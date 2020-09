Tại sao Kia Sedona máy xăng cũ tại Việt Nam khó bán?

Kia Sedona tại Việt Nam là dòng MPV ăn khách với 2 loại động cơ xăng và dầu. Xe có 3 phiên bản: Đắt nhất là máy xăng 3.3 Platinum G hơn 1,4 tỷ đồng. Máy dầu 2.2L có giá dễ chịu hơn với bản dầu cao cấp Platinum D là 1,2 tỷ đồng và Luxury là 1,129 tỷ đồng. Trong 3 phiên bản trên của Sedona, khách hàng Việt chuộng phiên bản Platinum D giá 1,2 tỷ đồng nhiều nhất vì cân bằng nhiều yếu tố về trang bị tiện nghi, vận hành, giá bán. Bản Luxury tiêu chuẩn cho khách hàng chạy dịch vụ lựa chọn. Bản máy xăng 3.3 Platinum G hơn 1,4 tỷ đồng chỉ số ít khách hàng gia đình mua sử dụng vì thường không thích mùi dầu. Khảo sát thị trường xe cũ, có thể thấy những chiếc Kia Sedona máy xăng 3.3 V6 sẽ mất giá khá nhiều so với khi mua mới lăn bánh gần 1,6 tỷ đồng. Điển hình như chiếc Sedona đời 2015 trong bài này. Sau khi lăn bánh 92.000km, chiếc Sedona này đang được chào bán với giá 748 triệu đồng, có thể thấy, sau khi lăn bánh khoảng 5 năm, chủ xe Sedona đã “lỗ” hơn 700 triệu đồng. Sedona bản máy dầu 2.2L bản DATH cùng đời 2015 đang được chào bán rộng rãi với giá khoảng 750 triệu đồng. Nhìn chung, bản máy dầu của Kia Sedona được lòng nhiều người dùng Việt hơn bản máy xăng, vì máy dầu có tính kinh tế cao hơn, độ bền bỉ đã được kiểm chứng và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Mẫu xe MPV Kia Sedona được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với cả hai phiên bản động cơ xăng V6 3.3L và dầu 4cyl 2.2L. Trong đó, phiên bản động cơ xăng này là loại động cơ V6 3.3L hút khí tự nhiên sản sinh công suất 266 mã lực tại vòng tua 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 318Nm tại vòng tua 5.200 vòng/phút. Trong khi phiên bản động cơ dầu trang bị động cơ 2.2L còn lại có công suất 190 mã lực tại vòng tua 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 440 Nm tại dải vòng tua 1.750~2.750 vòng/phút. Cả hai phiên bản đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp (8 AT) và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Ngoại thất xe mang thiết kế khá bền dáng, trang bị lưới tản nhiệt hình tổ ong. Phần đầu xe sử dụng cụm đèn pha HID dạng thấu kính cùng dải đèn LED ban ngày hiện đại. Cản trước được hạ thấp với tấm ốp nhựa màu sáng, cùng đường viền crom sáng ôm lấy đèn sương mù dạng Projector. Xe sở hữu bộ mâm hợp kim nhôm kích thước 18 inch đi cùng lốp xe (235/60R18), gương chiếu hậu điều chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn LED báo rẽ. Nội thất Sedona thiết kế đề cao sự tiện dụng, rộng rãi và thoải mái cho cả gia đình, cả hai hàng ghế phía sau được sắp xếp linh hoạt đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng của gia đình, đây chính là thế mạnh được người dùng đánh giá cao về Sedona. Xe được trang bị ghế xe bọc Da cao cấp với các đường chỉ màu đỏ nổi bật, ghế lái được điều chỉnh điện. Trang bị vô lăng xe 3 chấu thiết kế nhỏ, bọc da tích hợp đầy đủ các phím bấm điều khiển hành trình (Cruise control), hệ thống âm thanh, giải trí, điện thoại rảnh tay, cửa hông xe trượt điện có tính năng chống kẹt và trang bị rèm che nắng. Hệ thống giải trí Sedona sử dụng màn hình 7 inch, đầu CD, Radio, các cổng kết nối USB, AUX, Bluetooth. Hệ thống giải trí với 8 loa Infinity, trang bị hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập có các các cửa gió được bố trí đầy đủ cho cả 2 hàng ghế phía sau với 7 chỗ ngồi (bố trí kiểu 2-2-3), cửa sổ trời,… Ở phiên bản cao cấp này, Sedona GATH được trang bị đầy đủ hệ thống an toàn như: chống bó cứng phanh (ABS); hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD); hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA); hệ thống hỗ trợ khởi động ngang dốc (HAC); hệ thống cân bằng điện tử (ESP); hệ thống ga tự động (Cruise Control); khởi động bằng nút bấm & khóa điện thông minh; khóa cửa xe tự động theo tốc độ; cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước; camera lùi. Bên cạnh 6 túi khí, tính năng an toàn cảnh báo làn đường và cảnh báo điểm mù Tại thị trường Việt Nam, Kia Sedona là mẫu xe bán chạy hàng đầu phân khúc MPV 7 chỗ cỡ lớn nhờ lợi thế lắp ráp trong nước (THACO), đa dạng phiên bản, trang bị tốt trong tầm giá. Hiện tại mẫu xe này không có đối thủ xứng tầm khi Toyota Sienna không được phân phối chính hãng, còn Honda Odyssey đã ngừng phân phối vì giá cao, doanh số khiêm tốn. Video: Chi tiết Kia Sedona 2021 thế hệ mới tại Hàn Quốc.

