại Viale Ciro Menotti thuộc Modena, Italia đã diễn ra một sự kiện vô cùng đặc biệt. Đó là lễ bàn giao mẫu xe MC20 Maserati per Maserati độc nhất vô nhị dành cho 2 anh em Alberto và Ettore Maserati. Alberto và Ettore Maserati là những người cháu ruột của Ettore Maserati, nhà sáng lập thương hiệu Maserati cùng với các anh em của ông là Alfieri và Ernesto vào năm 1914. Những người cháu Alberto và Ettore Maserati cũng được thừa hưởng từ ông nội niềm đam mê với những khối động cơ và khao khát biến ước mơ thành hiện thực. Siêu xe MC20 Maserati per Maserati xuất phát từ mong muốn để lại cho con cháu của họ một kỷ niệm hữu hình về thương hiệu xe vốn đang là biểu tượng của sự sang trọng và thể thao trên toàn thế giới, đã nổi bật trong ngành công nghiệp ôtô và đua xe thể thao trong 110 năm. Chiếc siêu xe “Maserati dành cho Maserati” này được phát triển dựa trên nền tảng của phiên bản mui trần MC20 Cielo, có thân xe được sơn màu xanh Blu Infinito với sọc trắng Bianco Pastello, với họa tiết Cây đinh ba trên khoang động cơ được hoàn thiện bằng màu Xám Pastel. Ngoại thất nổi bật với gói sợi carbon được trang bị cho bộ chia gió phía trước và lưới tản nhiệt, các tấm ốp bập bênh và bộ khuếch tán lớn phía sau. Chiếc xe độc nhất này còn có các huy hiệu độc đáo ở hai bên hiển thị dòng chữ Maserati per Maserati và chắn bùn phía sau có thêm logo chữ màu trắng Bianco Pastello. Các kẹp phanh được sơn màu Rosso tương phản và ẩn sau bánh xe 20 inch màu Đen bóng với các chi tiết điểm nhấn màu bạc. Maserati cho biết cabin của chiếc xe được bọc da Alcantara và sợi carbon, vô lăng được hoàn thiện với tông màu đen-đen cũng xuất hiện trên bảng điều khiển và các tấm cửa, trong khi các điểm nhấn Nero/Blu tăng thêm vẻ sống động cho xe. Tương tự như các phiên bản MC20 khác, độc bản Maserati per Maserati vẫn được trang bị động cơ xăng Nettuno V6 tăng áp kép 3.0L, sản sinh công suất 630 mã lực (463 kW) và mô-men xoắn cực đại 730 Nm. Sức mạnh này được truyền đến các bánh sau thông qua hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Lễ bàn giao xe diễn ra với sự góp mặt của nhiều vị khách mời đặc biệt, bao gồm những người thuộc hàng cháu chắt của nhà sáng lập Ettore Maserati cũng như vợ của Carlo Maserati (con trai của Ettore), người đã qua đời vào năm 2018. Luca Delfino, Giám đốc Thương mại Toàn cầu của Maserati, đã đến dự buổi lễ cùng với Andrea Bertolini, Chuyên gia lái thử chính của Maserati. Ngoài ra còn có một nhân vật lịch sử của Maserati là ông Ermanno Cozza, người đã làm việc chính thức cho thương hiệu này trong 60 năm, sau khi từng trải qua thời gian tập sự ở vị trí thợ sửa chữa động cơ khi chỉ mới 18 tuổi vào năm 1951. Sự kiện quy mô nhỏ giống như một cuộc đoàn tụ gia đình thực sự. Sản phẩm mới được ra mắt bởi những người đã tự sản xuất MC20 Maserati per Maserati; bên cạnh đó là những chiếc Maserati cổ A6, 6C34 và 6CM giống như trong bức ảnh lưu niệm giữa các anh chị em cùng dòng họ. Chiếc xe đặc biệt này là sản phẩm 100% được sản xuất tại Modena, một cách thể hiện lý tưởng về mọi thứ đã làm nên sự vĩ đại và nổi tiếng của thương hiệu Maserati vượt ra ngoài biên giới nước Ý. Nhờ sự tùy chỉnh tinh tế và chuyên dụng, kết quả của chương trình cá nhân hóa Fuoriserie phản ánh mong muốn bày tỏ lòng tôn kính đối với lịch sử của Maserati và tạo cho chiếc MC20 Maserati per Maserati dấu ấn độc đáo, để lại ấn tượng khó phai. Video: Ra mắt MC20 Maserati per Maserati độc nhất vô nhị.

