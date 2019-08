Tạm biệt người phụ nữ lái xe ôtô nhanh nhất thế giới

Jessi Combs, 39 tuổi, nữ tay đua xe hơi, một nhà sản xuất chương trình nổi tiếng. Cô đã gặp tai nạn khi đang nỗ lực phá kỷ lục tốc độ mặt đất do chính mình lập nên trên lòng hồ cạn ở Sa mạc Alvord, bang Oregon (Mỹ). Combs đã lập kỷ lục thế giới đầu tiên vào tháng 10/2013 khi lái chiếc xe bốn bánh động cơ phản lực đạt tốc độ 641 km/h. Năm ngoái, cô đã phá kỉ lục đó bằng một con số mới - hơn 777 km/h, nhưng không được ghi nhận chính thức do các vấn đề về kỹ thuật. Trước khi xảy ra tai nạn một ngày, cô đã chia sẻ trên Instagram về mục tiêu lập kỷ lục tốc độ 996 km/h bằng xe gắn động cơ phản lực. Trong bản thông cáo, gia đình cô cho biết: "Mơ ước lớn nhất của Jessi là trở thành người phụ nữ nhanh nhất thế giới", và "cô đã rời bỏ thế giới này với tốc độ nhanh hơn bất kỳ người phụ nữ nào trong lịch sử."Tay đua Jessi Combs còn làm chủ nhiều chương trình truyền hình, như "The List" của Autoblog trong suốt 70 tập từ tháng 12/2011 đến tháng 12/2017, hay chương trình "Overhaulin'", "Extreme 4x4" và "All Girls Garage". Cô cũng là khách mời tham gia các chương trình: "Mythbusters" và "Jay Leno's Garage." Jessi nuôi dưỡng niềm đam mê tốc độ từ nhỏ. Sự nghiệp của cô khởi sắc sau khi cô chuyển từ quê nhà - thành phố Rapid, bang Nam Dakota tới Laramie, bang Wyoming để theo học trường WyoTech, nơi cô đã lấy bằng độ xe. Jessi tham gia giải đua King of the Hammers vào các năm 2010, 2012, 2013, và giành chiến thắng hạng mục kỹ thuật vào năm 2014, trở thành người phụ nữ đầu tiên tham gia giải Ultra4. Năm 2011, Jessi tham gia đua Baja 1000, về nhì ở hạng Class 10. "Tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ ít nhất hai lần. Tôi không muốn bỏ cuộc ngay sau lần đầu tiên," cô nói trong bản tự thuật chính thức. Tạm biệt tay đua nữ tài năng Jessi Combs. Video: Người phụ nữ lái xe ôtô nhanh nhất thế giới.

Jessi Combs, 39 tuổi, nữ tay đua xe hơi, một nhà sản xuất chương trình nổi tiếng. Cô đã gặp tai nạn khi đang nỗ lực phá kỷ lục tốc độ mặt đất do chính mình lập nên trên lòng hồ cạn ở Sa mạc Alvord, bang Oregon (Mỹ). Combs đã lập kỷ lục thế giới đầu tiên vào tháng 10/2013 khi lái chiếc xe bốn bánh động cơ phản lực đạt tốc độ 641 km/h. Năm ngoái, cô đã phá kỉ lục đó bằng một con số mới - hơn 777 km/h, nhưng không được ghi nhận chính thức do các vấn đề về kỹ thuật. Trước khi xảy ra tai nạn một ngày, cô đã chia sẻ trên Instagram về mục tiêu lập kỷ lục tốc độ 996 km/h bằng xe gắn động cơ phản lực. Trong bản thông cáo, gia đình cô cho biết: "Mơ ước lớn nhất của Jessi là trở thành người phụ nữ nhanh nhất thế giới", và "cô đã rời bỏ thế giới này với tốc độ nhanh hơn bất kỳ người phụ nữ nào trong lịch sử." Tay đua Jessi Combs còn làm chủ nhiều chương trình truyền hình, như "The List" của Autoblog trong suốt 70 tập từ tháng 12/2011 đến tháng 12/2017, hay chương trình "Overhaulin'", "Extreme 4x4" và "All Girls Garage". Cô cũng là khách mời tham gia các chương trình: "Mythbusters" và "Jay Leno's Garage." Jessi nuôi dưỡng niềm đam mê tốc độ từ nhỏ. Sự nghiệp của cô khởi sắc sau khi cô chuyển từ quê nhà - thành phố Rapid, bang Nam Dakota tới Laramie, bang Wyoming để theo học trường WyoTech, nơi cô đã lấy bằng độ xe. Jessi tham gia giải đua King of the Hammers vào các năm 2010, 2012, 2013, và giành chiến thắng hạng mục kỹ thuật vào năm 2014, trở thành người phụ nữ đầu tiên tham gia giải Ultra4. Năm 2011, Jessi tham gia đua Baja 1000, về nhì ở hạng Class 10. "Tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ ít nhất hai lần. Tôi không muốn bỏ cuộc ngay sau lần đầu tiên," cô nói trong bản tự thuật chính thức. Tạm biệt tay đua nữ tài năng Jessi Combs. Video: Người phụ nữ lái xe ôtô nhanh nhất thế giới.