Suzuki S-Presso 2022 - SUV đô thị bé hơn Toyota Raize, giá siêu rẻ

Đúng như thông tin từ trước đó, hãng Suzuki đã chính thức ra mắt mẫu SUV đô thị S-Presso trong triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2022. Đây là thị trường Đông Nam Á thứ hai đón nhận mẫu xe Suzuki S-Presso 2022 mới, sau Philippines. Theo ông Shingo Sezaki, đại diện của Suzuki Indonesia, sự xuất hiện của Suzuki S-Presso giá rẻ sẽ thổi làn gió mới vào phân khúc xe đô thị ở thị trường này. Với kích thước nhỏ gọn, mẫu xe này hứa hẹn sẽ rất linh hoạt và dễ luồn lách trên những con đường chật hẹp, đông đúc của Indonesia. Cụ thể, Suzuki S-Presso 2022 có chiều dài chỉ 3.565 mm, chiều rộng 1.520 mm, chiều cao 1.565 mm và chiều dài cơ sở 2.380 mm. Như vậy, so với những mẫu SUV hạng A đang bán tại Indonesia như Toyota Raize hay Kia Sonet, Suzuki S-Presso 2022 nhỏ hơn đáng kể. Ngoài ra, mẫu xe đô thị này còn sở hữu chiều cao gầm 180 mm và bán kính vòng quay 4,5 m. Những thông số này được đánh giá là sẽ phù hợp với điều kiện đường sá tại Indonesia. Tuy có kích thước nhỏ bé nhưng Suzuki S-Presso lại được thiết kế theo phong cách mạnh mẽ và rắn rỏi. Đó là lý do vì sao hãng Suzuki gọi mẫu xe này là SUV cỡ nhỏ. Được biết, cảm hứng thiết kế S-Presso bắt nguồn từ những mẫu SUV biểu tượng của hãng Suzuki. Trên đầu xe, S-Presso 2022 được trang bị lưới tản nhiệt chia thành 4 ô mạ crôm với logo của hãng Suzuki ở giữa. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha Halogen, tích hợp đèn báo rẽ. Bên dưới là hốc gió trung tâm được chia thành 2 tầng và tấm ốp gầm giả màu bạc. Chưa hết, mẫu SUV đô thị này còn có ốp gương ngoại thất và tay nắm cửa sơn cùng màu với thân xe. Tiếp đến là bộ vành hợp kim 14 inch, sơn 2 màu thể thao, cũng như nẹp thân xe và nẹp hốc bánh màu đen theo đúng truyền thống của phân khúc SUV. Đằng sau xe xuất hiện cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và đèn hậu hình chữ "C". Tương tự cản trước, cản sau của xe cũng tích hợp tấm ốp gầm giả màu bạc nhằm tạo vẻ đẹp khỏe khoắn cho mẫu SUV đô thị này. Bên trong Suzuki S-Presso 2022 là không gian nội thất 4 chỗ ngồi với ghế bọc nỉ phối 2 màu. Đặc biệt, xe còn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số nằm phía trên màn hình thông tin giải trí thay vì sau vô lăng như thiết kế nội thất ô tô thông thường. Màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng của xe có kích thước 6,8 inch, nằm bên trên nút bấm đóng/mở cửa sổ chỉnh điện và bật/tắt đèn cảnh báo nguy hiểm. Chưa dừng ở đó, Suzuki S-Presso 2022 còn được bố trí 2 loa trên cửa trước, viền cửa gió điều hòa màu bạc và các núm xoay để chỉnh điều hòa. Trên tappi cửa cũng có những chi tiết ốp màu bạc để trang trí. Chưa dừng ở đó, Suzuki S-Presso 2022 còn được bố trí 2 loa trên cửa trước, viền cửa gió điều hòa màu bạc và các núm xoay để chỉnh điều hòa. Trên tappi cửa cũng có những chi tiết ốp màu bạc để trang trí. Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều ngăn chứa đồ rải rác bên trong nội thất, mang lại sự tiện lợi cho người dùng. Là xe giá rẻ nên Suzuki S-Presso 2022 đương nhiên được trang bị khá "nghèo nàn". Những tính năng an toàn của xe chỉ có phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, 2 túi khí trước, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và hệ thống chống bó cứng phanh ABS. "Trái tim" của Suzuki S-Presso 2022 tại thị trường Indonesia là động cơ xăng K10B 3 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.0L, tạo ra công suất tối đa 68 mã lực và mô-men xoắn cực đại 90 Nm. Theo hãng Suzuki, điểm mạnh của động cơ này nằm ở khả năng tiết kiệm xăng. Tuy nhiên, hãng Suzuki lại không công bố con số cụ thể. Chỉ biết rằng, động cơ sẽ kết hợp với hộp số sàn hoặc hộp số tự động. Tại thị trường Indonesia, giá xe Suzuki S-Presso 2022 khởi điểm từ 155 triệu Rupiah (khoảng 246 triệu đồng) cho bản số sàn và 164 triệu Rupiah (261 triệu đồng) cho bản số tự động. Xe có 6 màu sơn ngoại thất là cam Sizzle Orange, đỏ Solid Fire Red, xanh dương Pearl Starry Blue, trắng White, xám Granite Gray Metallic và bạc Silky Silver Metallic. Video: Suzuki S-Presso 2022 - SUV đô thị bé hơn Toyota Raize.

