Tại sao siêu xe Ferrari F430 lại được nhiều đại gia săn lùng?

Tại Việt Nam, số lượng Ferrari cũ không hề ít với nhiều mẫu xe ấn tượng. Trong thời gian gần đây, phong trào săn tìm những chiếc siêu xe Ferrari cũ đang dần gia tăng với nhiều mẫu xe độc đáo dần được “lộ diện”. Những chiếc Ferrari với tuổi đời trên 10 năm dần trở thành những chiếc xe đắt giá. Đi kèm với đó chính là tin vui khi thương hiệu Ferrari chính thức mở đại lý sửa chữa tại Việt Nam, những người chơi Ferrari tại Việt Nam lại thêm yên tâm khi những chiếc xe của mình sẽ được “chăm sóc” một cách kỹ lưỡng, cẩn thận.Siêu xe Ferrari F430 được ra mắt chính thức lần đầu tiên vào năm 2004 tại triển lãm ô tô quốc tế Paris Motorshow, kế thừa và phát huy những thành công mà 360 Modena đã đạt được. So với 360, F430 có thiết kế hiện đại hơn cùng đường nét có phần góc cạnh hơn cùng vài nâng cấp về động cơ. Là một trong những chiếc Ferrari F430 hàng hiếm tại Việt Nam, đây là một chiếc xe ở trong tình trạng rất tốt với lớp sơn màu đỏ truyền thống Rosso Corsa bóng bẩy. Ngoài ra, xe còn được dán thêm hai đường kẻ trang trí tương tự với phiên bản 430 Scuderia. Là một mẫu xe kế nhiệm của 360, Ferrari F430 sở hữu một số điểm khác biệt rõ rệt về thiết kế ngoại thất nhằm tăng hiệu quả khí động học. Mặc dù hệ số kéo vẫn được giữ nguyên nhưng lực ép đã được tăng lên đáng kể so với mẫu 360 trước đó. Ferrari F430 sở hữu nhiều chi tiết được lấy cảm hứng từ các mẫu xe huyền thoại của hãng. Ở phần cản trước, các chi tiết được thiết kế lại nhưng vẫn giữ lại kiểu dáng quen thuộc của 360. Phần hốc gió được thiết kế mở rộng theo dạng thoải, nhằm điều chỉnh luồng gió khi xe ở tốt độ cao. Hai hốc gió này được lấy cảm hứng từ chiếc xe đua Ferrari 156 dino shark nose – một mẫu xe đua huyền thoại của Ferrari đã chiếc thắng tại giải đua F1 vào năm 1961. Xe được thiết kế với dạng đèn chiếu sáng tối giản, không quá cầu kì. Phần thân xe không có quá nhiều sự khác biệt so với phiên bản 360 trước đó. Điểm khác biệt lớn nhất chính là các chi tiết đã được thiết kế lại góc cạnh hơn như hai hốc gió thân xe. Phần hốc gió trên được thiết kế mở rộng, nổi lên rõ rệt nhằm đưa gió vào động cơ hiệu quả hơn. Trên F430, phần gương xe cũng được thiết kế góc cạnh với logo tên xe được in trên phần gương trái. Khoang nội thất của chiếc F430 này mang màu da bò quen thuộc như trên các mẫu Ferrari huyền thoại. Với các chi tiết được thiết kế một cách đầy đủ hơn, hiện đại hơn, khoang nội thất này đem lại một cảm giác thể thao hơn cho người lái. Đồng thời, đây cũng là một trong những chiếc Ferrari đầu tiên được trang bị các nút bấm trên vô lăng, giúp giảm bớt thao tác thừa cho người lái khi cầm lái “con ngựa hoang” này. Video: Đánh giá siêu xe Ferrari F430 (Nguồn: Top Gear).

