Suzuki S-Presso 2022 siêu rẻ chỉ 124 triệu đồng, "uống" 3,9 lít xăng/100km

Suzuki S-Presso siêu rẻ là mẫu SUV đô thị đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Ấn Độ vào năm 2020. Sau 2 năm, liên doanh Maruti Suzuki đã quyết định bổ sung phiên bản nâng cấp cho mẫu xe "bé hạt tiêu" này ở thị trường Ấn Độ. Bước sang phiên bản nâng cấp, Suzuki S-Presso 2022 mới được trang bị động cơ xăng K10C 3 xi-lanh, dung tích 1.0L mới. Động cơ này được trang bị công nghệ DualJet và Dual VVT giúp giảm lượng xăng tiêu thụ cũng như khí thải. Cụ thể, động cơ của mẫu xe SUV Suzuki S-Presso 2022 tại thị trường Ấn Độ tạo ra công suất tối đa 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 89 Nm. So với phiên bản cũ, động cơ này chỉ giảm 1 mã lực và 1 Nm. Động cơ tiếp tục đồng hành với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động. Quan trọng hơn là động cơ mới giúp Suzuki S-Presso 2022 chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 25,3 km/lít (3,9 lít/100 km) ở phiên bản số tự động và 24,76 km/lít (4,03 lít/100 km) ở phiên bản số sàn. Trong khi đó, Suzuki S-Presso cũ tiêu thụ trung bình 21,7 km/lít (4,6 lít/100 km) ở cả hai phiên bản. Ngoài động cơ mới, Suzuki S-Presso 2022 ở Ấn Độ còn có thêm những tính năng an toàn mới như hệ thống cân bằng điện tử và hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc. 2 hệ thống này sẽ được trang bị tiêu chuẩn cho các bản số tự động của xe. Nhờ đó, Suzuki S-Presso 2022 trở thành mẫu xe rẻ nhất ở Ấn Độ có hệ thống cân bằng điện tử. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn còn lại của Suzuki S-Presso 2022 không thay đổi so với trước, vẫn bao gồm 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD và cảm biến đỗ xe phía sau. Những trang bị bổ sung khác dành cho mẫu SUV đô thị giá rẻ này bao gồm gương chiếu hậu gập chỉnh điện và hệ thống lọc không khí trong xe dành cho bản cao cấp. Tại thị trường Ấn Độ, giá xe Suzuki S-Presso 2022 cho 4 phiên bản, bao gồm Std, LXi, VXi và VXi+ dao động từ 425.000 - 599.000 Rupee (khoảng 124 - 175 triệu đồng). Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Heartect, Suzuki S-Presso sở hữu kích thước nhỏ hơn cả những mẫu SUV hạng A như Toyota Raize hay Kia Sonet. Cụ thể, Suzuki S-Presso có chiều dài 3.565 mm, chiều rộng 1.520 mm, chiều cao 1.565 mm và chiều dài cơ sở 2.380 mm. Thêm vào đó là khoảng sáng gầm 180 mm, bán kính vòng quay 4,5 m và trọng lượng dao động từ 750 - 770 kg. Ngoài Ấn Độ, Suzuki S-Presso hiện còn được phân phối tại một số thị trường khác như Philippines. Trong tháng 8 năm nay, mẫu SUV đô thị này rất có thể sẽ ra mắt thị trường Indonesia qua triển lãm GIIAS 2022. Trước đó, cánh săn ảnh đã liên tục bắt gặp những chiếc Suzuki S-Presso được vận chuyển trên đường phố Indonesia. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Suzuki S-Presso 2022 tại Indonesia có được trang bị động cơ mới như xe ở Ấn Độ hay không. Video: Xem chi tiết xe SUV Suzuki S-Presso 2022 giá rẻ.

