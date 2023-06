Cận cảnh Suzuki XL7 Hybrid 2023 tiết kiệm xăng từ 448 triệu đồng

Suzuki đã chính thức giới thiệu phiên bản hybrid mới của dòng MPV 7 chỗ XL7 ở thị trường Indonesia. Đây là thị trường thứ hai đón nhận mẫu xe này, sau Ấn Độ với Suzuki XL6 Hybrid ra mắt vào năm ngoái. Tại thị trường Indonesia, Suzuki XL7 Hybrid 2023 mới sẽ có 2 bản trang bị là Beta và Alpha. Điểm nhấn của mẫu xe MPV Suzuki XL7 Hybrid 2023 tại Indonesia chính là hệ truyền động mild hybrid mới. Đây là mẫu xe thứ 3 tại Indonesia được trang bị hệ truyền động Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) này, sau Ertiga và Grand Vitara. Cụ thể, Suzuki XL7 Hybrid 2023 dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L quen thuộc, kết hợp với pin lithium-ion 10Ah 12V và máy phát điện tích hợp bộ đề ISG. Hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 103 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Động cơ cũng kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp như cũ. Ngoài hệ truyền động mới, Suzuki XL7 Hybrid 2023 còn được thay đổi nhẹ về ngoại thất và trang bị. Theo đó, mẫu MPV này được bổ sung lưới tản nhiệt sơn màu đen mới thay vì mạ crôm như trước. Tương tự như vậy, vành la-zăng của xe cũng được sơn màu đen và có đường kính 16 inch, giúp mẫu MPV này trông khỏe khoắn, thể thao hơn. Đúng như tin đồn, Suzuki XL7 Hybrid 2023 có thêm đèn pha tự động bật/tắt với cảm biến ánh sáng và tính năng chờ dẫn đường (Guideline Me Light) mới, gương chiếu hậu tự động gập mới. Các chi tiết khác như nẹp mạ crôm ngay dưới kính chắn gió sau và logo "Hybrid" mới trên cửa cốp. Riêng bản Alpha cao cấp sẽ có sơn ngoại thất phối 2 màu là trắng ngà Savanna Ivory - đen và trắng - đen thời trang hơn. Bên trong Suzuki XL7 Hybrid 2023 vẫn là không gian nội thất 7 chỗ như trước nhưng phối màu xám - đen mới, đi kèm những chi tiết ốp gỗ bóng màu đen. Mẫu MPV này có thêm một số trang bị như gương chiếu hậu kỹ thuật số cảm ứng ở bản Alpha và hệ thống kiểm soát hành trình. Những trang bị còn lại của Suzuki XL7 Hybrid 2023 không có gì thay đổi. Xe vẫn có những tính năng an toàn như 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và móc ghế trẻ em ISOFIX. Tại thị trường Indonesia, Suzuki XL7 sẽ có thêm phiên bản tiêu chuẩn là Zeta. Phiên bản này sẽ dùng động cơ xăng 1.5L thông thường thay vì hệ truyền động mild hybrid mới. Giá xe Suzuki XL7 Hybrid 2023 ở thị trường Indonesia dao động từ 283,9 - 304,9 triệu Rupiah (khoảng 448 - 482 triệu đồng). Trong khi đó, Suzuki XL7 Zeta 2023 có giá 256,1 triệu Rupiah (404 triệu đồng) ở bản số sàn và 267,1 triệu Rupiah (422 triệu đồng) ở bản số tự động. Sau Indonesia, mẫu xe MPV Suzuki XL7 Hybrid 2023 bản tiết kiệm xăng này dự kiến cũng sẽ ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam, tương tự trường hợp của Ertiga Hybrid. Video: Giới thiệu chi tiết Suzuki XL7 Hybrid 2023 tại Indonesia.

