Suzuki Jimny từ 520 triệu tại Indonesia, sắp về Việt Nam?

Cụ thể, giá xe Suzuki Jimny 2019 mới phiên bản tiêu chuẩn với trang bị hộp số sàn (MT) và một màu sơn có giá bán từ 315,5 triệu Rupiah (gần 525 triệu đồng), thêm 2 triệu Rupiah cho tuỳ chọn thân xe sơn hai màu. Phiên bản cao cấp, với trang bị số tự động (AT) có giá bán từ 328 triệu Rupiah (550 triệu đồng) cho bản sơn một màu và 330 triệu Rupiah cho bản sơn hai màu. Như vậy, các mức giá trên thấp hơn khá nhiều so với mức dự kiến từ 350-400 triệu Rupiah (586 - 665 triệu đồng) trước đó được đăng tải trên các phương tiện truyền thông địa phương. Giá bán chính thức vừa được công bố tại Indonesia khá hấp dẫn, bởi mẫu xe này hiện có giá tương đương khoảng gần 1,3 tỷ đồng tại Thái Lan (do thuế nhập khẩu cao). Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi lô đầu tiên gồm 50 xe tại Indonesia đã được các khách hàng đặt mua hết. Ở các thị trường ngoài Nhật Bản, mẫu xe giá rẻ Suzuki Jimny chỉ có phiên bản “Sierra” với thiết kế cản trước vuông vức, ốp chắn bùn quá khổ và trang bị động cơ 1.5L, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc số tự động 4 cấp. Tại Nhật Bản, bán chạy nhất là phiên bản cỡ nhỏ hơn, với trang bị động cơ chỉ 660cc, 3 xy-lanh. Động cơ 4 xy-lanh K15B hút khí tự nhiên 1.5L cho công suất 102 mã lực và mômen xoắn 130 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hệ thống dẫn động 4 bánh AllGrip Pro của Suzuki cho phép lựa chọn giữa các chế độ 2H, 4H, và 4L. Xe có gầm cao 210 mm, bán kính vòng quay tối thiểu 4,9m, góc thoát trước 37 độ, góc vượt đỉnh 28 độ và góc thoát sau 49 độ. Jimny không có nhiều trang bị như các dòng SUV phổ thông, nhưng việc này hoàn toàn được thông cảm, bởi nó được thiết kế như một mẫu xe dành cho dân off-road. Trang bị đáng chú ý có đèn pha LED tự động có tính năng rửa đèn, vô lăng bọc da có tích hợp các nút điều khiển hệ thống âm thanh trên xe, hệ thống kiểm soát hành trình, điều hoà tự động và màn hình cảm ứng JVC 2-DIN. Trang bị an toàn gồm: hai túi khí, hệ thống ổn định thân xe điện tử (ESP), hệ thống phanh giữa dốc, hệ thống chống trôi xe trên dốc, hệ thống kiểm soát độ bám đường, và thân xe được phát triển dựa trên công nghệ TECT (Total Effective Control Technology) sử dụng thép cường lực nhằm tăng độ an toàn cho người ngồi trên xe. Video: Xe giá rẻ Suzuki Jimny 2019 tại Indonesia.

