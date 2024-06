Suzuki XL7 Hybrid 2024 từ 448 triệu đồng tại Indonesia đã về Việt Nam

Một số tư vấn bán hàng cho biết, Suzuki XL7 Hybrid 2024 mới đã được đưa về đại lý Việt, song thời điểm ra mắt và giá bán cũng như các trang bị cụ thể trên xe đều là ẩn số. Suzuki XL7 đang mở bán tại thị trường ôtô Việt Nam hiện nay là sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia, do đó nhiều khả năng bản Hybrid cũng sẽ được nhập từ "Xứ sở vạn đảo". Ngoại hình mẫu xe MPV Suzuki XL7 Hybrid giá mềm tại thị trường Indonesia được tinh chỉnh nhẹ để trở nên thể thao hơn so bản thuần xăng. Theo đó, lưới tản nhiệt sơn màu đen mới thay vì mạ crôm như trước, vành la-zăng 16 inch cũng sơn đen đầy khỏe khoắn. Đèn pha có thêm tính năng tự động bật/tắt với cảm biến ánh sáng và tính năng chờ dẫn đường (Guideline Me Light) mới, gương chiếu hậu tự động gập mới. Đặc biệt là sự xuất hiện của huy hiệu “Hybrid” màu xanh trên cửa cốp, một trang bị nhằm gia tăng tính nhận diện cho xe. Nẹp mạ crôm phía dưới kính chắn gió sau cũng là điểm mới, giúp mẫu xe MPV XL7 Hybrid thế hệ mới thêm phần cứng cáp hơn. Bên trong xe, Suzuki XL7 Hybrid 2024 tại Thái Lan sở hữu bảng đồng hồ mới với màn hình màu 4,2 inch ở giữa, hiển thị thông tin về dung lượng pin. Ngoài ra, xe còn có thêm màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch mới, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, và hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control. Trừ những thay đổi trên, Suzuki XL7 Hybrid 2024 tại Thái Lan vẫn giữ lại các trang bị nội - ngoại thất của bản máy xăng thông thường. Theo đó, xe được trang bị vành hợp kim 16 inch, đèn pha LED, đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù trước, đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/tích hợp đèn báo rẽ, baga nóc và ốp cua lốp màu đen. Trang bị nội thất của xe gồm có ghế bọc da pha nỉ, ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng, 2 hàng ghế sau gập phẳng xuống sàn, vô lăng 3 chấu bọc da chỉnh 2 hướng, 3 cổng sạc 12V, điều hòa tự động đi kèm màn hình hiển thị, cửa gió dành cho 2 hàng ghế sau, lọc không khí, sạc điện thoại không dây, camera hành trình phía trước, hệ thống âm thanh 6 loa, khởi động máy bằng nút bấm và chìa khóa thông minh. Trang bị an toàn của Suzuki XL7 Hybrid 2024 không có gì mới, vẫn có 2 túi khí trước, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc. Đúng như tên gọi, Suzuki XL7 Hybrid sở hữu động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, kết hợp cùng pin lithium-ion 10Ah 12V và máy phát điện tích hợp bộ đề ISG. Hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Kết nối với đó là hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp. Giá xe Suzuki XL7 Hybrid 2023 ở thị trường Indonesia dao động từ 283,9 - 304,9 triệu Rupiah (khoảng 448 - 482 triệu đồng). Với những tinh chỉnh về thiết kế, bổ sung thêm trang bị, công nghệ, giá xe Suzuki XL7 Hybrid khi về Việt Nam chắc chắn sẽ cao hơn mức 639,9 triệu đồng của bản Sport Limited. Được định vị tại phân khúc MPV vốn khá chật chội khi có sự góp mặt của hơn 10 mẫu xe thành viên, Suzuki XL7 hiện vẫn đang là một trong những lựa chọn ưu tiên của người Việt khi tìm mua xe đa dụng phổ thông. Kết thúc 4 tháng đầu năm 2024, đã có tất cả 1.737 chiếc XL bán ra, đứng thứ 2 toàn đội, chỉ sau Mitsubishi Xpander. Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Suzuki XL7 Hybrid 2024 mới.

