Suzuki S-Presso 2023 giá rẻ, tiết kiệm xăng chỉ từ 266 triệu đồng

Tại triển lãm IIMS 2023 diễn ra tại Indonesia, hãng Suzuki không chỉ giới thiệu mẫu SUV cỡ B mới mang tên Grand Vitara. Bên cạnh đó, hãng còn ra mắt cả phiên bản nâng cấp nhẹ của mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ Suzuki S-Presso 2023 mới. Đây là mẫu xe đã lần đầu tiên trình làng tại Indonesia vào năm ngoái. Ở phiên bản 2023, mẫu xe SUV Suzuki S-Presso 2023 không có gì thay đổi ở thiết kế ngoại thất. Thay vào đó, hãng Suzuki dồn mọi cải tiến vào khu vực bên trong mẫu xe này. Tại đây, người lái sẽ nhanh chóng thấy sự khác biệt ở vô lăng của xe. Cụ thể, thay vì trống trơn như trước, vô lăng của Suzuki S-Presso 2023 giờ đây đã được tích hợp các phím chức năng mới để chỉnh âm lượng, chỉnh một số tính năng ở màn hình cảm ứng trung tâm, đàm thoại rảnh tay và điều khiển bằng giọng nói. Thay đổi tiếp theo là màn hình cảm ứng trung tâm của xe. Màn hình này vẫn có kích thước 7 inch như trước nhưng có thêm một số tính năng mới. Thông qua màn hình này, người dùng có thể biết thêm một số thông tin chi tiết hơn của xe. Ngoài trang bị tiện nghi, hãng Suzuki còn nâng cấp cả an toàn cho mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ này. So với phiên bản cũ, Suzuki S-Presso 2023 đã có thêm những tính năng an toàn như hệ thống cân bằng điện tử ESP, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc và móc ghế trẻ em ISOFIX. Những trang bị còn lại của Suzuki S-Presso 2023 không có gì mới, vẫn bao gồm đèn pha Halogen, vành 14 inch, ghế bọc nỉ phối 2 màu, bảng đồng hồ kỹ thuật số nằm bên trên màn hình cảm ứng trung tâm, 2 loa trên cửa trước, các núm xoay để chỉnh điều hòa, ghế sau gập 60:40, 2 túi khí, phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Động cơ của Suzuki S-Presso 2023 ở thị trường Indonesia tiếp tục là máy xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.0L với công suất tối đa 68 mã lực và mô-men xoắn cực đại 90 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 5 cấp. Ngoài ra, xe còn có tính năng tự động ngắt máy tạm thời Start-Stop để giúp giảm lượng xăng tiêu thụ. Tại thị trường Indonesia, Suzuki S-Presso 2023 là một lựa chọn hấp dẫn với những ai tìm kiếm xe nhỏ gọn, thực dụng và tiết kiệm xăng để đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản hàng ngày. Xe có 6 màu sơn ngoại thất cho khách hàng lựa chọn, bao gồm cam, đỏ, xanh dương, trắng, xám và bạc.Giá xe Suzuki S-Presso 2023 ở thị trường Indonesia khởi điểm từ 168,3 triệu Rupiah (266 triệu đồng) cho bản số sàn và 178,3 triệu Rupiah (282 triệu đồng) cho bản số tự động. Ngoài Indonesia, mẫu SUV đô thị nhỏ hơn cả Toyota Raize và Kia Sonet này hiện còn được bán ở thị trường Philippines. Video: Ra mắt Suzuki S-Presso 2023 giá rẻ, tiết kiệm xăng.

