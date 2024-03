Suzuki XL7 Hybrid 2024 giá rẻ, "ăn ít xăng" có về Việt Nam?

Suzuki XL7 Hybrid 2024 mới đã chính thức trình làng ở thị trường Indonesia vào hồi tháng 6/2023. Đến nay, mẫu MPV này tiếp tục được mở rộng thị trường sang Thái Lan. Tại thị trường Thái Lan, XL7 Hybrid 2024 chỉ có 1 phiên bản là GLX AT và giá bán chưa được công bố. So với bản máy xăng thông thường, mẫu xe này có một số thay đổi đáng chú ý cả về thiết kế, động cơ lẫn trang bị tiện nghi. Đầu tiên phải kể đến động cơ của mẫu xe MPV Suzuki XL7 Hybrid 2024. Tương tự xe ở Indonesia, mẫu xe này cũng được trang bị hệ truyền động mild hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L quen thuộc, máy phát điện tích hợp bộ đề ISG và pin lithium-ion 10 Ah 12V. Hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 105 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Động cơ đi kèm với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Theo hãng Suzuki, XL7 Hybrid chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 19,2 km/lít (khoảng 5,2 lít/100 km). Tiếp theo đó là những thay đổi ở ngoại hình của xe. Mẫu MPV này được bổ sung những chi tiết ngoại thất mới như lưới tản nhiệt và nẹp mạ crôm cũng như logo Hybrid trên cửa cốp sau. Bên cạnh đó là đèn pha có thêm tính năng tự động bật/tắt và chờ dẫn đường. Gương chiếu hậu của xe được trang bị tính năng tự động gập khi khóa cửa. Màu sơn ngoại thất be kết hợp với nóc đen cũng là điểm mới của mẫu MPV này. Ngoài ra, xe còn có 5 màu sơn khác là cam - nóc đen, trắng ngọc trai - nóc đen, trắng - nóc đen, xám, đen và trắng ngọc trai. Bên trong xe, Suzuki XL7 Hybrid 2024 tại Thái Lan sở hữu bảng đồng hồ mới với màn hình màu 4,2 inch ở giữa, hiển thị thông tin về dung lượng pin. Ngoài ra, xe còn có thêm màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch mới, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, và hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control. Trừ những thay đổi trên, Suzuki XL7 Hybrid 2024 tại Thái Lan vẫn giữ lại các trang bị nội - ngoại thất của bản máy xăng thông thường. Theo đó, xe được trang bị vành hợp kim 16 inch, đèn pha LED, đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù trước, đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/tích hợp đèn báo rẽ, baga nóc và ốp cua lốp màu đen. Trang bị nội thất của xe gồm có ghế bọc da pha nỉ, ghế lái chỉnh tay 6 hướng Ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng, 2 hàng ghế sau gập phẳng xuống sàn, vô lăng 3 chấu bọc da chỉnh 2 hướng, 3 cổng sạc 12V, điều hòa tự động đi kèm màn hình hiển thị, cửa gió dành cho 2 hàng ghế sau, lọc không khí, sạc điện thoại không dây, camera hành trình phía trước, hệ thống âm thanh 6 loa, khởi động máy bằng nút bấm và chìa khóa thông minh. Trang bị an toàn của Suzuki XL7 Hybrid 2024 tại Thái Lan không có gì mới, vẫn có 2 túi khí trước, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc. Theo kế hoạch, Suzuki XL7 Hybrid 2024 sẽ chính thức được trưng bày tại Thái Lan trong triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024 diễn ra vào cuối tháng này. Sau Thái Lan, mẫu MPV này có thể sẽ ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Hiện hãng Suzuki cũng đang phân phối Ertiga Hybrid ở thị trường Việt Nam. Video: Giới thiệu xe MPV Suzuki XL7 Hybrid 2024.

