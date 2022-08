Suzuki Landy 2023 - MPV phong cách Toyota Noah, chỉ 553 triệu đồng

Cuối tháng 7 vừa qua, Suzuki đã chính thức vén màn mẫu MPV cỡ trung mới mang tên Landy ở thị trường Nhật Bản. Trước đây, Suzuki Landy đa dụng vốn được phát triển dựa trên Nissan Serena. Tuy nhiên, ở thế hệ mới, mẫu xe này lại được ra đời dựa trên Toyota Noah 2022. Trên thực tế, Suzuki Landy 2023 mới gần như giống hệt Toyota Noah thế hệ mới, từ thiết kế ngoại thất, nội thất, động cơ cho đến kích thước. Thay đổi rõ ràng nhất của Suzuki Landy 2023 và Toyota Noah có lẽ nằm ở logo hãng. Tương tự Toyota Noah mới, mẫu xe MPV Suzuki Landy 2023 cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA GA-C. Xe sở hữu chiều dài 4.695 mm, chiều rộng 1.730 mm, chiều cao 1.895 - 1.925 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Như vậy, mẫu xe này sở hữu kích thước nhỉnh hơn đáng kể so với Suzuki Ertiga hiện đang bán tại Việt Nam. Suzuki Landy 2023 được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi kèm 3 nan màu bạc nằm ngang dày dặn. Lưới tản nhiệt nối liền với cụm đèn pha LED thanh mảnh ở hai bên. Trong khi đó, logo của hãng Suzuki trên đầu xe được sơn cùng màu với thân xe thay vì mạ crôm như phong cách truyền thống. Khác với Toyota Noah mới, Suzuki Landy 2023 không được trang bị đèn sương mù trước. Ở hai góc đầu xe chỉ có hốc đèn sương mù giả màu đen để trang trí. Bên sườn, Suzuki Landy 2023 cũng được trang bị cửa trượt chỉnh điện. Bộ vành hợp kim của mẫu xe này được sơn màu bạc với thiết kế đa chấu. Phía sau Suzuki Landy 2023 cũng xuất hiện cụm đèn hậu nối liền với cột D và ăn sâu vào bên trong cửa cốp. Nhìn chung, so với Toyota Noah mới, Suzuki Landy 2023 có ngoại hình đơn giản và kém sang trọng hơn. Bù lại, những tính năng thú vị của Toyota Noah 2022 không bị cắt trên mẫu xe này. Cụ thể, xe vẫn được trang bị cửa trượt có thể đóng/mở bằng cách khua chân bên dưới cửa trước. Bên cạnh đó là cửa cốp sau mở theo ý muốn. Bên trong Suzuki Landy 2023 cũng là không gian nội thất 3 hàng ghế với 7 chỗ hoặc 8 chỗ, tùy phiên bản. Nội thất được trang bị cột trước mỏng và màu đen cùng mặt táp-lô thiết kế ngang, mang đến tầm nhìn thoáng cho người ngồi trong xe. Ngoài ra, Suzuki Landy 2023 còn sở hữu hàng ghế thứ hai có thể trượt lên/xuống trong khoảng cách 705 - 745 mm và hàng ghế cuối gập một chạm. Bên dưới sàn khoang hành lý có thêm ngăn chứa đồ khá rộng. Không chỉ rộng rãi và thực dụng, Suzuki Landy 2023 còn có nhiều tính năng an toàn như hệ thống cảnh báo tiền va chạm, có thể phát hiện ô tô, người đi bộ (ngày/đêm), người đạp xe (ngày/đêm) và mô tô (ban ngày). Tiếp đến là hệ thống kiểm soát hành trình ở mọi dải tốc độ, hỗ trợ bám làn đường và kiểm soát vận hành chân ga. Khi mua Suzuki Landy 2023, khách hàng Nhật Bản có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 202 Nm, đồng hành cùng hộp số Direct-Shift CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực. Ở phiên bản dẫn động cầu trước, Suzuki Landy Hybrid 2022 sẽ dùng mô-tơ điện mạnh 95 mã lực và 194 Nm. Ở phiên bản dẫn động 4 bánh, xe có thêm mô-tơ điện trên cầu sau với công suất tối đa 41 mã lực và mô-men xoắn cực đại 84 Nm. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của phiên bản hybrid, dẫn động cầu trước, là 23,2 km/lít (khoảng 4,3 lít/100 km). Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Suzuki Landy 2023 có mức bán ra dao động từ 3.106.400 - 3.697.100 Yên (khoảng 553 - 658 triệu đồng). Video: Chi tiết Suzuki Landy 2023 - MPV phong cách Toyota Noah.

