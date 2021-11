Suzuki S-Cross 2022 giá rẻ thay thế Vitara "bằng xương, bằng thịt"

Cách đây vài ngày, hình ảnh rò rỉ đầu tiên của Suzuki S-Cross 2022 mới sắp ra mắt thị trường châu Âu đã lan truyền trên mạng. Chẳng bao lâu sau đó, Suzuki S-Cross 2022 đã lộ diện hoàn toàn qua hình ảnh chụp tại đại lý và trên đường phố. Như thông tin đã đưa, Suzuki S-Cross 2022 được bổ sung thiết kế nâng cấp đáng kể so với thế hệ cũ. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, mẫu SUV cỡ B này sở hữu phần đầu xe thẳng đứng hơn trước. Trên đầu xe, Suzuki S-Cross thế hệ mới được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn và không còn đi kèm những nan mạ crôm nằm dọc như trước nữa. Thay vào đó, lưới tản nhiệt được sơn màu đen và có 2 nẹp mạ crôm nằm trên đỉnh, nối liền với logo của hãng Suzuki ở giữa. Tiếp đến là cụm đèn pha hoàn toàn mới, được chia thành 2 tầng nhờ nẹp mạ crôm bên trong. Nửa trên là dải đèn LED định vị ban ngày trong khi bên dưới là 3 bóng đèn pha dạng LED vừa hiện đại vừa gọn gàng hơn trước. Bên dưới là cản trước "cơ bắp" hơn và hốc gió trung tâm hình chữ nhật, đi kèm ốp màu bạc bên dưới. Ở hai bên là đèn sương mù trước hình tròn và đèn báo rẽ nằm ngang. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ thấy nẹp nhựa màu đen bao quanh hốc bánh và nóc dốc dần về phía sau. Tùy phiên bản, xe sẽ có nẹp màu bạc bên dưới cửa. Ngoài ra, gương ngoại thất của xe còn được chuyển xuống cửa, mang đến thiết kế khí động lực học tốt hơn. Ở đằng sau, Suzuki S-Cross 2022 được trang bị cụm đèn hậu nối liền với nhau bằng ốp màu đen và nẹp mạ crôm ở giữa. Thêm vào đó là cản sau màu đen, hốc gió giả tích hợp đèn phản quang nằm ngang và ốp màu bạc bên dưới. Hiện chưa có nhiều thông tin liên quan đến Suzuki S-Cross thế hệ mới. Theo tin đồn, xe sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của đàn anh Suzuki Vitara đồng thời được định vị giữa phân khúc SUV cỡ B và cỡ C, tương tự Toyota Corolla Cross. Nhiều khả năng S-Cross mới sẽ được dùng để thay thế luôn đàn anh Suzuki Vitara tại thị trường châu Âu. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki S-Cross 2022 dự kiến là hệ truyền động mild hybrid 48 V, bao gồm máy xăng Boosterjet 4 xi-lanh, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 127 mã lực và mô-men xoắn cực đại 235 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AllGrip. Ngoài ra, Suzuki S-Cross 2022 có thể sẽ có một tùy chọn động cơ nữa là máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Bên cạnh đó, sẽ không bất ngờ nếu Suzuki S-Cross 2022 có gói công nghệ an toàn chủ động ADAS mới, bao gồm những tính năng như cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp tự động và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Dự kiến, mẫu xe SUV Suzuki S-Cross 2022 sẽ chính thức trình làng tại thị trường châu Âu vào ngày 25/11 tới như đối thủ của Ford EcoSport, Honda HR-V và Hyundai Kona. Sự xuất hiện của mẫu SUV cỡ nhỏ này sẽ làm phong phú thêm dòng sản phẩm của hãng Suzuki ở thị trường lục địa già. Video: Mẫu xe SUV cỡ B - Suzuki S-Cross 2022 lộ diện.

